Premium|Developed India : विकसित देश होण्याचं घोडं नेमकं कुठे अडलंय?

From Growth to Greatness: Will India Become a Developed Nation by 2047?भूषण ओकbhushanoke@hotmail.comभारताला २०४७ पर्यंत एक ‘विकसित देश’ बनविण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आणि देशवासीयांचे स्वप्न आहे. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेतून संपत्तीनिर्मिती आणि तिचे सर्वसामान्यांमध्ये यथायोग्य वितरण असे दुहेरी आव्हान भारतासमोर आहे आणि भारतीय नेतृत्व हे शिवधनुष्य कसे पेलते, यावरच भारताची प्रगती अवलंबून आहे. नक्की काय चांगले घडत आहे आणि अडचणी काय आहेत, याबद्दल ऊहापोह…अर्थव्यवस्था आणि विकसित भारत या संज्ञा अलीकडे वरचेवर बातम्यांमध्ये आणि चर्चेतही असतात. भारताला २०४७ या वर्षापर्यंत एक ‘विकसित देश’ बनविण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आणि देशवासीयांचे स्वप्न आहे. गेल्या काही वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या झालेल्या नेत्रदीपक प्रगतीमुळेच या स्वप्नाचा उगम झाला आहे. विकसित भारताचा प्रवास हा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या माध्यमातूनच होणार असल्याने या दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी जवळून निगडित आहेत. त्यामुळे आधी देश विकसित असणे म्हणजे काय आणि या प्रवासात आपण विकसित देशांच्या तुलनेत नक्की कुठे आहोत हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. विकसित भारत हा एक नारा आहे; पण भारत सध्या विकसित देशांच्या तुलनेत किती मागे आहे आणि भारताचे एका गरीब देशातून एका विकसित देशात रूपांतर होण्यासाठी आपल्याला किती वाटचाल करायची आहे, याची कल्पनाही सर्वांना असणे आवश्यक आहे. भारताची अर्थव्यवस्था सद्यःस्थितीत सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असून, काही वर्षांतच ती जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होणार आहे. अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीबद्दल सर्व भारतीयांना सार्थ अभिमान तर आहेच; पण त्याचबरोबर भारताची अर्थव्यवस्था उत्तम स्थितीत आहे म्हणजे नक्की काय चांगले घडत आहे आणि अडचणी काय आहेत, हेही सर्वसामान्यांनी समजून घेणे गरजेचे आहे. .अर्थव्यवस्थेची स्थिती महत्त्वाची देशातील सर्व प्रकारच्या सेवा आणि उत्पादनांचे निर्माण, वितरण आणि वापर यांचा मेळ घालणारी आणि त्यांचे सुयोग्य नियंत्रण करणारी व्यवस्था म्हणजे अर्थव्यवस्था असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. ही व्यवस्था सुदृढ असेल, तर नागरिकांना जगण्यासाठी आवश्यक साधने योग्य प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकतात आणि ते एक सुखी जीवन जगू शकतात. अर्थव्यवस्थेचा आकार म्हणजे ती किती मोठी किंवा लहान आहे हे एकूण देशांतर्गत उत्पादन अर्थात ‘जीडीपी’च्या आकड्यांवरून कळते. अर्थव्यवस्था उत्तम स्थितीत राखण्याची जबाबदारी आणि तिच्या नियंत्रणाचे अधिकार सरकारकडे असतात. हे काम सरकारी मंत्रालये आणि मध्यवर्ती बँक म्हणजे रिझर्व्ह बँक मिळून करतात. यामध्ये करांच्या बाबतीतील धोरणात्मक निर्णय सरकार घेते, तर अर्थव्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्याचे आणि गरजेनुसार आर्थिक बाबतीत बदल करण्याचे निर्णय रिझर्व्ह बँक घेते. .