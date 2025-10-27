दिवाळीचा फराळ आणि वॉरेन बफेट!

दिवाळीच्या फराळाचे गोड, चमचमीत पदार्थ खाताना एकीकडे तब्येतीचे, वाढत्या वजनाचे विचार मनात येत होते आणि नेमकं त्याचवेळी जगप्रसिद्ध गुंतवणूकदार वॉरेन बफेट यांच्या खाण्याच्या सवयींविषयी एक लेख वाचनात आला. बफेट यांनी त्यांचा ९५ वा वाढदिवस नुकताच साजरा केला..या वयातही ते पूर्णपणे तंदुरुस्त आहेत आणि याविषयी बोलताना ते म्हणतात, ‘या वयातही मी माझ्या तब्येतीची काळजी घेण्यासाठी औषधावर शून्य डॉलर खर्च करतो!’ आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण गुंतवणूक शैलीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या बफेट यांची दिनचर्या, आहार आणि आयुष्यविषयीचे विचारसुद्धा वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत..आपल्या दीर्घायुष्याचे रहस्य सांगताना ते मिश्कीलपणे म्हणतात, ‘बऱ्याच वाचनानंतर माझ्या असं लक्षात आलं, की मनुष्याच्या सर्व वयोगटांमध्ये लहान मुलांमध्ये मृत्यूदर सर्वांत कमी आहे, त्यामुळे आपण सहा वर्षांच्या लहान मुलासारखं आयुष्य जगायचं असं मी ठरवलं.’ लहान मुलासारखं जगल्यामुळे अब्जावधी डॉलरची उलाढाल असलेली कंपनी सांभाळण्यासाठी आवश्यक असलेली ऊर्जा आपल्याला मिळते, असं ते म्हणतात..आहार आणि झोपबफेट म्हणतात, ‘आपल्या दिवसाची सुरुवात मी भरपेट नाश्त्याने करतो आणि दुपारचे जेवणदेखील भरपूर घेतो. आहारात गोड पदार्थ आणि खारवलेले पदार्थ यांचा भरपूर समावेश असतो.’ आपला आहार हा आदर्श आहार नाही, याची जाणीव स्वतःला असल्याचे बफेट सांगतात.परंतु, गुंतवणुकीसारख्या किचकट विषयात काम करताना आवश्यक असलेली ऊर्जा या आहारातून आपल्याला मिळते, असे ते म्हणतात. मी रात्रीची झोप भरपूर घेतो आणि त्यामध्ये अजिबात हयगय करत नाही, असंही ते नमूद करतात. आपल्या झोपेच्या या प्रेमाचा उल्लेख त्यांनी अनेक वेळा वेगवेगळ्या मुलाखतीमध्ये केला आहे. मेंदू तल्लख ठेवण्यासाठी किमान आठ तासांची झोप आवश्यक आहे, असं ते आवर्जून नमूद करतात..रोजच दिवाळीआयुष्यात कितीही चढ-उतार आले, तरी आपला आनंद ढळू द्यायचा नाही हा निश्चय मी कायम पाळला आहे, असे बफेट सांगतात. गुंतवणूक क्षेत्रात काम करताना अनेकदा अपयशाचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे मेंदूला शिणवटा येतो. यातून बाहेर पाडण्यासाठी आपण स्वतः कोणत्याही परिस्थितीत आनंदी राहण्याची सवय लावून घेतली पाहिजे, असं ते सांगतात. थोडक्यात, प्रत्येक दिवस दिवाळीसारखाच आनंदात घालवावा, असं बफेट म्हणतात..बौद्धिक फराळवय वाढलं, तरी मेंदू ताजातवाना ठेवण्यासाठी एखाद्या खेळाची आवड असावी, असे बफेट सुचवितात. ते अजूनही त्यांच्या मित्रांसोबत ब्रिज हा पत्त्यांचा खेळ खेळतात. या खेळात प्रत्येक सात मिनिटाला तुमच्यापुढे नवे आव्हान येते, ज्यामुळे तुम्ही कायम सतर्क राहता. गुंतवणूक क्षेत्रात काम करताना सतर्क राहण्याच्या या सवयीचा कायम उपयोग होतो, असं ते म्हणतात.याशिवाय दिवसातील साधारण पाच-सहा तास विविध विषयांचे वाचन करण्याची सवय बफेट यांनी आजही सुरू ठेवली आहे. त्यातही गुंतवणूक आणि नवनवे व्यवसाय यासंबंधी वाचन करणं आपल्याला आवडतं, असं ते आवर्जून सांगतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.