Diwali Investment : मुहूर्तावर शेअर खरेदीची सुवर्णसंधी

दिवाळीच्या उत्सवात लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी मुहूर्ताचे व्यवहार केले जातात. त्याचबरोबर या उत्सवाच्या कालावधीत शेअर बाजारात गुंतवणूक करून फायदा घेण्याची संधी गुंतवणूकदार शोधत असतात. यानिमित्त काही प्रमुख कंपन्यांनी त्यांच्या संशोधन अहवालाच्या आधारावर काही शेअरची शिफारस केली आहे. जागतिक अनिश्चितता आणि व्यापार तणावाच्या पार्श्वभूमीवर नजीकच्या काळात अस्थिरता कायम आहे. जास्त मान्सून, सेवाक्षेत्रातील गती, स्थिर रोजगार आणि जीएसटी तर्कसंगतीकरण, महागाई कमी होणे, मजबूत बँकिंग कामगिरी, वस्तूंची मागणी यामुळे आशादायक चित्र दिसते. देशांतर्गत घटकांसह जागतिक घटकांमुळेही दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांना आकर्षक मूल्यांकनांवर दर्जेदार शेअर खरेदीची संधी आहे. .एचडीएफसी सिक्युरिटीजकंपनीचे नाव उद्दिष्ट (रु.)असोसिएटेड अल्कोहोल्सअँड ब्रुअरीज लि. १,१८२हॅपी फोर्जिंग्ज लि. १,०८३जेएसडब्ल्यू एनर्जी लि. ६३९भारती एअरटेल २,२४४आयडीएफसी फर्स्ट बँक ८८.५लार्सन अँड टुब्रो ४,२४३नॉर्दर्न एआरसी कॅपिटल ३३३.५शीला फोम ८३७एमएसटीसी लि. ६७३पिडिलाईट इंडस्ट्रीज १,७१७.जेएम फायनान्शिअलकंपनीचे नाव उद्दिष्ट (रु.)मारुती सुझुकी इंडिया १९,०००फीएम इंडस्ट्रीज २,४००अॅक्सिस बँक १,३३०आयआयएफएल फायनान्स ६००एल अँड टी फायनान्स ३००अपोलो हॉस्पिटल्स ९,०००लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी १,६८०रत्नमणी मेटल्स अँड ट्यूब्स २,९००ब्रेनबीज सोल्युशन्स ४६०अनंत राज ८४४युरेका फोर्ब्स ७१५अॅस्ट्रल १,६००.मोतीलाल ओसवालकंपनी उद्दिष्ट (रु)एसबीआय ९७८पेटीएम १५३०हिरो मोटाकॉर्प ६२००भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ४८०चोला मंडलम २१००.कोटक सिक्युरिटीजकंपनीचे नाव उद्दिष्ट (रु.)अदानी पोर्ट अँड सेझ १९००अक्युटास केमिकल १७८०कमिन्स इंडिया ४४००इटरनल ३७५आयसीआयसीआय बँक १७००महिंद्र अँड महिंद्र ४०००रिलायन्स इंडस्ट्रीज १५५५.प्रथमच दुपारीमुहूर्त ट्रेडिंगमंगळवार, ता. २१ ऑक्टोबरबीएसई व एनएसईदुपारी १.४५ ते २.४५.