सर्वांनाच सरकारच्या जिवावर जगायचे असते; पण ते हे विसरतात, की सरकार त्यांच्याच जिवावर जगत असते.- फ्रेडरिक बॅस्टिया (फ्रेंच अर्थशास्त्रज्ञ- १८०१-१८५०.अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याची लक्षणेअर्थव्यवस्थेसाठी उत्पादन (जीडीपी), ‘जीडीपी’वाढीचा दर, महागाई दर, आर्थिक तूट, चालू खात्याची तूट, परकी चलनाची गंगाजळी आणि चलन विनिमय दर हे घटक आपल्या शरीराच्या रक्तशर्करा, रक्तदाब, वजन आणि कोलेस्टेरॉल यांसारख्या घटकांसारखेच आरोग्याचे निदर्शक आहेत. हे सर्व घटक उत्तम स्थितीत असतील, तर अर्थव्यवस्था निरोगी आणि मजबूत आहे असे म्हणता येईल. हे सर्व घटक काय आहेत आणि यांच्यामध्ये अलीकडील काळात कसे बदल झाले आहेत, ते आता पाहू या. .Premium|India vs America : भारताच्या सार्वभौमत्वाची कसोटी.एकूण देशांतर्गत उत्पादन(जीडीपी) : देशात उत्पादित होणाऱ्या सर्व उत्पादनांचे सध्याचे एकत्रित विक्रीमूल्य आणि दिल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या सेवांचे सध्याचे एकत्रित मूल्य यांची बेरीज म्हणजे एकूण देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपी. यामध्ये देशात उत्पादित झालेल्या प्रत्येक वस्तूचे मूल्य आणि त्यावर जोडलेला कर, दिल्या गेलेल्या प्रत्येक सेवेचे मूल्य आणि त्यावर दिला गेलेला कर यांचा समावेश असतो. किमती महागाई दरानुसार बदलत असतात; पण वर्तमान किमती धरून काढलेल्या ‘जीडीपी’ला ‘नॉमिनल जीडीपी’ म्हणतात. महागाईमुळे ‘जीडीपी’मध्ये झालेली वाढ वगळण्यासाठी एका विशिष्ट वर्षाला संदर्भवर्ष धरून त्या वर्षानंतर महागाईमुळे किमतींमध्ये झालेली वाढ वजा करून ‘जीडीपी’ काढले जाते. अशा रीतीने काढलेल्या ‘जीडीपी’ला ‘रिअल जीडीपी’ म्हणतात. ‘रिअल जीडीपी’ अर्थव्यवस्थेत झालेली निव्वळ वाढ दर्शवतो आणि तो ‘नॉमिनल जीडीपी’पेक्षा कमी असतो. भारतासाठी हे संदर्भवर्ष २०११-१२ हे आहे आणि रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी ‘जीडीपी’वाढीच्या दराचे जे आकडे देत असते ते ‘रिअल जीडीपी’चे असतात. म्हणजे त्यात २०११-१२ पासून महागाईमुळे झालेली वाढ प्रतिबिंबित होत नाही. भारताचा सध्याचा ‘जीडीपी’ सुमारे ४.१९ लाख कोटी डॉलर असून, भारताची अर्थव्यवस्था सध्या जगात चौथी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. ३०.५, १९.२ आणि ४.७ लाख कोटी डॉलर जीडीपी असलेल्या अनुक्रमे अमेरिका, चीन आणि जर्मनी याच केवळ अर्थव्यवस्था आता भारताच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा मोठ्या आहेत. ‘जीडीपी’च्या या आकड्याचा अर्थ असा, की गेल्या एका वर्षात भारतात ४.