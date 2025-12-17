Delhi Pollution : दिल्लीतील प्रदूषणाचा फटका! 50% वर्क फ्रॉम होम बंधनकारक; बांधकाम मजुरांना मिळणार 10 हजारांची मदत

Delhi Goverment : देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये प्रदूषणाची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकार एकापाठोपाठ एक निर्णय घेताना दिसत आहे. मागच्या वेळी BS-VI पेक्षा कमी मणक्यांच्या सर्व वाहनांना प्रवेश बंदी केल्यानांतर आता रेखा गुप्ता सरकारने वर्क फ्रॉम होम (WFH) बाबतही मोठा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीमधील सर्व सरकारी तसेच खाजगी कार्यालयांमधील ५०% कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय, दुसरा महत्वाचा निर्णय सरकारने सध्या बांधकाम बंद ठेवण्याचा निणर्य घेतल्याने अडचणीत आलेल्या नोंदणीकृत कामगारांच्या खटल्यात प्रत्येकी १० हजार रुपये जमा करण्याची घोषणा केली आहे. .कामगारांच्या खात्यात १०,००० रुपये दिल्ली सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा यांनी सांगितले कि, दिल्ली शहरामध्ये १६ दिवस GRAP-3 लागू होता आणि सध्या GRAP-४ लागू आहे. त्यामुळे सर्व बांधकामे बंद आहेत. त्यामुळे बांधकाम मजुरांची कमाई पूर्णपणे थांबली आहे. यासाठीआता कामगार खात्याने निर्णय घेतला आहे की सर्व नोंदणीकृत मजुरांच्या खात्यात १० हजार रूपये पाठवले जाणार आहेत. .फक्त 50 टक्के कर्मचारी कार्यालयात दिल्ली सरकारच्या कामगार विभागाने आदेश काढला आहे कि १८ डिसेंबरपासून सर्व सरकारी आणि खाजगी कार्यालयांमध्ये जास्तीत जास्त ५०% कर्मचारीच कार्यालयात येऊ शकतील, बाकी राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम करावा लागणार आहे अशी माहिती मंत्री मिश्रा यांनी दिली. .Jio चा धमाका! New Year Plan लॉन्च; 500 रुपयात 36 हजारांहून अधिक सर्विस.दिल्ली सरकारच्या या आदेशातून काही अत्यावश्यक सेवा मात्र वगळण्यात आल्या आहेत. यात रुग्णालये, अग्निशमन सेवा, तुरुंग प्रशासन, सार्वजनिक वाहतूक, वीज आणि पाणी सेवा, स्वच्छता, आपत्ती व्यवस्थापन, महानगरपालिका सेवा आणि वन विभाग यांचा समावेश आहे. बाकी उर्वरित सर्व कार्यालयांवर हा नियम लागू राहणार आहे. जर कोणत्या कार्यालयाने या नियमाचे उल्लंघन केले तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशाराही सरकारने दिला आहे. .Bharat Taxi Launch : झिरो कमिशनसोबत ‘भारत टॅक्सी’ सेवा लॉन्च; मिळणार अल्प दरात राइड्स, जाणून घ्या दर आणि बुकिंग प्रक्रिया.कार्यालयीन वेळेत बदल करावा नवीन नियम अंमलात आणण्यासाठी कार्यालयीन वेळांमध्ये बदल करण्याच्या सूचनाही सरकारने दिल्या आहेत. सर्व कर्मच्याऱ्यांना एकाच वेळी न बोलावता काहींना सकाळी १० वाजता तर काहींना १२ वाजता बोलवावे. त्यासोबतच जाण्याच्या वेळेमध्येही बदल कार्यांत यावा असे मंत्री मिश्रा यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.