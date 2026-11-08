Diwali Muhurat Trading : दिवाळीच्या मुहूर्त ट्रेडिंगला शेअर बाजारात तेजी; सेन्सेक्स-निफ्टी वधारले, अनेक शेअर्सनी गाठला ५२ आठवड्यांचा उच्चांक

दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष ट्रेडिंग सत्रात भारतीय शेअर बाजारात उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले. फार्मा आणि हेल्थकेअर क्षेत्रातील शेअर्समध्ये झालेल्या जोरदार खरेदीमुळे प्रमुख निर्देशांकांनी तेजी नोंदवली. मुंबई शेअर बाजाराचा (BSE) सेन्सेक्स ३९७.९० अंकांनी म्हणजेच ०.४९ टक्क्यांनी वाढून ८१,४२५.९२ अंकांवर बंद झाला. तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा (NSE) निफ्टी ५० निर्देशांक ९१.७५ अंकांची वाढ नोंदवत २५,१२२.१० अंकांवर स्थिरावला. निफ्टीमध्ये ०.३७ टक्क्यांची वाढ झाली. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .दिवाळीनिमित्त रविवारी विशेष ट्रेडिंग सत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. हे सत्र दुपारी ३:३० वाजेपर्यंत सुरू होते. दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर गुंतवणूकदारांना व्यवहार करण्याची संधी मिळावी, यासाठी NSE आणि BSE या दोन्ही प्रमुख शेअर बाजारांनी विशेष सत्रासाठी कामकाज सुरू ठेवले होते..या सत्रातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे अनेक कंपन्यांच्या शेअर्सनी ५२ आठवड्यांचा नवा उच्चांक गाठला. यामध्ये आयसीआयसीआय बँक आणि अदानी पोर्ट्स यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे..याशिवाय टीव्हीएस मोटर कंपनी, कोटक महिंद्रा बँक, इंडियन हॉटेल्स कंपनी, अरबिंदो फार्मा, एथर एनर्जी, पिरामल फार्मा, एमसीएक्स, श्याम मेटालिक्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, साउथ इंडियन बँक, मॅरिको, डिवीज लॅब्स, नवीन फ्लोरीन आणि मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस (MOFSL) यांच्या शेअर्सनीही ५२ आठवड्यांचा उच्चांक नोंदवला..Jio IPO Allotment Status: जिओचे शेअर्स मिळाले की नाही? एका क्लिकवर चेक करा स्टेटस; लिस्टिंग कधी? पाहा अपडेट.एकूणच, दिवाळीच्या विशेष ट्रेडिंग सत्रात प्रमुख निर्देशांकांमधील वाढ आणि विविध क्षेत्रांतील कंपन्यांच्या शेअर्सची दमदार कामगिरी यामुळे शेअर बाजारात सकारात्मक वातावरण पाहायला मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.