१९ लाख कोटी डॉलर एवढ्या मूल्याच्या वस्तू आणि सेवांची निर्मिती झाली आणि अर्थातच देशांतर्गत आणि निर्यातीत तेवढा खपही झाला. नुकताच जाहीर झालेला भारताच्या तिमाही जीडीपीच्या वाढीचा दर ७.८ टक्के आहे आणि हा सध्या जगात सर्वोच्च आहे. जीडीपीच्या वाढीचा दर उत्तम असणे हे सुदृढ अर्थव्यवस्थेकडे होणाऱ्या वाटचालीसाठी गरजेचे आहे..माल आणि सेवांची देशांतर्गत मागणी, निर्यात आणि सरकारी आणि खासगी गुंतवणूक हे जीडीपी वाढीचे तीन प्रेरक आहेत. देशांतर्गत मागणी किंवा निर्यात वाढली आणि गुंतवणुकीमुळे मागणी वाढली, की वाढीव मागणी पूर्ण करण्यासाठी उत्पादन वाढते आणि पर्यायाने जीडीपी वाढतो. भारतात सध्या देशांतर्गत मागणी आणि सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक हे जीडीपीच्या वाढीसाठी कारणीभूत आहेत. भारताची निर्यात फारशी नाही. चीनमध्ये मागणी आणि गुंतवणूक यामुळे १९८० पासून जीडीपीमध्ये प्रचंड वाढ झाली. १९८४ ते २०१० पर्यंत चीनमध्ये जीडीपीवाढीचा दर १०-१५ टक्के होता. मधल्या काळात निर्यातीने जोर पकडला आणि आता जीडीपीच्या वाढीचा दर कमी झाला असला, तरी निर्यातीचा त्यात मोठा वाटा आहे. अमेरिकेचा आणि बाकी प्रगत देशांचा विचार करता लोकसंख्या सीमित असल्याने आणि जीवनमान आधीच जवळपास अत्युच्च पातळीवर असल्याने मागणीत फार वाढ दिसत नाही. या देशांचे जीडीपी वाढीचे दर त्यामुळे कमी आहेत आणि ते निर्यातीमुळे टिकून आहेत. जीडीपी मूल्य जसे महागाईमुळे वाढीव येऊ शकते, त्याचप्रमाणे ते करआकारणीमुळे जास्त, तर अनुदानांमुळे कमीही येऊ शकते. या दोन गोष्टींचा जीडीपीवर होणारा प्रभाव टाळून काढलेल्या जीडीपीला ‘जीव्हीए’ म्हणतात. यामध्ये वस्तूंच्या आणि सेवांच्या किमतीतून कर वगळले जातात, तर अनुदाने जोडली जातात. करांचा वाटा सामान्यतः मोठा असल्याने ‘जीडीपी’पेक्षा ‘जीव्हीए’ थोडे कमी असते..उत्पादन वाढविण्यासाठी ठोस प्रोत्साहन महत्त्वाचे आहे. खासगी संपत्ती, खुले बाजार आणि खुले उद्योगधंदे यावर आधारलेली भांडवलशाही अर्थव्यवस्थाच फक्त हे साध्य करू शकते हे गेल्या शतकात सिद्ध झाले आहे.- हेन्री हॅझलिट (अमेरिकी अर्थशास्त्रज्ञ- १८९४-१९९३) .महागाई दर : खुल्या भांडवली व्यवस्थेत वस्तूंचे आणि सेवांचे दर हे मागणी आणि पुरवठा तत्त्वावर अवलंबून असतात. जेव्हा मागणी जास्त होते आणि पुरवठा अपुरा असतो, तेव्हा किमती वाढतात आणि पर्यायाने महागाई वाढते. उलट जेव्हा पुरवठा जास्त होतो आणि मागणी कमी असते, तेव्हा किमती पडतात आणि महागाई कमी होते. भारतात महागाईदर गेल्या काही वर्षांमध्ये नियंत्रणात आहे. ज्या देशांची अर्थव्यवस्था खिळखिळी असते, त्या देशांमध्ये महागाईदर फार जास्त असतो. उदा. व्हेनेझुएला, अर्जेंटिना, झिम्बाब्वे, सीरिया आणि सुदान या देशांचे महागाईदर १०० टक्क्यांहूनही जास्त आहेत. म्हणजे त्या देशांमध्ये पिशवीभर माल आणायला पोत्याने पैसे द्यावे लागतात. या देशांचे दहा वर्षांचे सरासरी महागाई दरही ५० टक्क्यांच्या पुढे-मागे आहेत म्हणजे या देशांच्या अर्थव्यवस्थांची स्थिती फार गंभीर आहे. पाकिस्तानमध्ये महागाई दर अलीकडे थोडा कमी झाला असला, तरी दहा वर्षांचा सरासरी दर १३.