US tariffs : ‘ट्रम्पअस्त्रा’वरील उतारा

विक्रम अवसरीकर - फायनान्शियल प्लॅनरअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे 'टेरिफ' किंवा आयातशुल्काचे आकडे सतत बदलत असतात. भारतावर त्यांनी लादलेले अतिरिक्त २५ टक्के आयातशुल्क आता १८ टक्क्यांवर आणण्याचे नुकतेच जाहीर केले. त्यासंदर्भात दोन्ही देशांनी संयुक्त निवेदनही जारी केले. आयातशुल्क एवढेच टक्के का, याचे कोणतेही सबळ कारण नाही. भारतावर त्यांनी एकूण ५० टक्के आयातशुल्क लादले होते, त्याचा परिणाम वस्त्रप्रावरणे बनविणाऱ्या कंपन्या, दागिने तयार करणारे, चर्मोद्योगाशी संबंधित कंपन्या, औषधनिर्माण, रासायनिक कंपन्या, मत्स्योद्योग, वाहन क्षेत्रातील सुटे भाग पुरवणाऱ्या कंपन्यांवर झाला होता. आता ते १८ टक्क्यांवर आल्याने इतर प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत काहीसा थोडा दिलासा मिळाला आहे. संगणक क्षेत्रावर थेट जकात नसली तरी ज्या कंपन्यांच्या कामावर या जकातीमुळे परिणाम झाला आहे, त्यांचा सॉफ्टवेअरवरील खर्च कमी झालेला दिसतो. ट्रम्प यांच्या रडारवर असलेल्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक न करता आपल्याला मार्ग काढता येऊ शकतो. सध्या भारत-अमेरिका व्यापार करार होणार अशी चर्चा आहे. मात्र, अंतिमतः काय होणार हे खुद्द ट्रम्प यांनाही माहिती असेल-नसेल; पण तोपर्यंत यातून मार्ग काढण्यासाठी काही गोष्टी करता येतील. यासाठी दुहेरी योजना आखावी लागेल.पहिली योजना म्हणजे-१. \tज्या कंपन्यांचा महसूल अधिक प्रमाणात अमेरिकेतून येतो त्या टाळाव्यात. २. \tएखाद्या भारतीय कंपनीचा कारखाना अमेरिकेत असेल, तर त्यांना जकात लागू होत नाही. ३. \tसेवा क्षेत्रातील कंपन्या वस्तू तयार करणाऱ्या कंपन्यांपेक्षा चांगल्या. ४. \tज्या कंपन्यांचा महसूल अमेरिकेऐवजी दुसरीकडून येतो त्या निवडाव्यात. .Premium|Donald Trump: 'ग्रीनलॅंडवर ट्रम्पांची दादागिरी, युरोप-अमेरिका संबंध ताणावर!'.या योजनेचा दुसरा भाग म्हणजे, भारतातील कंपन्या ज्या केवळ भारतीय बाजारावरच अवलंबून आहेत त्यांची निवड करावी. यात प्रामुख्याने...१. भारतातील बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्र हे केवळ भारतीय लोकांच्या सहभागावर अवलंबून असल्याने दीर्घकालीन वाढ यात दिसून येते.२. दैनंदिन वापराच्या वस्तू बनविणाऱ्या कंपन्यांना भारतातील ग्राहकांच्या मागणीमुळे वाढीची संधी दिसते.३. दूरसंचार क्षेत्र, सुपर मार्केट असणाऱ्या कंपन्या यांचा विचार केला जाऊ शकतो.४. वीज आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कंपन्या यात येतात.५. वाहनांना मागणी असल्याने वाहन क्षेत्रातील कंपन्यांचा विचार केला जाऊ शकतो.६. हॉटेल व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्या७. शेतकी माल पुरविणाऱ्या कंपन्या, शेती संशोधन कंपन्या, बी-बियाणे पुरविणाऱ्या कंपन्या८. गॅसपुरवठा करणाऱ्या कंपन्या९. सुटे भाग पुरविणाऱ्या कंपन्या संपत्ती निर्माणाचे काम करत असतात. अशा कंपन्यांचाही विचार होऊ शकतो.१०. काही फार्मा कंपन्या केवळ भारतातच काम करतात.११. सॉफ्टवेअर कंपन्या१२. भारताचा युरोपीय महासंघाशी करार झाल्यामुळे अनेक क्षेत्रांना चांगले दिवस येऊ शकतात..तात्पर्यडोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर प्रतिकूल परिस्थिती लादली असली, तरी आपण भारतकेंद्री कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करून आपला फायदा करून घेऊ शकतो. परिस्थिती कशीही बदलली, तरी आपण जागरूक असलो तर लगेच चापल्य दाखवून आपण योग्य ती उपाययोजना करू शकतो. आपल्या गुंतवणुकीसाठी कंपन्या निवडताना योग्य ती खातरजमा करावी आणि गुंतवणूक विखरून करावी. त्यामुळे फायदा होण्याची शक्यता वाढीस लागेल.