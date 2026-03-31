Dubai Gold Import: दुबईतून सोन्याची आयात वाढणार! स्वस्त सोनं आणण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय

why gold import from Dubai is increasing: सध्या पश्चिम आशियात सुरू आलेल्या अमेरिका-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सोन्याच्या आयातदारांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने भारत-यूएई मुक्त व्यापार करार (CEPA) अंतर्गत सोन्याच्या आयातीसाठी जारी करण्यात येणाऱ्या टॅरिफ रेट कोटा (TRQ) परवान्यांची अंतिम मुदत वाढवली आहे..या करारानुसार, भारताने टॅरिफ रेट कोटा अंतर्गत ठराविक प्रमाणात सोने आयात करण्यावर 31 मार्च 2026 पर्यंत सवलतीचे शुल्क लागू केले होते. पण आता युद्धाच्या काळात भारताने या परवाण्यांची मर्यादा 30 जून 2026 पर्यंत वाढवली.केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) दिलेल्या माहितीनुसार, जागतिक व्यापार आणि दळणवळणावर परिणाम करणाऱ्या सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे..टॅरिफ रेट कोटा म्हणजे काय?टॅरिफ रेट कोटा (TRQ) म्हणजे सरकार एका विशिष्ट प्रमाण म्हणजे कोट्यापर्यंत वस्तूंच्या आयातीवर कमी सीमा शुल्क आकारते. भारत-यूएई CEPA अंतर्गत एका विशिष्ट कोट्यापर्यंत सोन्याच्या आयातीवर 1% शुल्क सवलत दिली जाते, जी केवळ गैर-मौद्रिक सोनं, म्हणजेच सोन्याच्या विटा किंवा नैसर्गिक सोन्याला लागू होते. याचाच अर्थ दागिन्यांना ही सवलत लागू होत नाही..टॅरिफ रेट कोट्याचे प्रमाणभारत आणि यूएई यांच्यातील हा करार 1 मे 2022 पासून लागू झाला. त्यानंतर दरवर्षी या कोट्याची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. सुरुवातीच्या वर्षी (2022-23) 120 टन सोन्याचा कोटा निश्चित करण्यात आला होता. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी 20 टनांची वाढ करण्यात आली. त्यामुळे 2025-26 या आर्थिक वर्षात हा कोटा सुमारे 200 टनांच्या आसपास पोहोचला आहे..यूएईमध्ये स्वस्त सोनं कसे मिळते?दुबईला जगभरात 'सिटी ऑफ गोल्ड' म्हणून ओळखले जाते. भारत-यूएई करारामुळे भारतीय ज्वेलर्सना दुबईमधून सोनं आयात करणे अधिक परवडणारे झाले आहे. या कराराअंतर्गत मिळणारी 1% शुल्क सवलत लहान वाटली तरी मोठ्या प्रमाणावर सोन्याची आयात करताना ती लाखो-कोटींची बचत करून देते. यामुळे ज्वेलरी उत्पादकांचा खर्च कमी होऊन नफा वाढतो. .कोणाला आणि कसा मिळतो फायदा?या सवलतीचा लाभ प्रत्येकाला मिळत नाही. यासाठी सरकारने ठराविक नियम लागू केले आहेत. फक्त वैध आयात-निर्यात कोड (IEC) असलेले ज्वेलरी उत्पादकच या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. हा कोटा DDGFTच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा MSTC प्लॅटफॉर्मवर लिलाव (बिडिंग) प्रक्रियेद्वारे वाटप केला जातो. मुख्यतः हे सोने दागिने तयार करून निर्यात करण्यासाठी किंवा देशांतर्गत विक्रीसाठी वापरणाऱ्या उत्पादकांसाठीच उपलब्ध आहे.