५ टक्के आहे. .याउलट मजबूत अर्थव्यवस्था असलेले अमेरिका, चीन, तसेच पश्चिम आशियातील तेलामुळे समृद्ध झालेले देश आणि युरोपीय देश यांचे सध्याचे आणि दहा वर्षांचे सरासरी महागाई दर २.५ टक्क्यांपर्यंत आहेत. त्यामुळे या देशांमध्ये वर्षानुवर्षे वस्तूंच्या किमती जवळजवळ स्थिर आहेत. हा दर २ टक्के किंवा त्याच्या जवळपास असणे हे सुदृढ अर्थव्यवस्थेचे लक्षण मानले जाते. यापेक्षा जास्त किंवा फार कमीही महागाई दर असेल तर अर्थव्यवस्थेवर त्याचे अनिष्ट परिणाम होतात. महागाईदर फार कमी होणे हे मागणी कमी होण्याचे लक्षण आहे. मागणी खूप कमी झाली, की अर्थव्यवस्था आकुंचन पावते. याला ‘डिफ्लेशन’ असे म्हणतात. जपानची अर्थव्यवस्था १९९० पासून कित्येक दशके आकुंचित अवस्थेत होती. गेल्या काही वर्षांमध्येच तेथे महागाई दर दोन टक्के आला आहे. अमेरिकेत गेल्या तीस वर्षांतील सरासरी महागाईदर २.३ टक्के राहिला आहे. त्यामुळे अमेरिकेत वस्तूंच्या किमतीत दरवर्षी फार वाढ होत नाही. कोविड महासाथीच्या काळात मात्र हा दर वाढून ८.५ टक्क्यांपर्यंत पोचला होता. भारतात महागाईदर अलीकडे कमी झाले असले, तरी दहा वर्षांची सरासरी ६ टक्क्यांच्या जवळपास आहे. महागाईदर कमी करायला मध्यवर्ती बँकांकडे बँकांचे व्याजदर वाढवणे, कॅश क्रेडिट रेशो वाढवणे आणि सरकारी रोखे विकणे असे तीन उपाय असतात. या तिन्ही उपायांनी अर्थव्यवस्थेतील खेळता पैसा कमी होतो, वस्तू तुलनात्मकदृष्ट्या महाग वाटतात आणि प्रत्यक्षात होतातही आणि मागणी कमी होते, उत्पादन कमी होते आणि महागाईही कमी होते. याचा मोठा दुष्परिणाम म्हणजे जीडीपीवाढीचा दर कमी होतो आणि बेरोजगारी वाढू शकते. त्यामुळे महागाई कमी करणे ही मध्यवर्ती बँकेच्या संचालकांसाठी तारेवरची कसरत असते. या सर्व उपायांचा परिणाम दिसण्यासाठी कित्येक महिने लागू शकतात आणि या काळात सरकारला मोठ्या टीकेला तोंड द्यावे लागते. याउलट महागाई प्रमाणात असेल, तर मागणी आणि उत्पादन वाढविण्यासाठी मध्यवर्ती बँका व्याजदर कमी करतात. .Premium| Russia Ukraine War: परदेशी तरुणांना पैशाचे आमिष दाखवून रशिया युद्धात का ढकलत आहे?.आर्थिक विषमता चिंताजनक उत्पन्न आणि संपत्तीच्या विभागणीची विषमता हा एक दुसरा चिंतेचा विषय आहे. ‘वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी लॅब’ या संस्थेच्या अहवालानुसार, भारतात उत्पन्नाचा २२.६ टक्के वाटा आणि संपत्तीचा ४०.१ टक्के वाटा हा लोकसंख्येच्या अतिश्रीमंत एक टक्का वर्गाचा आहे. म्हणजे अत्यल्प श्रीमंत खूप श्रीमंत आहेत, तर बहुसंख्य गरीब खूप गरीब आहेत. भांडवलशाही व्यवस्थेत ही दरी आणखी वाढतच चालली आहे. बहुसंख्य गरिबांचे जीवनमान सुधारणे हेच भारतापुढील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या कित्येक दशकांमध्ये भारताच्या राष्ट्रीय उत्पादनात फारच कमी वाढ झाली आणि गरिबी वाढतच गेली. म्हणूनच १९९१ मध्ये झालेल्या आर्थिक सुधारणांद्वारे भारताने भांडवलशाही खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली. त्याची चांगली फळे आता बघायला मिळत आहेत. साम्यवादी चीनने हे काम १९८० मध्येच केले आणि ते आपल्या खूप पुढे निघून गेले. त्यांचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न आता आपल्या चौपट आहे. भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात आता घसघशीत वाढ होत असली तरी त्याचा फायदा तळागाळातील व्यक्तींपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणखी बरेच काही उपाय करावे लागतील..आर्थिक तूट (फिस्कल डेफिसिट) : प्रत्येक देशाचे सरकार दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर करत असते. त्यात देशात उत्पन्न किती आणि कुठून येणार आणि खर्च किती आणि कुठे होणार यांचा अंदाज असतो. देश श्रीमंत असो वा गरीब, खर्चाची मागणी उत्पन्नापेक्षा नेहमीच जास्त असते. जमा आणि खर्चातील या तफावतीला आर्थिक तूट म्हटले जाते. हा खर्च भागवण्यासाठी सरकार कर्जरोखे मध्यवर्ती बँकेला विकते आणि बँक सरकारला पैसे देते. सरकारी ताळेबंदावर हे रोखे कर्जाच्या रूपात मांडले जातात. दरवर्षी जमा होत जाणाऱ्या अशा आर्थिक तुटीमुळे सरकारी कर्ज वाढत जाते. सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी ही तूट आणि सरकारी कर्ज प्रमाणात ठेवणे आवश्यक असते. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था जगात सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आहे; पण त्यांचे कर्ज जीडीपीच्या १२० टक्के म्हणजे जीडीपीहून २० टक्के जास्त आहे. भारताचे कर्ज जीडीपीच्या ८० टक्के आहे. जपान, ग्रीस, पोर्तुगाल, इटली, फ्रान्स या सर्व देशांचे कर्ज जीडीपीहून जास्त म्हणजे १०० टक्क्यांच्या वर आहे. कुवेत, सौदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया या देशांचे कर्ज अर्थव्यवस्थेच्या ३० टक्क्यांहून कमी आहे. कर्जावर व्याज द्यावे लागते आणि उत्पन्नाचा बराच वाटा यात खर्च होतो. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व्याजदर कमी करण्यासाठी ‘फेड’चे अध्यक्ष जेरॉम पॉवेल यांच्या हात धुऊन मागे लागले आहेत, याचे कारण हेच आहे. भारताच्या बाबतीत बोलायचे झाले, तर आर्थिक तूट ४.५ टक्क्यांच्या आत ठेवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. .चालू खात्याची तूट (करंट अकाउंट डेफिसिट) : प्रत्येक देशात आवश्यक असणाऱ्या वस्तू आणि सेवांपैकी काहींचे उत्पादन देशात होते, तर काही आयात केल्या जातात. अमेरिकेचा डॉलर हे सर्वमान्य चलन असल्याने बहुतेकशा आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांत डॉलर हेच चलन वापरले जाते. त्यामुळे प्रत्येक देशाला निर्यातीतून डॉलर मिळतात, तर आयातीसाठी डॉलर मोजावे लागतात. आयात-निर्यातीतील हा फरक चालू खात्याची तूट किंवा शिलकीत भर टाकतो. याशिवाय भारतीयांच्या आणि भारतीय कंपन्यांच्या परदेशातील गुंतवणुकीवरचा