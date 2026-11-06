Gold Price: या दिवाळीला Gen-Z कुठे गुंतवणूक कराताएत? खरेदीचा ट्रेंड काय आहे? नव्या पिढीचे पैसा गुंतवण्याचे मार्ग कोणते?

धनत्रयोदशीच्या शुभमुहूर्तावर सोने-चांदी खरेदी करून घरात सुख-समृद्धी आणण्याची परंपरा पूर्वापार चालत आली आहे. या दिवशी लोक आपल्या ऐपतीनुसार मौल्यवान धातू आणि विविध वस्तूंमध्ये गुंतवणूक करत असतात. मात्र, आता नव्या पिढीमध्ये या पारंपरिक पद्धतीत मोठा बदल पाहायला मिळत आहे..मिलेनियल्स आणि 'Gen Z' आता केवळ सोन्याचे दागिने किंवा नाणी खरेदी करण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. त्यांच्यासाठी धनत्रयोदशीच्या खरेदीचा अर्थ केवळ मौल्यवान वस्तू विकत घेणे नसून, भविष्यासाठी संपत्ती निर्माण करणे हा बनला आहे. त्यामुळे तरुण वर्ग आता सोन्यासोबतच गोल्ड ईटीएफ, म्युच्युअल फंड एसआयपी, शेअर बाजार आणि बिटकॉइनसारख्या डिजिटल गुंतवणुकीच्या पर्यायांकडे वेगाने आकर्षित होताना दिसत आहे..Karmabhoomi Express Fire Accident : दिवाळीच्या तोंडावर पंजाबमध्ये मोठा रेल्वे अपघात ! अमृतसरहून न्यू जलपाईगुडीकडे जाणाऱ्या 'कर्मभूमी एक्सप्रेस'च्या ४ डब्यांना भीषण आग.डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आणि स्मार्ट ॲप्समुळे आजकालच्या तरुणांसाठी गुंतवणूक करणे अत्यंत सोपे झाले आहे. आता अगदी छोट्या रकमेपासूनही म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारात गुंतवणुकीची सुरुवात करता येते. तरुण गुंतवणूकदार सणासुदीला एकदम मोठी रक्कम एकाच ठिकाणी अडकवण्याऐवजी दरमहा एसआयपीच्या माध्यमातून नियमित गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देत आहेत..एकाच मालमत्तेत किंवा वस्तूत पैसे गुंतवण्याऐवजी विविध वित्तीय पर्यायांमध्ये भांडवलाचे विभाजन करण्यावर त्यांचा भर आहे, ज्यामुळे दीर्घकाळात त्यांचा पोर्टफोलिओ सुरक्षित आणि संतुलित राहण्यास मदत होते. पूर्वीच्या काळी धनत्रयोदशीला सराफांच्या दुकानात जाऊन सोन्याची नाणी, बिस्किटे किंवा दागिने खरेदी करून ते घरच्या तिजोरीत किंवा बँकेच्या लॉकरमध्ये ठेवले जात असत..Beed Crime: फेसबुकवरील साड्यांच्या जाहिरातीचा सायबर सापळा; ८.६४ लाखांची फसवणूक, दोन लाख रुपये होल्ड.नव्या पिढीच्या गुंतवणूक बास्केटमध्ये बिटकॉइन आणि इतर डिजिटल मालमत्तांचाही समावेश होताना दिसत आहे. मर्यादित पुरवठा असल्यामुळे अनेकजण बिटकॉइनला 'डिजिटल गोल्ड' मानतात; मात्र सोन्याच्या तुलनेत बिटकॉइनच्या किमतींमध्ये प्रचंड चढ-उतार पाहायला मिळतात. याचबरोबर सध्या बाजारात 'टोकनायझेशन' ही संकल्पनाही चर्चेत येत आहे. यात सोने, सरकारी रोखे किंवा इतर प्रत्यक्ष मालमत्ता ब्लॉकचेनवर डिजिटल टोकनच्या स्वरूपात दर्शविल्या जातात, ज्यामुळे अगदी अल्प भांडवलातही मोठ्या मालमत्तेचा हिस्सा खरेदी करणे शक्य होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.