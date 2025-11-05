Premium|Digital Banking : तंत्रज्ञानामुळे बँका बनताहेत शक्तिशाली!

Cybersecurity and Customer Trust in India’s Digital Banking Eraपुरूषोत्तम बेडेकरpsbedeker21@gmail.comभली मोठी लेजर बुकं, त्यामध्ये दैनंदिन व्यवहारांच्या लिहून केल्या जाणाऱ्या नोंदी आणि आता आपल्या तळहातावर मोबाइलवर क्लिक करून क्षणार्धात केले जाणारे व्यवहार. असा मोठा पल्ला बँकिंग क्षेत्राने गाठला आहे. आता ‘जेन झी’ आणि ‘मिलेनियल’ पिढी बँकांमध्ये फार क्वचित जाते. देशाची अर्थव्यवस्था निरंतर वृद्धिंगत होत असताना, बँकांची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे देशाच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये बँका एक शक्तिशाली साधन बनत आहेत. आगामी दशकांत बँकांच्या संभाव्य परिवर्तनाचा केलेला हा ऊहापोह..आपले दैनंदिन आर्थिक व्यवहार सुकर होण्यासाठी बँकिंग व्यवस्था कळतनकळत सतत कार्यरत असते. आपली स्वप्ने साकार करण्यासाठी मदतीचा हात देणारी बँक असते. एकूणच संपूर्ण बॅंकिंग क्षेत्राचं सिंहावलोकन करायचं म्हटलं, तर फार मागे जाण्याची गरज नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या ७८ वर्षांमध्ये देशातल्या बँकांना अनेक स्थित्यंतरांना सामोरे जावे लागले आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, त्या प्रत्येक स्थित्यंतरांच्या केंद्रस्थानी भारतीय नागरिकांना अधिकाधिक चांगली सेवा-सुविधा कशी मिळेल, हाच विचार कायम राहिला आहे. आपली अर्थव्यवस्था अत्यंत वेगाने प्रगती करत आहे. अशा आर्थिक वाढीमध्ये बँकांची महत्त्वाची आणि मोठी भूमिका असणार आहे. त्यामुळे आता येणाऱ्या या दशकामध्ये हे लक्ष्य साधण्यासाठी आणि आपल्या ग्राहकांना अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकांना कोणती पावले उचलावी लागतील आणि त्यांच्यापुढे कोणती आव्हाने असतील, याचा विचार आपण करूया..Premium|Canada Student Visa:... तर तुमचा व्हिसा होईल रद्द! कॅनडा मास व्हिसा कॅन्सलेशन धोरण का आणत आहे? .बँकांचे बदलते स्वरूपबँकिंग सेवा खेडोपाडी पोहोचावी आणि छोटे उद्योग, शेतकरी यांना कर्जपुरवठा होऊन त्यांचा देशाच्या प्रगतीला हातभार लागावा म्हणून १९५५ मध्ये इंपिरियल बँकेचे स्टेट बँकेमध्ये रूपांतर असो, की १९६९ आणि १९८० मध्ये केलेले खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण असो. यामागे निश्चित धोरण होते. आर्थिक घडामोडींचा आणि बँकांच्या आवश्यकतांचा विचार करून गेल्या आठ वर्षांमध्ये बँकिंग क्षेत्र अधिक मजबूत आणि स्पर्धात्मक व्हावे या उद्देशाने कमकुवत सरकारी बँकांचे विलीनीकरण सशक्त बँकांमध्ये करण्यात आले. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या २७ वरुन १२ वर आणण्यात आली. मॅन्युअल लेजर नोंदी म्हणजे, दिवसभरामध्ये झालेल्या देवघेवीच्या व्यवहारांच्या नोंदी प्रत्यक्ष हाताने लिहून सुरुवात झालेली बँकेची सेवा आज ‘कोअर बॅंकिंग सोल्यूशन’च्या माध्यमातून पूर्णपणे संगणकीकृत सेवेमध्ये परावर्तित झाली आहे..