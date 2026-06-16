Premium|Electronic Gold Receipts EGR : सोनेरी गुंतवणुकीचा नवा अध्याय

ऋषिकेश उगले - rushikesh.ugale@mcqube.in सध्या सोने आयातीवरील खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकारने प्रत्यक्ष स्वरूपात सोने खरेदी करू नये, असे आवाहन केले आहे. अशावेळी राष्ट्रीय शेअर बाजाराने (एनएसई) उपलब्ध केलेला हा पर्याय सोने खरेदीसंबंधी असलेल्या बऱ्याच अडचणी सोडविण्यास मदत करेल. ‘उत्तर शोधलं, की जगणं बदलतं’ असे म्हणतात. सोनेखरेदीबाबत गुंतवणूकदारांच्या दीर्घकालीन प्रश्नांचे उत्तर शोधण्याचे काम ‘एनएसई’ने ‘इलेक्ट्रॉनिक्स गोल्ड रिसिट्स’ म्हणजचे ‘ईजीआर’च्या माध्यमातून केले आहे. नेमका हा नवा पर्याय काय आहे?... आणि या ‘संधीचे सोने’ आपण कसे करू शकतो?... त्यावर टाकलेला हा प्रकाशझोत.न्याने पिढ्यानपिढ्या लोकांच्या मनात एक विश्वासार्हता निर्माण केली आहे. गुंतवणुकीपलीकडे जाऊन संस्कृती, भावना व आर्थिक स्थैर्य यांचा संगम म्हणून त्यास ओळखले जाते. सोन्यावरील विश्वास वर्षानुवर्षे कायम राहिला, तरी त्यामध्ये गुंतवणूक करण्याचे नवनवे पर्याय आर्थिक जगामध्ये उपलब्ध करण्यात आले. परंतु, सोने खरेदीबाबत चोरी होणे, कमी शुद्धतेचे सोने मिळणे, फसवणूक, सुरक्षित ठेवण्याची व्यवस्था, बाजारात विकण्यावेळी योग्य भाव न मिळणे असे अनेक प्रश्न भेडसावत असतात. एकाच गुंतवणूक पर्यायातून हे सर्व प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न राष्ट्रीय शेअर बाजाराने (एनएसई) इलेक्ट्रॉनिक्स गोल्ड रिसिट्स म्हणजचे ‘ईजीआर’च्या माध्यमातून केला आहे. .Premium|Gold Investment : मध्यमवर्गाने सोनं विकावं का? financial Experts काय सांगतात, जाणून घ्या!.‘ईजीआर’ची संकल्पना‘ईजीआर’ ही डिजिटल स्वरूपाची पावती आहे, ज्यामध्ये तुम्ही किती ग्रॅम सोने खरेदी केले, त्याची शुद्धता ९९.५ टक्के किंवा ९९.९९ टक्के आहे, या बाबी नमूद केलेल्या असतात. हे एक प्रकारचे डिजिटल सोने आहे आणि तुम्ही खरेदी केलेल्या प्रत्येक पावतीवर जेवढे ग्रॅम नमूद केले असतील, तेवढ्या वजनाचे सोने भांडवल बाजार नियामक संस्था ‘सेबी’च्या अधिकृत तिजोरीमध्ये ठेवलेले असते, त्यामुळे तुम्हाला सोने सांभाळण्याची चिंता उरत नाही. तुमचे शेअर जसे, डी-मॅट खात्यात सुरक्षित असतात, त्याचप्रकारे सोने येथे सुरक्षित असते. ‘ईजीआर’ची डिजिटल पावती तुमच्या डी-मॅट खात्यात ठेवलेली असेल. वेळ आल्यास तुम्ही पावती शेअरप्रमाणेच बाजारात विकून लगेच पैसे खात्यात जमा करून घेऊ शकता. तुम्हाला सोने भौतिक म्हणजे प्रत्यक्ष स्वरूपात हवे असेल, तर पावतीवर नमूद केलेल्या वजनाचे सोने घरपोच फक्त ९९ रुपयांत सुरक्षित पाठविण्याची व्यवस्थाही आहे.महत्त्वाचे मुद्दे१. सोन्याची डिजिटल पावती १०० ग्रॅम , १० ग्रॅम, १ ग्रॅम व १०० मिलिग्रॅम या स्वरूपात उपलब्ध आहे.२. सोमवार ते शुक्रवार, सकाळी नऊ ते रात्री ११.३०/११.४५ या वेळेत ‘एनएसई’वर या पावतीची खरेदी व विक्री शक्य आहे.३. खरेदीच्या एक दिवसानंतर शेअरप्रमाणे ही पावती डी-मॅट खात्यात जमा होते.४. ‘सेबी’च्या अधिकृत तिजोरीत ठेवलेल्या सोन्याला लंडन बुलियन मार्केट असोसिएशनचे व इंडिया गुड डिलिव्हरी स्टँडर्ड शुद्धतेची मानके लागू असतात.५. शेअर बाजारात डिजिटल सोनेखरेदीवर ‘जीएसटी’ भरावा लागतो, तर याउलट ‘ईजीआर’च्या माध्यमातून सोने खरेदी किंवा विक्रीला ‘जीएसटी’ लागू होत नाही.