परतावा, अनिवासी भारतीय पाठवत असलेले पैसे, परदेशी वित्तीय संस्थांची भारतात गुंतवणूक आणि भारताला परदेशातून मिळणारी अनुदाने या सर्व स्रोतांमधून डॉलरची आवक होते. २०२४-२५ मध्ये भारताची निर्यात सुमारे ८२१ अब्ज डॉलर, तर आयात सुमारे ९१५ अब्ज डॉलरची होती. त्यामुळे आयात-निर्यातीची वर्तमान तूट सुमारे ९४ अब्ज डॉलर होती. अनिवासी भारतीयांनी मागील वर्षी सुमारे १२३ अब्ज डॉलर भारतात पाठवले; मात्र परदेशी वित्तीय संस्थांनी भारतीय शेअर बाजारात तुफान विक्री केल्याने एकूण सर्व जमा धरून २०२४-२५ मध्ये २३ अब्ज डॉलरची म्हणजे जीडीपीच्या ०.६ टक्के तूट आली. भारताच्या ८२१ अब्ज डॉलरच्या आयातीत खनिज तेलाचा वाटा २२० अब्ज डॉलरचा होता, हे लक्षात घेतले तर पर्यायी उर्जेवर सरकारचा इतका भर का आहे, हे लक्षात येईल. .Premium|Indian economy : विकसित देश होण्याचं स्वप्न सत्यात कधी येणार?.चलन विनिमय दर : प्रत्येक देशाचे चलन आणि अन्य देशांची चलने यांचे विनिमय दर म्हणजे देवाणघेवाणीचे दर असतात. हे दर त्या देशांच्या अर्थव्यवस्था, जागतिक राजकीय घडामोडी आणि इतर घटकांवर अवलंबून असतात आणि ते सारखे बदलत असतात. श्रीमंत देशांची चलने मजबूत असतात आणि गरीब देशांची कमकुवत असतात. उदा. कुवेतच्या एका दिनारला ३.२ डॉलर, तर बहरिनी दिनारला २.६ डॉलर मिळतात. एक स्विस फ्रँक, युरो आणि ब्रिटिश पौंड या चलनांनाही सुमारे १.३ डॉलर मिळतात. याउलट कमकुवत अर्थव्यवस्था आणि प्रचंड महागाई असणाऱ्या झिम्बाब्वे, सीरिया यांसारख्या देशांच्या चलनांना एक डॉलरसाठी त्यांच्या चलनात हजारो द्यावे लागतात. या देशांच्या अर्थव्यवस्था जवळजवळ कोलमडलेल्या स्थितीत आहेत, असे म्हणायला हरकत नाही. भारताचा रुपया, बांगलादेशी टका, पाकिस्तानी रुपया आणि श्रीलंकेचा रुपया यांचे सध्याचे डॉलरचे विनिमय दर अनुक्रमे ८८, १०९, २८३ आणि ३६५ असे आहेत, जे त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती दर्शवतात. भारतात सरासरी महागाईदर चार-पाच टक्के आहे. भारताच्या शेजारी देशांमध्ये तो यापेक्षा बराच जास्त आहे. गेल्या दहा वर्षांत भारतातील महागाईदर सरासरी साडेपाच ते सहा टक्के, तर अमेरिकेतील महागाईदर सरासरी ३.३ टक्के राहिला आहे. त्यामुळे भारतीय रुपयाचे दरवर्षी डॉलरच्या तुलनेत तीन टक्क्यांनी अवमूल्यन होणे अपेक्षित आहे. दरवर्षी अवमूल्यन होत असल्याने दरवेळी नवा नीचांक प्रस्थापित होणे साहजिक आहे; पण हा चलन विनिमयाचा दर आणखीही अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतो..परकी चलनाची गंगाजळी : चलनाचा दर स्थिर ठेवण्यासाठी आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी परकी चलनांची गंगाजळी खूप महत्त्वाची आहे. चलनाचा विनिमय दर स्थिर असेल आणि परकी चलनांची भरपूर गंगाजळी असेल, तर परदेशी गुंतवणूकदारांना त्यांची गुंतवणूक आणि त्यावर मिळणारा परतावा त्यांना परकी चलनात परत मिळू शकेल, हा भरवसा असतो. ही गुंतवणूक परदेशी चलनात होते आणि पैसा परदेशी चलनातच परत द्यावा