बँक तुमच्या तळहातावर!आजतर आपल्या मोबाईल आणि लॅपटॉपद्वारे आपण आपले आर्थिक व्यवहार ‘ऑन द गो’ सुकरपणे करू शकतो. आपल्या लोकसंख्येमध्ये मोठा हिस्सा असलेली ‘जेन झी’ आणि ‘मिलेनियल’ पिढी तर फारच क्वचित (अगदी नाइलाज असेल तरच) बॅंकेमध्ये जाते आणि आपले सर्व व्यवहार ऑनलाइन करणेच पसंत करते. बँकांच्या व्यवहाराचे स्वरूपही बदलत आहे. पूर्वी मोठ्या प्रमाणामध्ये व्यवहार रोखीने होत होते. कालांतराने काही प्रमाणामध्ये चेक, ड्राफ्टचा वापर सुरू झाला. आता बहुतांश व्यवहार डेबिट/क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग, यूपीआय यांद्वारे होण्यास सुरुवात झाली किंवा प्रत्येक बँकांनी आपले व्यवहारांसाठी वेगळे अॅप किंवा मनी पॉकेट, वॉलेट तयार केले आहेत. त्यामुळे बँकिंग व्यवहार मोबाईल टॅप करूनही करता येतात. पुढे जाऊन घड्याळ किंवा फिटनेस ट्रॅकर यासारख्या ‘वेअरेबल्स’ म्हणजे परिधान करण्याच्या वस्तू वापरूनही करता यावेत यासाठी भारतीय स्टेट बँकेने पुढाकार घेतला आहे..Premium|Digital Loan:डिजिटल लोन अॅपवरून कर्ज घेणे योग्य की अयोग्य?.डिजिटल व्यवहारांचा चढता आलेखजगामध्ये होणाऱ्या या डिजिटल पेमेंटपैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त डिजिटल व्यवहारांद्वारे होतात. आपला देश आज डिजिटल पेमेंटची राजधानी झाला आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. अर्थातच यात यूपीआय व्यवहारांचा मोठा वाटा आहे.ऑगस्ट २०२५ मध्ये यूपीआय व्यवहारांनी प्रथमच २० अब्जचा टप्पा पार केला आहे. (२०.०१ अब्ज व्यवहार, २४.८५ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल)आपल्या डिजिटल व्यवहारांमध्ये सरासरी ४४ टक्क्यांची वाढ प्रतिवर्षी होत आहे.डिजिटल व्यवहारांची संख्या १५९ अब्ज (आर्थिक वर्ष २०२३-२४) वरून ४८१ अब्ज (आर्थिक वर्ष २०२८-२९) म्हणजेच तिपटीने वाढण्याचा अंदाज आहे.अर्थात यूपीआय व्यवहारांमध्ये झालेल्या या प्रचंड वाढीचे मोठे श्रेय कोविड महासाथीलाही द्यावे लागेल. कारण हे तंत्रज्ञान त्यापूर्वीही उपलब्ध असूनही लोक त्याचा वापर करण्यासाठी फारसे उत्सुक नव्हते, हे मी स्वानुभवावरून सांगू शकतो. कोविडचा प्रसार हा नोटांच्या हस्तांतरातील संपर्काने होऊ शकतो, या भीतीपोटी विक्रेते असोत, की खरेदीदार यांनी याचा वापर केला आणि त्यांना त्याचे फायदे लक्षात आले. आता यूपीआय व्यवहार हा आपल्या आर्थिक व्यवहारांचा अविभाज्य भाग बनला आहे. अर्थात यासाठी या काळामध्ये जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत यूपीआय कोड पोहोचावेत यासाठी केलेले प्रयत्नही महत्त्वाचे आहेत..लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशदेशाची कार्यरत लोकसंख्या सर्वांत जास्त असण्याचा फायदा आपल्याला मिळत आहे. तो २०५५ पर्यंत मिळत राहणार आहे. याचाच अर्थ ‘मिलेनियल’ आणि ‘जेन झी’चे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे बॅंकिंग सुविधांमध्ये होणारे बदल हे त्यांच्या आकांक्षाची पूर्तता करणारे असतील, याची दक्षता बँकांनी घेतली पाहिजे.