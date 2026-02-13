Sakal Money

Electric Vehicles : इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाढला दबदबा; जानेवारीत ई-कार, दुचाकींच्या मागणीत वाढ

भारतीय वाहन बाजारपेठेत पारंपरिक इंधनासोबतच आता इलेक्ट्रिक वाहनांचीही पाळेमुळे घट्ट होताना दिसत आहेत.
पुणे - भारतीय वाहन बाजारपेठेत पारंपरिक इंधनासोबतच आता इलेक्ट्रिक वाहनांचीही पाळेमुळे घट्ट होताना दिसत आहेत. देशांतर्गत बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ नोंदवण्यात आली आहे. विशेषतः तीनचाकी वाहनांच्या श्रेणीत दर १० पैकी ६ वाहने इलेक्ट्रिक असल्याचे फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनच्या (एफएडीए) जानेवारी २०२६ च्या अहवालातून समोर आले आहे.