लागतो. त्याचबरोबर सतत होणाऱ्या आयातीसाठी पुरेसे परकी चलन असणेही आवश्यक असते. रिझर्व्ह बँकेकडे सध्या जवळजवळ ७०० अब्ज डॉलर इतकी गंगाजळी आहे, जी सतत वाढतेच आहे. त्यामुळे डॉलरच्या तुलनेत रुपया स्थिर ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे पुरेसा साठा आहे. पाकिस्तानला मात्र सहा अब्ज डॉलरच्या कर्जासाठी ‘आयएमएफ’ची मनधरणी करावी लागते आहे हे बघितले, तर या रकमेचे महत्त्व लक्षात येईल. काही महिन्यांपूर्वी डॉलर वधारल्यावर रिझर्व्ह बँकेने डॉलरची खुल्या बाजारात विक्री करून रुपया स्थिर राखला होता. आता मात्र अमेरिकेच्या आयातशुल्कामुळे रिझर्व्ह बँक बहुधा हा उपाय वापरताना दिसत नाही. रुपयाचे थोडे अवमूल्यन होऊ दिले, तर निर्यातदारांना फायदा होतो.चौकट पाहा..सन १९९१ मध्ये अर्थव्यवस्थेच्या अतिगंभीर परिस्थितीमुळे ‘आयएमएफ’च्या दबावाखाली आर्थिक सुधारणा होऊन भारताने भांडवलशाही अर्थव्यवस्था स्वीकारली; मात्र तेव्हा पंतप्रधान नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांनी या सुधारणा उत्तम प्रकारे करून अमलात आणल्या आणि त्यामुळेच आपल्याला आज हे दिवस दिसत आहेत..पुढील वाटचाल कशी असेल?भारताच्या अर्थव्यवस्थेची ही प्रगती नेत्रदीपक दिसत असली, तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती काही खूप चांगली नाही आणि गरीब देशांच्या गटातून श्रीमंत तर सोडाच, पण मध्यम पातळीच्या देशांमध्ये येण्यासाठीसुद्धा भारताला अजून खूप काही साध्य करण्याची गरज आहे. ‘आयएमएफ’च्या २०२५च्या आकडेवारीनुसार भारताचे सध्याचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न केवळ २९७४ डॉलर म्हणजे सध्याच्या विनिमय दराने दोन लाख ६० हजार रुपये एवढे आहे. हेच आकडे विकसित देशांसाठी बरेच जास्त आहेत. भारताचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न क्रयशक्ती समानतेनुसार (पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी) थोडे जास्त, तरीही केवळ १२,१०८ डॉलर इतके आहे आणि जगात यामध्ये भारताचा क्रमांक १२४ वा लागतो. क्रयशक्ती समानता म्हणजे एकाच वस्तूसाठी दोन देशांत त्यांच्या चलनानुसार मोजाव्या लागणाऱ्या मूल्याची तुलना. उदा. मॅकडोनाल्डचा मॅकबर्गर अमेरिकेत ५.८ डॉलरना मिळतो, तर स्वित्झर्लंडसारख्या अतिश्रीमंत देशात तो ८.१ डॉलरना मिळतो. भारतात तोच २१५ रुपये किंवा २.६ डॉलरना मिळतो. याला ‘बिग मॅक पीपीपी’ असेही म्हणतात आणि याने क्रयशक्ती समानतेचा ढोबळमानाने अंदाज येतो. एकंदरीतच भारतात वस्तू थोड्या स्वस्त आहेत आणि त्यामुळे क्रयशक्ती थोडी जास्त आहे; पण प्रचंड लोकसंख्येमुळे दरडोई उत्पन्न मात्र फार कमी आहे. त्यातही हे उत्पन्न सरासरी आहे हे विचारात घेतले पाहिजे. अतिगरीब नागरिकांचे, दारिद्र्यरेषेच्या खाली असलेल्या नागरिकांचे उत्पन्न वार्षिक फक्त १२,७०० रुपये किंवा १४५ डॉलरच्याही खाली आहे. .विकसित भारत अजून किती दूर?