आर्थिक सर्वसमावेशनजनधन योजनेद्वारे बँकिंग सेवांपासून वंचित असलेल्या ५० कोटीपेक्षा अधिक ग्राहकांची खाती उघडल्यानंतर त्यांचा देशाच्या आर्थिक प्रगतीमधील सहभाग वाढणे तितकेच महत्वाचे आहे. मुख्यत्वे करून ग्रामीण, अर्धशहरी क्षेत्र, अल्प उत्पन्न गट, अनौपचारिक क्षेत्र यासारख्या वंचित क्षेत्रांचे आर्थिक सर्वसमावेशन गरजेचे आहे. त्यांच्यासाठी मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अशा योजनांमधून मोठ्या प्रमाणावर अर्थसाह्य बँकांच्या माध्यमातून दिले जात आहे. आता सर्व प्रकारची कर्जे अतिशय सुलभतेने आणि त्वरित उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रक्रियांमध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे. याचा विचार करून कर्ज मंजुरीसाठी आवश्यक माहिती/डेटा विविध स्त्रोतांकडून सहजपणे उपलब्ध व्हावा म्हणून ‘अकाउंट ॲग्रीगेटर आणि युनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस’ या तंत्रज्ञानाची उभारणी सुरू केली गेली आहे..Premium|Bank Privatisation : बँकांचे निर्गुंतवणुकीकरण खासगीकरणाकडे वाटचाल?.१) अकाउंट ॲग्रीगेटर : सप्टेंबर २०२१ मध्ये प्रायोगिक तत्वावर सुरू केलेल्या या तंत्रज्ञानाने आता बरीच प्रगती केली आहे. ग्राहकांच्या संमतीनंतर त्यांच्यासंबंधीचा आर्थिक डेटा (बँक खाती, कर्जे आणि गुंतवणूक याविषयीचा) हा कर्ज देणाऱ्या संस्थांना पुरवला जातो. अर्थात यामध्ये ज्या संस्थांनी आपली नोंदणी अकाउंट ॲग्रीगेटरकडे माहिती पुरवठादार किंवा माहिती वापरकर्ता म्हणून केली आहे, त्यांच्याकडीलच माहिती सामायिक केली जाऊ शकते. या योजनेतील प्रगती चांगली आहे. या अंतर्गत ११२.३४ दशलक्ष ग्राहकांनी आतापर्यंत आपली खाती संलग्न केली आहेत. तसेच ११२ वित्तीय संस्था माहिती पुरवठादार आणि माहिती वापरकर्ता म्हणून सक्रिय आहेत, तर ५६ संस्था फक्त माहिती पुरवठादार आणि ४१० संस्था फक्त माहिती वापरकर्ता म्हणून सक्रिय आहेत. .२) युनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस : यूपीआयने जशी पेमेंट क्षेत्रामध्ये क्रांती केली आहे, तसेच परिवर्तन कर्जे देणाऱ्या परिसंस्थेमध्ये घडवून आणण्याच्या उद्देशाने रिझर्व्ह बँकेने नुकतेच ‘युनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस’ या प्लॅटफॉर्मची प्रायोगिक स्वरूपामध्ये सुरुवात केली आहे. कर्जमंजुरीसाठी आवश्यक असलेला आर्थिक; तसेच इतर माहिती/डेटा विविध स्त्रोतांकडून सहज उपलब्ध व्हावा आणि कर्जे विनाअडथळा उपलब्ध व्हावीत, हा या योजनेचा उद्देश आहे. या प्लॅटफॉर्मद्वारे वित्तीय संस्थांना भूमी अभिलेख, जीएसटी, दुग्धपुरवठा यासह अनेक प्रमाणीकृत माहिती उपलब्ध होऊ शकेल. त्याचप्रमाणे बँक खाती, पॅन यांची पडताळणी यांचाही समावेश आहे.