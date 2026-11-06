Elon Musk News: मस्क यांचे एकाच दिवसात 7.1 लाख कोटींचे नुकसान! कारण काय? आता जगातील सर्वात श्रीमंत कोण?

Why did Elon Musk lose $79.7 billion in one day: अमेरिकेतील शेअर बाजारात झालेल्या मोठ्या घसरणीचा मोठा फटका जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती एलन मस्क यांना बसला आहे. 5 नोव्हेंबर रोजी टेस्ला आणि स्पेसएक्सच्या शेअर्समध्ये जोरदार विक्री झाल्यामुळे मस्क यांच्या संपत्तीत जवळपास 7.1 लाख कोटी रुपयांची घट झाली. .नंबर 1 कायममस्क यांच्या संपत्तीत 79.7 अब्ज डॉलर म्हणजेच जवळपास 7.1 लाख कोटी रुपयांची घट झाल्यामुळे आता त्यांची एकूण संपत्ती 785 अब्ज डॉलरवर आली आहे. ब्लूमबर्ग बिलियनेअर्स इंडेक्सनुसार, एका दिवसात त्यांच्या संपत्तीत 9.2 टक्क्यांची घसरण झाली. मात्र, एवढ्या मोठ्या घसरणीनंतरही मस्क जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत..Gold Silver Rate Today Mumbai: धनत्रयोदशीला सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! खरेदीदारांना दिलासा; जाणून घ्या सोनं-चांदीचा ताजा भाव.Tesla आणि Space X चा फटकाएलन मस्क यांच्या संपत्तीत झालेल्या या घसरणीमागे त्यांच्या कंपन्यांच्या शेअर्समधील कमजोरी हे प्रमुख कारण ठरले. बाजारातील अपडेटनुसार, 5 नोव्हेंबर रोजी बाजार बंद होताना टेस्लाचा शेअर 10.77 टक्क्यांनी घसरला. तर स्पेसएक्सच्या शेअरमध्ये 9.05 टक्क्यांची घट झाली. मस्क यांच्या एकूण संपत्तीचा मोठा हिस्सा या कंपन्यांमधील त्यांच्या मालकीच्या समभागांशी जोडलेला आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील शेअर्समध्ये झालेल्या विक्रीचा थेट परिणाम त्यांच्या नेटवर्थवर झालेला दिसून येतो..Business: 13व्या वर्षी खिशात फक्त 35 रुपये! हॉटेलमध्ये फरशी पुसण्यापासून सुरुवात; पावभाजीने बदललं नशीब, आज उभा केला 111 कोटींचा ब्रँड!.अमेरिकन निवडणूक निकालांमुळे चिंताफोर्ब्सच्या माहितीनुसार, अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाला मिळालेल्या यशानंतर मोठ्या टेक कंपन्यांवरील संसदीय चौकशी आणि देखरेख वाढण्याची शक्यताही चर्चेत आहे. त्यासोबतच तंत्रज्ञान कंपन्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच AI क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. मात्र, या खर्चातून अपेक्षित नफा कधी आणि किती मिळणार, याबाबत गुंतवणूकदारांमध्ये साशंकता आहे. त्यामुळे टेक कंपन्यांच्या शेअर्सवर दबाव निर्माण झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.