Economic Survey GDP Growth : देशाच्या संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कालपासून सुरू झाले आहे. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे आज लोकसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला आहे. यानुसार, आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 6.8 ते 7.2 टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. हा अंदाज सध्याच्या आर्थिक वर्षासाठी अपेक्षित असलेल्या 7.4 टक्के विकासदरापेक्षा कमी असल्याने, पुढच्या वर्षात अर्थव्यवस्थेच्या गतीत किंचित मंदी येण्याची शक्यता आहे. .आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल म्हणजे काय?अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने तयार केलेला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल हा सरकारच्या आर्थिक कामगिरीचा अहवाल असून केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आधी संसदेत सादर केला जातो. त्यामध्ये देशाच्या जीडीपी आणि गेल्या वर्षभरातील प्रगती किंवा वाढीचे वर्णन केले जाते आणि पुढील धोरणांची रूपरेषा ठरवली जाते. पहिला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल 1950-51 मध्ये सादर करण्यात आला होता..Gold Rate Today : सोनं-चांदीचा नवा उच्चांक! सोनं 12 हजारांनी महागलं तर चांदीने केला 4 लाखांचा टप्पा पार; जाणून घ्या आजचा भाव .अर्थव्यवस्था स्थिर आर्थिक सर्वेक्षणात भारताची अर्थव्यवस्था स्थिर असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, जागतिक बाजारांमधील मंद वाढ आणि टॅरिफमुळे निर्माण होणारे व्यापारातील अडथळे यामुळे निर्यात आणि गुंतवणूकदारांवर काही प्रमाणात प्रभाव पडू शकतो, असा इशाराही सर्वेक्षणात देण्यात आला आहे..आर्थिक सर्वेक्षण 2026 मध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, अमेरिकेने लादलेल्या मोठ्या टॅरिफ वाढीनंतरही भारताच्या अर्थव्यवस्थेने वेग पकडला आहे. 2025 मध्ये अमेरिकेने काही भारतीय निर्यातींवर एकत्रित 50 टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर विकासदराचे अंदाज कमी करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्ष कामगिरी अपेक्षेपेक्षा चांगली ठरल्याचे सर्वेक्षणात सांगण्यात आले आहे. यामागे सरकारने केलेल्या संरचनात्मक सुधारणा आणि धोरणात्मक उपाययोजना कारणीभूत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे, ज्यामुळे बाह्य दबाव असूनही अर्थव्यवस्थेची वाढ कायम राहिली आहे..Budget 2026 : बजेट लीक म्हणजे काय? झाल्यास काय होतं? गोष्ट त्या बजेटची ज्यामुळे अर्थमंत्र्यांना द्यावा लागला राजीनामा....आर्थिक सर्वेक्षणातील महत्त्वाच्या गोष्टी आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये राजकोषीय तूट GDP च्या 4.8% वर राहिली, आणि 2026 साठी ही 4.4% वर आणण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.एप्रिल–डिसेंबर 2025 मध्ये महागाई दर 1.7% वर आला कारण भाज्या व डाळींच्या किमती कमी झाल्यामुळे महागाई नियंत्रणात राहिली आहे.2025 मध्ये रुपयाची कामगिरी अपेक्षेपेक्षा कमी राहिली, पण अमेरिकी टॅरिफ्सचा प्रभाव कमी करण्यास मदत करू शकतो.अन्नधान्य उत्पादन 3,320 लाख टन झाले, रबी पिकांची पेरणी 3.3% वाढली, ज्यामुळे ग्रामीण उत्पन्न आणि देशाची अन्नसुरक्षा सुधारली आहे. Managed Disorder, Disorderly Multipolar Breakdown, Systemic Shock Cascade, ज्यासाठी भारताने आर्थिक बफर्स मजबूत करणे आवश्यक आहे.या सर्वेक्षणानुसार, कंपन्या नव्या धोरणात्मक सुधारणांशी जुळवून घेत असल्याने गुंतवणूक आणि ग्राहक मागणीमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.