शेअर बाजार : डायनॅमिक केबल्स (शुक्रवार बंद भाव : रु. ३१६)

भूषण ओक, शेअर बाजार विश्लेषकराजस्थानमधील जयपूर येथे मुख्यालय असलेली डायनॅमिक केबल्स लि. ही भारतातील एक प्रमुख वायर आणि केबल उत्पादक कंपनी आहे. १९८६ मध्ये डायनॅमिक इंजिनिअर्स या नावाने एका भागीदारी कंपनीच्या स्वरूपात स्थापित झालेली ही कंपनी २०१७ मध्ये बाजारात नोंदणीकृत झाली. जयपूर येथे कंपनीचे तीन उत्पादन प्रकल्प आहेत. कंपनी उच्च व्होल्टेज, मध्यम व्होल्टेज, लो व्होल्टेज पॉवर केबल्स, कॉपर आणि अल्युमिनियम वायर कंडक्टर, इन्सुलेटेड कंडक्टर, एरियल बंच्ड केबल्स आणि इतर औद्योगिक केबल बनवते. भारतात शहरी आणि ग्रामीण विद्युतीकरण, नूतनीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासात या केबलचा व्यापक वापर आहे. कंपनीच्या उत्पन्नात उच्च व्होल्टेज केबलचा सुमारे ६४ टक्के, लो व्होल्टेज केबलचा सुमारे ३० टक्के, तर कंडक्टरचा सुमारे सहा टक्के वाटा आहे. ९३ टक्के विक्री देशांतर्गत आहे, तर निर्यातीचा वाटा सात टक्के आहे. मार्च २०२६ अखेरीस कंपनीकडे अंदाजे ८०८ कोटी रुपयांच्या ऑर्डर आहेत. .भांडवली गुंतवणूककंपनीने ४५ कोटी रुपये खर्च करून उभारलेला नवा प्रकल्प सप्टेंबर २०२६ मध्ये कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे कंपनीच्या उत्पादनक्षमतेत सुमारे २० ते २५ टक्के वाढ होईल. दीर्घ मुदतीत १८ ते २० टक्के विक्रीवाढीचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे..वाढीचे प्रेरकदेशातील ग्रामीण विद्युतीकरण, सौर आणि वात ऊर्जा प्रकल्प आणि वीजवहन प्रकल्प यामुळे केबलची मागणी वाढत आहे आणि २०३० पर्यंत मागणी उत्तम राहील, अशी अपेक्षा आहे. ऊर्जा क्षेत्रात भरीव सरकारी आणि खासगी गुंतवणूक होत असल्याने या क्षेत्राच्या मूल्यसाखळीतील सर्वच कंपन्यांना फायदा होत आहे..जोखीमतांबे, अॅल्युमिनियम आणि पॉलिमर या केबल उत्पादनासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किंमतींमध्ये या वर्षी आखाती युद्धामुळे वाढ झाली आहे. अशी भाववाढ ग्राहकांना सहन करावी लागेल, अशा तरतुदी कंपनीच्या करारांमध्ये असल्या तरी या भाववाढीचा एकूण विक्रीवर आणि मार्जिनवर परिणाम होऊ शकतो. वाढत्या बाजारात स्पर्धाही तीव्र आहे आणि पॉलिकॅब, केईआय आणि आरआर केबल्ससारखे मोठे स्पर्धक मैदानात आहेत. मोठ्या कंपन्यांना इकॉनॉमी ऑफ स्केलचा स्पर्धात्मक फायदा असतो. त्यामुळे विक्रीवाढीसाठी हे मोठे आव्हान आहे..आर्थिक आकडेवारी: (२९ मे २०२६) तब्बल १,५३१ कोटी रुपयांचे बाजारमूल्य असलेल्या या कंपनीची विक्री आणि निव्वळ नफा गेल्या तीन वर्षांमध्ये २१ टक्के आणि ४० टक्के चक्रवाढ दराने वाढले आहेत. 'आरओसीई' आणि 'आरओई' २६.७ आणि २०.३ म्हणजे उत्तम आहेत. कंपनीने २०२६ मध्ये १,१९८ कोटी रुपयांची विक्री केली आणि ८४ कोटी रुपये निव्वळ नफा दाखवला. कार्यचालन मार्जिन १० टक्क्यांवर स्थिर आहेत. कंपनीची रोख आवक कार्यचालन नफ्याच्या ४७ टक्के म्हणजे थोडी कमी आहे. ही ६० टक्के तरी असायला हवी. कंपनीची खेळत्या भांडवलाची गरज वाढती दिसून येत आहे. कंपनीचा ताळेबंद ६८३ कोटी रुपयांचा असून, त्यात ५९ कोटी रुपये रोकड आणि गुंतवणुकीत आहेत. कंपनीचे कर्ज अत्यल्प आहे. ताळेबंद मजबूत आहे. कंपनीचा ॲसेट टर्नओव्हरही १.९ म्हणजे उत्तम आहे..मूल्यांकन : कंपनीचा शेअर सध्या १८.१ या पीई गुणोत्तराला उपलब्ध आहे. पाच वर्षांचा सरासरी पीई २२.९ आहे. पीईजी ०.४५ आणि ईव्हीईबीटा गुणोत्तर ११.३ आहे. पिट्रोस्की गुणोत्तर आठ म्हणजे उत्तम आहे..निष्कर्ष: नफावाढीचा विचार करता कंपनीचा शेअर वाजवी मूल्यांकनात उपलब्ध आहे. वेगाने वाढणाऱ्या ऊर्जावहन क्षेत्रातील ही एक उत्तम कंपनी असून, गुंतवणूकदारांनी या कंपनीचा गुंतवणुकीसाठी जरूर अभ्यास करावा..(डिस्क्लेमरः हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून, गुंतवणूकदारांनी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अपेक्षित आहे.).