हे दोन्ही उपक्रम येत्या काही वर्षांमध्ये उत्तम प्रकारे काम करू लागतील आणि बँकांना; तसेच इतर आर्थिक संस्थांना आपले कर्जाबाबतचे निर्णय वेगाने घेता येऊ शकतील. समाजातील सर्व घटकांना कमी प्रक्रिया करून कर्जे मंजूर होऊ शकतील. त्याचा फायदा अर्थचक्राला मिळून देशाच्या आर्थिक प्रगतीला मोठा हातभार लागेल, अशी अपेक्षा करता येईल..रोखतेच्या प्रवाहावर कर्जपुरवठाकोणतेही कर्ज मंजूर करताना त्या व्यक्ती किंवा व्यवसायाच्या पैशाची आवक-जावक किती असेल आणि त्याद्वारे तो नफा कमावून कर्जाची परतफेड करू शकेल की नाही, याचा योग्य विचार केला असेल तर असे कर्ज बँका आणि कर्जदार या दोघांसाठीही लाभदायक ठरते. पण आधी रोखतेचा प्रवाह तपासणे कठीण होते. पण आता बहुतेक व्यवहारांचे डिजिटायजेशन झाल्याने आणि जीएसटी संकलनाची व्यवस्था प्रस्थापित झाली असल्याने आता या दोन्ही माध्यमातून रोखतेच्या प्रवाहाची पडताळणी सहजशक्य झाली आहे. येणाऱ्या काळामध्ये बॅंका जीएसटीच्या डेटाचा वापर करून कर्जमंजुरीवर भर देतील. खात्यामध्ये होणाऱ्या यूपीआय व्यवहारांचा वापरही कर्जमंजुरीसाठी होऊ शकतो. त्यामुळे कर्जमंजुरीचा वेग आणि यशस्विता यामध्ये लक्षणीय वाढ होणे अपेक्षित आहे. विशेषतः याचा लाभ सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम (एमएसएमई) उपक्रमांना मिळेल. त्यांचे निर्यातीतील योगदान ४५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असून ११ कोटींपेक्षा जास्त रोजगार त्यांच्याद्वारे दिले जातात. त्यामुळे अशा कर्जमंजुरीमुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीलाही मोठा हातभार लागू शकेल..सायबर सुरक्षेचे महत्त्व आणि चिंताजसजसे डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण वाढत आहे, तसतसे सायबर फ्रॉडचे प्रमाणही वाढत आहे. आपल्या ग्राहकांना उत्तम सायबर सुरक्षा प्रदान करणे हे बँकांसाठीचे मोठे आव्हान आहे. उत्तमोत्तम तंत्रज्ञान, आवश्यक त्या सायबर सुरक्षा व्यवस्था; तसेच तंत्रज्ञान नियमितपणे अद्यतन करणे यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करत राहण्यावर बँकांनी भर देणे आवश्यक आहे..ग्राहकहिताला प्राधान्यबँकांचे रूपांतर आता ‘सिंगल फायनान्शियल स्टॉप’मध्ये झाले आहे. वाढत्या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी आपल्या ग्राहकांना सर्व आर्थिक सेवा, गुंतवणूक सेवा; तसेच विमा सुविधा पुरवणे बँकांसाठी आवश्यक झाले आहे. पण असे करताना ग्राहकांच्या गरजा लक्षात न घेता किंवा त्या विशिष्ट योजनांची पुरेशी आणि योग्य ती माहिती न देता केलेले, ‘मिस-सेलिंग’ टाळून ग्राहकहिताला प्राधान्य देणे खूप महत्वाचे आहे. कारण बँकिंगचा मूळ पाया हा ग्राहकांचा बँकेवरील विश्वास आहे, त्याला धक्का लागणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. बँकिंग सेवा ही आर्थिक विश्वामध्ये ग्राहकांच्या प्रगतीसाठी उपयुक्त आहे. त्यांना योग्य तो सल्ला, मार्गदर्शन देणे हे बँकेच्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. मी बँकेमध्ये कार्यरत असताना माझ्या सहकाऱ्यांना नेहमी सांगायचो, की बँकेत काम करणे म्हणजे आपल्याला पगार देऊन समाजसेवा करण्याची दिलेली संधी आहे, त्याचा योग्य वापर करून समाजाच्या प्रगतीसाठी हातभार लावला पाहिजे. येणाऱ्या दशकामध्ये बँका आपले उत्तम तंत्रज्ञान, ग्राहकांच्या गरजा; तसेच डेटा विश्लेषण यावर आधारित उपयुक्त योजना आणि लक्षणीय ग्राहक सेवा याद्वारे विकसित भारताच्या यात्रेमध्ये मोठे योगदान देतील, असा विश्वास वाटतो..