लेखात दिलेल्या तक्त्यांमधील आकडेवारीवर एक नजर टाकली, तर असे लक्षात येईल, की भारताचे दरडोई उत्पन्न अजून विकसित देशांच्या केवळ तीन-पाच टक्के इतकेच आहे. असेही म्हणता येईल, की विकसित देशांचे दरडोई उत्पन्न भारताच्या २०-३० पट आहे. भारताचा जीडीपी आता जगात चौथ्या क्रमांकाचा असला, तरी प्रचंड लोकसंख्येमुळे दरडोई उत्पन्न फार कमी आहे. विकसित देशांमध्ये जीडीपी भरपूर आहे आणि लोकसंख्या प्रमाणात आहे. चीनशी तुलना केली, तर दोन्ही देशांची लोकसंख्या सारखीच आहे; पण चीनचा जीडीपी आणि दरडोई उत्पन्न भारताच्या जवळजवळ पाचपट आहे. चीनच्या जीडीपीवाढीचा दर १९८० नंतर कित्येक वर्षे १० टक्क्यांच्या वर राहिला होता आणि चीनची अर्थव्यवस्था आता जगात दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. असे असूनही दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत चीन विकसित देशांच्या बऱ्याच मागे आहे. भारताचा जीडीपीवाढीचा दर आता चांगला असला आणि तो कित्येक दशके आपण तसाच राखू शकलो, तरी लोकसंख्या कमी झाल्याशिवाय भारताचे दरडोई उत्पन्न त्या प्रमाणात वाढणार नाही. भारताचा जीडीपी २० लाख कोटी डॉलरच्या आकड्यापर्यंत पोचायला २०४७ पर्यंत जीडीपीवाढीचा दर सातत्याने ७.४ टक्के राखणे आवश्यक आहे आणि तरीही लोकसंख्या कमी झाल्याशिवाय भारत ‘विकसित देश’ बनू शकणार नाही. यासाठी राजकीय स्थिरता आणि उत्तम नेतृत्व सातत्याने मिळणेही आवश्यक आहे; पण भारत विकसित देशांची पातळी गाठू शकला नाही, तरी २०४७ पर्यंत भारतीय नागरिकांचे जीवनमान खूप प्रमाणात सुधारेल, यात मात्र शंका नाही. .भारताची प्रचंड लोकसंख्या ही भारताची कमजोरी आहे; तसेच ते भारताचे बलस्थानही आहे. भारताच्या मोठ्या लोकसंख्येमुळे मालाची आणि सेवांची देशांतर्गत मागणी खूप आहे आणि वाढती आहे. त्यामुळे अशी मागणी असेपर्यंत जीडीपीवाढीचा दरही उत्तम राहील. त्याचबरोबर लोकसंख्येचा मोठा हिस्सा तरुण आहे. भारताच्या लोकसंख्येचे सरासरी वय २९ वर्षे आहे, तर अमेरिका आणि जपानच्या बाबतीत हे आकडे ३९ आणि ४९ वर्षे असे आहेत; मात्र भारताच्या या तरुणांना चांगल्या नोकऱ्या आणि व्यवसाय उपलब्ध झाले, तरच या लोकसंख्येचा फायदा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी होईल; अन्यथा बेरोजगारीचा भस्मासुर देशाला अराजकतेकडे घेऊन जाईल. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेतून संपत्तीनिर्मिती आणि तिचे सर्वसामान्यांमध्ये यथायोग्य वितरण असे दुहेरी आव्हान भारतासमोर आहे आणि भारतीय नेतृत्व हे शिवधनुष्य कसे पेलते यावरच भारताची प्रगती अवलंबून आहे. आत्मनिर्भर भारत, उत्पादन आणि निर्यातीवर जोर आणि उद्योगधंद्यांसाठी पोषक वातावरणनिर्मिती करणे ही सर्व पावले याच दिशेने आहेत; पण यांचा परिणाम दिसायला कित्येक वर्षे लागतात. असे असले तरी अर्थव्यवस्था वेगाने सुधारत चालल्याने सर्वसामान्यांचे जीवनमान हळूहळू का होईना; पण सुधारेल यात शंका नाही. असे असले तरी भारताला विकसित देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसण्यासाठी काही दशके लागतील, असे वाटते. 