दिवाळीचा फराळ आणि वॉरेन बफेट!

बफेट म्हणतात, ‘आपल्या दिवसाची सुरुवात मी भरपेट नाश्‍त्याने करतो आणि दुपारचे जेवणदेखील भरपूर घेतो.
डॉ. वीरेंद्र ताटके tatakevv@yahoo.com
दिवाळीच्या फराळाचे गोड, चमचमीत पदार्थ खाताना एकीकडे तब्येतीचे, वाढत्या वजनाचे विचार मनात येत होते आणि नेमकं त्याचवेळी जगप्रसिद्ध गुंतवणूकदार वॉरेन बफेट यांच्या खाण्याच्या सवयींविषयी एक लेख वाचनात आला. बफेट यांनी त्यांचा ९५ वा वाढदिवस नुकताच साजरा केला.