‘डिजिटल रूपी’चे (ई-रूपी) उत्तम माध्यमरोकड रकमेला पर्याय म्हणून आणि डिजिटल पेमेंटचे एक माध्यम म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेने प्रायोगिक स्वरूपामध्ये ई-रुपीची सुरुवात केली आहे. नोटांची छपाई आणि वाहतूक यांच्या खर्चात बचत तर होईलच; पण अधिक चांगले आर्थिक सर्वसमावेशन आणि रोकड रकमेपेक्षा चांगली सुरक्षितता प्रदान करणे, हा ई-रुपीचा प्रामुख्याने उद्देश आहे. सहभागी बँकांनी देऊ केलेल्या डिजिटल वॉलेटमध्ये ई-रुपी धरण करून पैसे सुलभपणे पाठविण्यासाठी त्याचा वापर अपेक्षित आहे. मार्च २०२५ पर्यंत रिटेल क्षेत्रासाठीच्या पायलटमध्ये १७ बॅंका, तसेच ६० लाख ग्राहक सहभागी झाले आहेत, तर वापरात असलेल्या ई-रुपीने एक हजार कोटींचा टप्पा पार केला आहे. होलसेल क्षेत्रामध्ये सध्या सरकारी प्रतिभूतीच्या दुय्यम बाजारामध्ये केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांचे सेटलमेंट करण्यापुरता मर्यादित आहे. येत्या दशकामध्ये ई-रुपी पूर्णपणे कार्यरत होऊन डिजिटल व्यवहारांचे एक उत्तम माध्यम म्हणून काम करेल, यात शंकाच नाही..ग्राहकांच्या गरजांसाठी तंत्रज्ञानाचा वापरआता डिजिटल व्यवहार हे सोयीचे झाले असल्याने बँकांमधील बहुतांश व्यवहारांसाठी त्याचा वापर होऊ लागला आहे. त्यामुळे एकीकडे ग्राहक आणि बँका यांच्यातील प्रत्यक्ष संपर्कही मोठ्या प्रमाणावर घटला आहे, तर आपल्या ग्राहकांचे व्यवहार, त्यांच्या संभाव्य गरजा आणि त्यांचे आर्थिक वर्तन याविषयीची अधिकाधिक माहितीविषयीचा डेटा बँकांकडे उपलब्ध होऊ लागला आहे. जी बँक कृत्रिम प्रज्ञा (एआय) आणि मशिन लर्निंगचा उत्तम वापर करून आपल्या ग्राहकांच्या गरजा आणि आकांक्षा ओळखून त्यांच्याशी योग्यवेळी संपर्क साधून त्यांची पूर्तता करेल ती आपल्या स्पर्धकांच्या पुढे राहील आणि अधिक व्यवसाय तर मिळवेलच; पण आपले ग्राहकही टिकवेल. .येणाऱ्या दशकामध्ये कृत्रिम प्रज्ञेचा सर्वाधिक वापर बँकिंग क्षेत्रामध्ये होणे अपेक्षित आहे. याबरोबरच उपलब्ध डेटाचे योग्य विश्लेषण जोखीम व्यवस्थापन, ग्राहक सेवा सुधारणा, क्रेडिट स्कोअरिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, ग्राहकांच्या गरजांवर आधारित योजनांची निर्मिती यांच्यासाठी उपयोगी ठरेल. एआयआणि झेनएआय यांचा अधिकाधिक वापर प्रगत आभासी सहायक निर्मिती, ग्राहक संबंध कसे सुधारता येतील आणि व्यवहारांतील कार्यक्षमता कशी वाढवता येईल, यासाठी होऊ शकेल.(लेखक आर्थिक नियोजनकार आणि बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ; तसेच स्वतंत्र संचालक आहेत.) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 