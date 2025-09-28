आर्थिक सीमाेल्लंघन !

-किरांग गांधी, अनुभवी आर्थिक मेंटॉररा वणाकडे सामर्थ्य, संपत्ती आणि विद्या होती, तरीही तो पराभूत झाला. रामाकडे साधेपणा, शिस्त आणि अचूक रणनीती होती, त्यामुळे तो विजयी झाला. आजच्या आर्थिक जीवनात बहुतांश गुंतवणूकदार नकळत रावणाचा मार्ग अवलंबतात. लोभ, उंची जीवनशैली आणि शॉर्टकटच्या मागे धावतात; पण खरे आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवायचे असेल, तर श्रीरामाची मूल्ये अवलंबणे आवश्यक आहे..संपत्तीला दिखाव्याची गरज नाहीश्रीरामाचे जीवन साधे होते, अनावश्यक सुखसोयींपासून मुक्त होते. वैयक्तिक आर्थिक शिस्तीमध्ये, साधेपणा म्हणजे तुमच्या क्षमतेनुसार जगणे आणि जीवनशैलीवरील अनावश्यक खर्च टाळणे. अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबे मोठी घरे, आलिशान मोटारी किंवा महागड्या गॅझेटची त्यांना गरज आहे म्हणून नाही तर समाजातील दिखाव्यासाठी खरेदी करतात. परिणामी जास्त ‘ईएमआय’ आणि शून्य बचत..शिकवण : साधी जीवनशैलीअतिरिक्त रोखप्रवाह निर्माण करते, जो कायमस्वरूपी संपत्ती निर्माण करण्यासाठी गुंतवता येतो.उद्दिष्ट व स्वातंत्र्यातील सेतूवनवास असो वा युद्धभूमी राम शिस्तीपासून कधीही विचलित झाले नाहीत. गुंतवणूकदारांनीही ही शिकवण अंगीकारली पाहिजे. शिस्त म्हणजे आर्थिक नियोजनाशी बांधिल राहणे, बाजार घसरत असतानाही ‘एसआयपी’ सुरू ठेवणे आणि आकर्षक वाटणाऱ्या शेअर किंवा योजनांच्या मोहात न पडणे. बहुतेक गुंतवणूकदार या शिस्तीचे पालन करत नाहीत. बाजार कोसळला, की ते गुंतवणूक थांबवतात किंवा तत्काळ पैसे काढून घेतात.शिकवण : संपत्ती एका वर्षात तयार होत नाही, तर योग्य ॲसेट ॲलोकेशन आणि संयम यांच्या मदतीने गुंतवणुकीच्या संमिश्र वाढीची (कंपाउंडिंग) जादू काम करते..शहाणपणाने जिंकारामाने लंकेवर विजय केवळ बळाच्या जोरावर मिळवला नाही, तर योग्य रणनीतीने मिळवला; ज्यामध्ये मैत्रीचे संबंध, योग्य वेळेची निवड आणि संसाधनांचे व्यवस्थापन यांचा समावेश होता. आर्थिक स्वातंत्र्यासाठीदेखील रणनीती आवश्यक असते. तिचा अर्थ असा गुंतवणूक तेव्हाच काढावी, जेव्हा बाजारमूल्ये उच्च असतात.शिकवण ः बहुतेक गुंतवणूकदारांकडे ही रणनीती नसते, ते बाजार उच्चांकी असताना प्रवेश करतात आणि कोसळताना घाबरून बाहेर पडतात..जाळ्यात अडकू नकाआजच्या काळात रावणाचा अहंकार वेगळ्या रूपात दिसतो. यामध्ये कर्जाच्या जाळ्यात अडकणे, क्रेडिट कार्डवर बेफाम खर्च करणे, टिपवर अंधविश्वास ठेवणे आणि भूतकाळातील कामगिरीवर आधारित गुंतवणूक करणे यांचा समावेश आहे. पैशाचे शहाणपणाने व्यवस्थापन करता येत नाही, तेव्हा संपत्ती नष्ट होते.शिकवण : आर्थिक स्वातंत्र्याचा खरा शत्रू बाजार नाही, तर आपलीच हाव आणि भीती आहे. रामाच्या विजयातून आपल्याला हे उमगते की, खरी ताकद केवळ संपत्तीत नाही, तर ती साधेपणा, शिस्त आणि रणनीती यांच्याद्वारे केलेल्या योग्य व्यवस्थापनात आहे. तुम्ही रावणासारखे जगलात, तर तुमची संपत्ती भव्य दिसेल, पण ती कधीही कोसळू शकते..निष्कर्ष‘पर्सनल फायनान्स’मधील खरी विजयादशमी म्हणजे लोभ, भीती आणि अहंकाराला पराभूत करणे होय. जेव्हा तुम्ही रामासारखे जगता तेव्हा संपत्ती तुमच्यापुढे नतमस्तक होते. जेव्हा तुम्ही रावणासारखे जगता तेव्हा संपत्ती तुमचा त्याग करते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.