६. तुमच्याकडील पावती ‘एनएसई’वर विकल्यानंतर, भौतिक स्वरूपात सोने पाहिजे असेल तर त्याचे वितरण देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात तुम्ही मागवून घेऊ शकतात.७. ‘ईजीआर’ चालू झाल्यानंतर पहिले सहा महिने एक्स्चेंज व्यवहारशुल्क ‘शून्य’ करण्यात आले आहे.ईजीआर आणि गोल्ड ईटीएफ१. ‘गोल्ड ईटीएफ’मध्ये तुम्हाला सोन्याचा परतावा मिळत असला, तरी सोन्यावर तुमचा हक्क बजावता येत नाही, फक्त सोन्याच्या परताव्यावर हक्क असतो.२. ‘ईटीएफ’मध्ये भौतिक स्वरूपात सोने मागण्याचा पर्याय नसतो.३. ‘गोल्ड ईटीएफ’मध्ये तुम्ही फक्त एक मिलिग्रॅम सोनेदेखील खरेदी करू शकता; पण ‘ईजीआर’च्या माध्यमातून १०० मिलिग्रॅमचा पर्यायही उपलब्ध आहे.‘ईजीआर’ आणि डिजिटल सोनेखरेदी१. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे बऱ्याच फायनान्स ॲपद्वारे (उदा. फोन पे गोल्ड) विकले जाणारे सोने हे ‘सेबी’ किंवा रिझर्व्ह बँकेच्या निगराणीखाली येत नाही, त्यामुळे त्याची दीर्घकालीन शुद्धता व विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.२. ॲपद्वारे डिजिटल सोने विकत घेतले, तरी त्याच्या ‘अंडरलायिंग’ असलेले सोने ‘एनएसई’सारखे नियमात राहून ठेवले जाईल, यावर बऱ्याचदा शंका उपस्थित केली गेली आहे.‘ईजीआर’ आणि भौतिक सोने खरेदी१. बाजारातील सोने विक्रेत्यावर विश्वास ठेवणे मोठे जिकिरीचे काम असते. सोन्याची शुद्धता, त्याचे बिल, वजन या संदर्भातील शंका असतात.२. सुरक्षितपणे ठेवण्याची चिंता असते.३. बाजारातील भाव बऱ्याच अंशी विक्रेत्याच्या पद्धतीने आकारला जातो. याउलट, ‘ईजीआर’मध्ये मार्केटच्या माध्यमातून एक भाव ठरवला जातो आणि त्यावर पारदर्शी पद्धतीने खरेदी-विक्री होते.४. भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या अधीन राहून व करप्रणालीच्या अंतर्गत असलेली मालमत्ता असल्याने गुंतवणूक करण्यासठी ‘ईजीआर’ चांगला पर्याय ठरतो.सध्या सोने आयातीवरचा खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकारने प्रत्यक्ष स्वरूपात सोने खरेदी करू नये, असे आवाहन केले आहे. अशावेळी ‘एनएसई’ने उपलब्ध केलेला हा पर्याय सोने खरेदीसंबंधी असलेल्या बऱ्याच अडचणी सोडविण्यास मदत करेल आणि घरात भौतिक स्वरूपात अडकून पडलेले सोने पुन्हा बाजारात आणून त्याच्यासंबंधी आर्थिक व्यवस्थेला चालना देईल..बँकेच्या लॉकरमध्ये सोने ठेवताय... सावधान!सर्व माहिती ऐकून बऱ्याच जणांना हा प्रश्न पडला असेल, आम्हाला जवळच्या बँकेत लॉकरमध्ये सोने ठेवायची व्यवस्था आहे, तर आम्ही ‘ईजीआर’ने का प्रभावित व्हावे? आपण सर्वांनी रिझर्व्ह बँकेतर्फे काढण्यात आलेले परिपत्रक अभ्यासल्यावर लक्षात येईल, की तुम्ही सोने बँकेच्या लॉकरमध्ये ठेवलेले असेल आणि चोरी, इमारत जमीनदोस्त होणे, दरोडा, भूकंप किंवा कर्मचाऱ्यांनी घोटाळा करून तुमचे सोने गायब झाले, तर तुम्हाला भरपाई म्हणून वार्षिक लॉकर शुल्काच्या फक्त १०० पट पैसे देण्यास बँक बांधील आहे. उदा. तुम्ही ४० लाख रुपयांचे सोने लॉकरमध्ये ठेवले आणि पाच हजार रुपये वार्षिक लॉकर शुल्क बँकेस देत असाल, तर हे सोने लॉकरमधून गायब झाल्यास वार्षिक शुल्काच्या १०० पट म्हणजेच फक्त पाच लाख रुपये भरपाई म्हणून मिळतील, ४० लाख रुपये नव्हे!(लेखक एमसीक्यूब या कंपनीचे सहयोगी सल्लागार आहेत. ८४०८९९६८७४).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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