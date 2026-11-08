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Diwali Muhurat Trading : दिवाळीच्या मुहूर्त ट्रेडिंगला शेअर बाजारात तेजी; सेन्सेक्स-निफ्टी वधारले, अनेक शेअर्सनी गाठला ५२ आठवड्यांचा उच्चांक

दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर गुंतवणूकदारांना व्यवहार करण्याची संधी मिळावी यासाठी NSE आणि BSE ने रविवारी विशेष सत्राचे आयोजन केले होते. फार्मा आणि हेल्थकेअर क्षेत्रातील शेअर्समध्ये जोरदार खरेदी झाली, ज्यामुळे निर्देशांक तेजीत बंद झाले.
Diwali Muhurat Trading 2026: Sensex and Nifty Close Higher

Diwali Muhurat Trading 2026: Sensex and Nifty Close Higher

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष ट्रेडिंग सत्रात भारतीय शेअर बाजारात उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले. फार्मा आणि हेल्थकेअर क्षेत्रातील शेअर्समध्ये झालेल्या जोरदार खरेदीमुळे प्रमुख निर्देशांकांनी तेजी नोंदवली. मुंबई शेअर बाजाराचा (BSE) सेन्सेक्स ३९७.९० अंकांनी म्हणजेच ०.४९ टक्क्यांनी वाढून ८१,४२५.९२ अंकांवर बंद झाला. तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा (NSE) निफ्टी ५० निर्देशांक ९१.७५ अंकांची वाढ नोंदवत २५,१२२.१० अंकांवर स्थिरावला. निफ्टीमध्ये ०.३७ टक्क्यांची वाढ झाली.

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