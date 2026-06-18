Premium|ECLGS 5.0 Scheme : ईसीएलजीएस ५.० योजनेद्वारे लघुउद्योजकांना दिलासा देण्याचा केंद्राचा प्रयत्न

शशांक वाघ - keshwa60@gmail.com केंद्र सरकारने ५ मे २०२६ रोजी आपत्कालीन पतपुरवठा हमी योजना ५.० म्हणजेच इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीमची (ईसीएलजीएस) पाचवी आवृत्ती जाहीर केली. कोविड-१९ नंतर २०२० मध्ये सुरू झालेली ही योजना आता पश्चिम आशियातील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा आणली जात आहे. या योजनेचा घेतलेला आढावा...केंद्र सरकारने आपत्कालीन पतपुरवठा हमी योजना ५.० म्हणजेच इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीमची (ईसीएलजीएस) पाचवी आवृत्ती जाहीर केली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये यासाठी ९,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. आता संपूर्ण आराखडा स्पष्ट झाला आहे. ‘ईसीएलजीएस’ १.० ते ३.० योजनांनी कोविड-१९ काळात १.१९ कोटी लघु व मध्यम उद्योजकांना ३.६८ लाख कोटी रुपयांचे हमीयुक्त कर्ज दिले. त्यामुळे १४.६ लाख लघु उद्योजकांची खाती अनुत्पादित (एनपीए) होण्यापासून वाचली. आता पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे कच्चे तेल, मालवाहतूक, पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. विशेषतः विमान वाहतूक, पर्यटन, निर्यातदार लघु उद्योजकांना रोख तरलतेची अडचण भासत आहे. त्यांना तातडीने खेळते भांडवल मिळावे, हाच ‘ईसीएलजीएस- ५.०’ योजनेचा हेतू आहे..Premium|India AI Summit 2026 : एआयमुळे नोकऱ्या जाणार की नव्या संधी मिळणार? दिल्लीतील जागतिक परिषदेत सॅम आल्टमन आणि सुंदर पिचाईंनी भारतीय तरुणांना कोणता मंत्र दिला?.योजनेचा आकार आणि निधी‘ईसीएलजीएस ५.०’ अंतर्गत सुमारे २.५ लाख कोटी रुपयांचे हमीयुक्त कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी राष्ट्रीय पतहमी विश्वस्त कंपनीला (एनसीजीटीसी) सरकार १८ ते १९ हजार कोटी रुपये भांडवल देणार आहे. कोविड काळातील ‘ईसीएलजीएस’साठी ४० हजार कोटी रुपयांचा निधी होता. तुलनेने सध्याची तरतूद कमी आहे; पण ती लक्ष्यित क्षेत्रांपुरती आहे. या आवृत्तीत ९० टक्क्यांपर्यंत पतहमी ‘एनसीजीटीसी’कडून दिली जाणार आहे. म्हणजे बँक किंवा ‘एनबीएफसी’ने दिलेल्या कर्जातील ९० टक्के रक्कम बुडाली तरी सरकार भरून देईल. त्यामुळे बँकांना कर्ज देण्यास प्रोत्साहन मिळेल. पूर्वीच्या टप्प्यात १०० टक्के हमी होती. आता थोडी जोखीम बँकांवरही राहील..कोणाला लाभ?लघु व मध्यम उद्योजक : कोविड-१९ प्रमाणेच लघु व मध्यम उद्योजक हा मुख्य लाभार्थी. २० टक्के अतिरिक्त खेळते भांडवल, तारणाशिवाय.विमान वाहतूक : पश्चिम आशियातील युद्धामुळे विमान कंपन्यांचे मार्ग वळवावे लागत आहेत. विमान इंधन महागले. यासाठी ५००० कोटी रुपयांची विशेष तरतूद. एका कंपनीला १००० कोटी रुपयांपर्यंत, प्रवर्तकाने ५०० कोटी रुपये गुंतवल्यास आणखी ५०० कोटी रुपये. कालावधी पाच वर्षे. पर्यटन, हॉटेल, लॉजिस्टिक, निर्यातदार यांचाही समावेश होण्याची शक्यता.व्याजदर आणि अटीबँकांसाठी बाह्य बेंचमार्क अधिक एक टक्का, कमाल ९.२५ टक्के दसादशे, ‘एनबीएफसी’साठी १४ टक्के मर्यादा. एक वर्षाचा स्थगन कालावधी (मोरेटोरियम) मुद्दलावर मिळेल. म्हणजे पहिले वर्ष फक्त व्याज भरायचे. परतफेड ५-६ वर्षांत करायची.विशेष म्हणजे हे कर्ज ‘ऑप्ट-आउट’ पद्धतीने पात्र लघु व मध्यम उद्योजकांना बँक आपोआप कर्ज देईल, नको असेल तर नकार द्यावा लागेल..अर्ज कसा करायचा?पात्र उद्योगांनी आपल्या विद्यमान बँक किंवा ‘एनबीएफसी’शी संपर्क साधावा. आपत्कालीन कर्जासाठी नव्याने तारण, पतमानांकन तपासणीची गरज नाही. ‘एनसीजीटीसी’च्या पोर्टलवर बँक हमी घेते. उद्यम नोंदणी असलेले लघु व मध्यम उद्योजक आणि ३१ मार्च २०२४ रोजी ‘एसएमए ०/१’ नसलेले पात्र ठरतात.निष्कर्ष काय?‘ईसीएलजीएस ५.०’ ही कोविड-१९ काळातील यशस्वी योजनेची पुढची आवृत्ती आहे. आता ती अधिक लक्ष्यित, ९० टक्के हमीसह आणि पश्चिम आशियातील संकटाला उत्तर म्हणून आली आहे. यातील २.५ लाख कोटी रुपयांच्या हमीयुक्त कर्जामुळे लघु व मध्यम उद्योजक आणि विमान वाहतूक क्षेत्राला तात्पुरता दिलासा मिळेल. मात्र, ही केवळ तरलतेची मलमपट्टी आहे. दीर्घकालीन निर्यात स्पर्धात्मकता आणि मागणी वाढविण्यासाठी इतर धोरणांचीही गरज आहे..अपेक्षित परिणाम१. कर्जे अनुत्पादित होण्यापासून रोखणे : ‘ईसीएलजीएस’मुळे आधी १२ टक्के लघु व मध्यम उद्योजकांची कर्ज अनुत्पादित होण्यापासून वाचले होते. आताaपुन्हा तसाच दिलासा मिळेल.२. रोजगार संरक्षण : खेळते भांडवल मिळाल्याने लघु व मध्यम उद्योग बंद पडणार नाहीत, लाखो नोकऱ्या टिकतील.३. विमान कंपन्या : मार्ग-बदलामुळे वाढलेला खर्च आणि प्रवासी घट याचा फटका कमी होईल.४. पतवाढ : २०२२ मध्ये ‘ईसीएलजीएस’मुळे लघु व मध्यम उद्योजकांची पतवाढ ३०.६ टक्के होती. तसाच वेग अपेक्षित.(लेखक निवृत्त बँक अधिकारी आहेत. ७३५०१११८८८).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.