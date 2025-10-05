Sakal Money

Premium|Environmental Investment : पर्यावरणीय गुंतवणूक एक सामाजिक जबाबदारी

ESG Investing : आजच्या जागतिक बाजारपेठेत आर्थिक लाभासोबतच पर्यावरण संरक्षण आणि सामाजिक न्याय हेदेखील गुंतवणुकीचे महत्त्वाचे निकष आहेत. त्यामुळेच ESGगुंतवणूक महत्त्वाची आहे.
ESG Investing: Profits with a Purpose

ESG Investing: Profits with a Purpose

Updated on

Sustainable Investing: When Profit Meets Planet

ॲड. प्रतिभा देवी, ज्येष्ठ करसल्लागार

pratibhasdevi@gmail.com

आर्थिक लाभासोबतच पर्यावरण संरक्षण आणि सामाजिक न्याय हेदेखील गुंतवणुकीचे महत्त्वाचे निष्कर्ष ठरत आहेत. पर्यावरण आणि सामाजिक जबाबदारी जपणारे गुंतवणूकदार हा एक जबाबदार घटक आहे. अशा गुंतवणूकदारांची भूमिका पर्यावरणपूरक आणि समाजोपयोगी मूल्यांचा प्रसार करणारी असते. ‘ईएसजी’ या नव्या गुंतवणूक दृष्टिकोनाविषयी मार्गदर्शन करणारा हा लेख...

