Elon Musk : इलॉन मस्क आणणार इतिहासातील सर्वात मोठा IPO! SpaceX ची व्हॅल्युएशन होणार तब्बल 800 अब्ज डॉलर

SpaceX : न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालानुसार, जगातील सर्वात श्रीमंत अब्जाधीशांच्या यादीत इलॉन मस्क अव्वल स्थानी असताना, त्यांची कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) आता जगातील सर्वात मौल्यवान खासगी कंपनी ठरण्याच्या अगदी जवळ पोहोचली आहे. यातच आता इलॉन मस्क यांची कंपनी शेअर बाजारात उतरण्याच्या तयारीत आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, अंतराळ क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्पेसएक्सचा IPO 2026 मध्ये लॉन्च होण्याची शक्यता आहे..IPO मधील पैसा कंपनी कशासाठी वापरणार?ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार, कंपनीने आपल्या संदेशात स्पष्ट केले आहे की 2026 मध्ये IPO आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. IPO मधून जमा होणारा पैसा स्पेसएक्स पुढील महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी वापरणार आहे - स्टारशिप रॉकेट प्रकल्पअवकाशात AI डेटा सेंटर्स उभारणेचंद्रावर बेस उभारणे.काही महिन्यांतच व्हॅल्युएशन दुप्पटअलीकडे झालेल्या सेकंडरी ऑफरमध्ये प्रति शेअर किंमत 421 डॉलर निश्चित करण्यात आली होती. याआधी जुलै महिन्यात कंपनीची व्हॅल्युएशन 400 अब्ज डॉलर इतकी होती आणि त्यावेळी सेकंडरी मार्केटमध्ये शेअरची किंमत 212 डॉलर होती. त्यामुळे अवघ्या काही महिन्यांतच एलन मस्क यांच्या कंपनीची व्हॅल्युएशन दुप्पट झाली आहे..याआधी ChatGPT च्या मालकीची कंपनी OpenAI सुमारे 500 अब्ज डॉलर व्हॅल्युएशनवर होती. तीला मागे टाकत स्पेसएक्स आता जगातील सर्वात मौल्यवान कंपन्यांपैकी एक बनली आहे..30 अब्ज डॉलर उभारण्याचा प्रयत्नब्लूमबर्गच्या माहितीनुसार, स्पेसएक्स IPO द्वारे सुमारे 30 अब्ज डॉलर उभारण्याचा प्रयत्न करू शकते. जर ते यशस्वी ठरले, तर ही शेअर बाजारातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी लिस्टिंग ठरू शकते. स्पेसएक्स 1.5 ट्रिलियन डॉलर व्हॅल्युएशनवर IPO आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. असे झाल्यास स्पेसएक्सची मार्केट व्हॅल्यू जगातील सर्वात मोठी तेल उत्पादक कंपनी सऊदी अरामकोच्या जवळपास पोहोचेल, ज्याने 2019 मध्ये लिस्टिंगवेळी जागतिक विक्रम केला होता..