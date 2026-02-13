Electric Vehicles : इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाढला दबदबा; जानेवारीत ई-कार, दुचाकींच्या मागणीत वाढ

पुणे - भारतीय वाहन बाजारपेठेत पारंपरिक इंधनासोबतच आता इलेक्ट्रिक वाहनांचीही पाळेमुळे घट्ट होताना दिसत आहेत. देशांतर्गत बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ नोंदवण्यात आली आहे. विशेषतः तीनचाकी वाहनांच्या श्रेणीत दर १० पैकी ६ वाहने इलेक्ट्रिक असल्याचे फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनच्या (एफएडीए) जानेवारी २०२६ च्या अहवालातून समोर आले आहे..श्रेणीनिहाय इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्रवासतीनचाकी क्षेत्रात क्रांती : इलेक्ट्रिक वाहनांचा सर्वाधिक प्रभाव तीनचाकी वाहनांच्या विक्रीत दिसून आला आहे. या श्रेणीत ईव्हीचा वाटा ५९.६१ टक्के इतका प्रचंड आहे. यात ई-रिक्षा (प्रवासी) आणि ई-रिक्षा (मालवाहू) या दोन्ही प्रकारांना मोठी मागणी आहे..दुचाकींमध्ये वाढती पसंतीजानेवारी २०२६ मध्ये एकूण दुचाकी विक्रीपैकी ६.६३ टक्के वाटा इलेक्ट्रिक दुचाकींचा आहे. गेल्या वर्षीच्या (६.४२ टक्के) तुलनेत यात सकारात्मक वाढ झाली असून, ग्राहकांचा ओढा ''इको-फ्रेंडली'' प्रवासाकडे वाढत आहे.प्रवासी वाहने (कार)कार विक्रीत ईव्हीचा वाटा ३.६० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये हा वाटा केवळ २.४९ टक्के होता, म्हणजेच एका वर्षात यात मोठी सुधारणा झाली आहे..असा आहे वाटा१) दुचाकींची आघाडी - एथर एनर्जी २१,९९९ युनिट्ससह या शर्यतीत आघाडीवर आहे. त्यापाठोपाठ ओला इलेक्ट्रिक (७,५१६ युनिट्स), ग्रीव्हज इलेक्ट्रिक (५,३३७ युनिट्स) आणि रिव्हर मोबिलिटी (२,५८७ युनिट्स) यांनी आपली पकड मजबूत केली आहे.२) प्रवासी वाहने - टाटा मोटर्सने इलेक्ट्रिक कार सेगमेंटमध्ये ८,००७ युनिट्स विक्रीसह आपले वर्चस्व कायम राखले आहे.३) व्यावसायिक वाहने - या श्रेणीतही इलेक्ट्रिक वाहनांचा टक्का १.९२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असून, भविष्यात यात मोठ्या वाढीची शक्यता आहे..ग्रामीण भागातही ईव्हीचा शिरकाव‘एफएडीए’च्या अहवालानुसार, इलेक्ट्रिक वाहनांची ही वाढ केवळ शहरांपुरती मर्यादित नाही. ग्रामीण भागातूनही विशेषतः ई-दुचाकी आणि ई-रिक्षांची मागणी वाढली आहे. सरकारी धोरणे, वाढते चार्जिंग स्टेशन्स आणि इंधनाच्या किमती यामुळे ग्राहक आता ईव्हीला प्राधान्य देत आहेत..इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती स्वीकारार्हता आगामी काळातील मोठ्या बदलाचे संकेत आहेत. पुढील तीन महिन्यांत ईव्ही विक्रीचा हा आलेख आणखी उंचावेल.- सी. एस. विघ्नेश्वर, अध्यक्ष, एफएडीए.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.