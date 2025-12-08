एडलवाइस मिड कॅप फंड

वसंत कुलकर्णी (ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार)म्युच्युअल फंडएडलवाइस मिड कॅप फंड येत्या २६ डिसेंबर रोजी १९ वर्षे पूर्ण करून विसाव्या वर्षात प्रवेश करेल. या फंडाने ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सलग सहा तिमाहीत क्रिसिल म्युच्युअल फंड रँकिंग (CMFR) मिड कॅप फंड गटात ‘टॉप क्वारंटाइल’मध्ये सातत्याने स्थान मिळविले आहे. ३१ ऑक्टोबर २०२५ या दिवशी फंड १२६४६ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करीत होता. ऑक्टोबर २०२१ पासून त्रिदीप भट्टाचार्य या फंडाचे व्यवस्थापक आहेत. या फंडाने एक, दोन, तीन, पाच आणि सात वर्षांच्या कालावधीत त्याच्या मानदंडसापेक्ष (निफ्टी मिड कॅप १५० टीआरआय) चांगली कामगिरी केली आहे. ३० नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या आकडेवारीनुसार, या फंडाने एक, तीन, पाच आणि सात वर्षांच्या कालावधीत फंडाने मिड कॅप गटातील एचडीएफसी मिड कॅप, निप्पॉन इंडिया मिड कॅप (ग्रोथ) यांसारख्या दिग्गज फंडाच्या तोडीस तोड (काही शतांश टक्के कमी अधिक) कामगिरी केली आहे. .मागील काही महिन्यांत बाजार झपाट्याने वर गेला. अमेरिकेने जगावर लादलेले आयातशुल्क, भू-राजकीय तणावाकडे दुर्लक्ष करीत आणि ऑक्टोबर अखेरीस संपलेल्या तिमाहीत कंपन्यांच्या तिमाही निकालाला महत्त्व देत गुंतवणूकदारांनी दमदार खरेदी करून बाजार वर नेला. जानेवारी २०२६ पासून आठवा वेतन आयोग लागू होईल. या शिफारशींचा लाभ ५० लाख कर्मचारी आणि ६८ लाख निवृत्तिवेतनधारकांना होणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आणि निवृत्तिवेतनात होणारी वाढ अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना देईल. व्यापक बाजारातील तेजीतून नफा मिळवू पाहणाऱ्या आणि काही प्रमाणात अस्थिरता सहन करण्याची क्षमता असलेल्या छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी, पोर्टफोलिओत मिड कॅप फंड असणे हे दीर्घकालीन फायद्याचे असते. सध्याचे मूल्यांकन स्वस्त नसले, तरी जोखीम लाभाचे गुणोत्तर लाभाच्या बाजूला झुकणारे आहे..मिड कॅप फंड गटातील हा एक सर्वांत सुसंगत आणि नोव्हेंबर २०२० ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीतील अव्वल कामगिरी असलेला फंड आहे. अस्थिरता हा या फंडाचा स्थायीभाव आहे. या अस्थिरतेवर मात करण्यासाठी गुंतवणुकीचा कालावधी बराच मोठा असणे (७ ते ९ वर्षे) आवश्यक आहे. म्हणून गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीसाठी ‘एसआयपी’च्या मार्गाचा अवलंब करण्याची शिफारस करीत आहे..जानेवारी २०१६ ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीतील पाच वर्षांचे रोलिंग रिटर्न अभ्यासले असता, एडलवाइस मिड कॅपने ‘निफ्टी मिड कॅप १५० टीआरआय’ सापेक्ष ८३ टक्के वेळा अधिक परतावा मिळविला आहे. या कालावधीत फंडाने सरासरी परतावा १८.७८ टक्के आहे, तर ‘निफ्टी मिड कॅप १५० टीआरआय’चा सरासरी परतावा १८.६७ टक्के आहे. जानेवारी २०२० ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत तीन वर्षांचे सरासरी रोलिंग रिटर्न २६.९७ टक्के आहेत आणि फंडाने ९९ टक्के वेळा २० टक्क्यांहून अधिक परतावा मिळविला आहे.(डिस्क्लेमर ः म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजनेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचावीत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.