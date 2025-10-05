Premium|Environmental Investment : पर्यावरणीय गुंतवणूक एक सामाजिक जबाबदारी

Sustainable Investing: When Profit Meets Planetॲड. प्रतिभा देवी, ज्येष्ठ करसल्लागारpratibhasdevi@gmail.comआर्थिक लाभासोबतच पर्यावरण संरक्षण आणि सामाजिक न्याय हेदेखील गुंतवणुकीचे महत्त्वाचे निष्कर्ष ठरत आहेत. पर्यावरण आणि सामाजिक जबाबदारी जपणारे गुंतवणूकदार हा एक जबाबदार घटक आहे. अशा गुंतवणूकदारांची भूमिका पर्यावरणपूरक आणि समाजोपयोगी मूल्यांचा प्रसार करणारी असते. ‘ईएसजी’ या नव्या गुंतवणूक दृष्टिकोनाविषयी मार्गदर्शन करणारा हा लेख....हरित वारे वाहू देत, निसर्ग-फुले फुलू देत,गुंतवणूक करू, पृथ्वीला नवा श्वास घेऊ दे,सूर्य-वादळ-जल, ऊर्जेत रूपांतरित होऊ दे...पर्यावरणाच्या रक्षणाची सामाजिक जबाबदारी प्रत्येकाची आहे, याची जाणीव वरील काव्यपंक्ती करून देतात. आजच्या जागतिक बाजारपेठेत आर्थिक लाभासोबतच पर्यावरण संरक्षण आणि सामाजिक न्याय हेदेखील गुंतवणुकीचे महत्त्वाचे निकष आहेत. .Premium : आर्थिक ‘गब्बर’ अन् गुंतवणुक! ‘शोले’ आपल्याला गुंतवणुकीचे काही महत्त्वाचे धडे शिकवतो .‘ईएसजी’ (ESG) : नवा गुंतवणूक दृष्टिकोन ‘ईएसजी’मध्ये कोणत्याही कंपनीची व्यवसाय पद्धती, सामाजिक समस्या दूर करण्याचे धोरण, पर्यावरण, कॉर्पोरेट व्यवस्थापन आणि परतावा मिळण्याचे शाश्वत आणि जबाबदार मूल्यांकन करून गुंतवणूक केली जाते. ई : पर्यावरण (Environment) : प्रदूषण नियंत्रण, हरित ऊर्जा, पर्यावरणपूरक उत्पादन. एस : सामाजिक (Social) : कामगार हक्क, आरोग्य सुविधा, महिला सक्षमीकरण, शिक्षण. जी : शासनप्रणाली (Governance) : योग्य कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणारे गुंतवणूकदार जगाच्या आणि समाजाच्या हिताची जाणीव ठेवून पैसे गुंतवतात..Premium|study Room: पर्यावरण नैतिकता आणि हवामान बदल.गुंतवणुकीची उदाहरणे हरित रोखे (ग्रीन बाँड) : अशा रोख्यांमधून उभा राहिलेला पैसा सौर, पवन आणि जलऊर्जेसारख्या प्रकल्पांसाठी वापरला जातो. उदा. एसबीआय ग्रीन बाँड. ‘ईएसजी’ म्युच्युअल फंड : ज्या फंडांचा पैसा फक्त ‘ईएसजी’ तत्त्वांनुसार चालणाऱ्या योजनांवर खर्च केला जातो. उदा. एसबीआय मॅग्नम ईएसजी फंड. एक एप्रिल २०२४ पासून एसबीआय ईएसजी एक्स्लुजिनरी स्ट्रॅटेजी फंड असे नवे नाव झाले आहे. मायक्रो फायनान्स कंपन्या : गरीब आणि ग्रामीण भागातील महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी कर्ज पुरवणाऱ्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक. उदा. अन्नपूर्णा फायनान्स.शिक्षण, आरोग्य व स्वच्छतेशी संबंधित स्टार्टअप कंपन्या. समाजाच्या गरजांना उत्तर देणाऱ्या नवउद्योगांना पाठबळ. टाटा, महिंद्रा यांसारख्या कंपन्या आरोग्य, शिक्षण, जलव्यवस्थापन या क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत असून, सौर आणि पवन ऊर्जेच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करतात. बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ही संस्था आरोग्य आणि शिक्षणासाठी गुंतवणूक करत असते. ब्लॅक रॉकसारखी जागतिक गुंतवणूक कंपनी ‘ईएसजी’ तत्त्वांना अनुसरून गुंतवणुकीस प्राधान्य देत आहे. .पर्यावरणपूरक गुंतवणूक (Green Investment)सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक शेती, जलसंवर्धन, अवशिष्ट व्यवस्थापन (म्हणजे कचरा योग्य जागी आणि योग्य प्रकारे हाताळून त्यातून संसाधने परत मिळविणे आणि पर्यावरण सुरक्षित ठेवणे) या प्रकारांमध्ये गुंतवणूक वाढते आहे.जोखीम व्यवस्थापनपर्यावरणीय धोके (उदा. हवामानबदल, पूर, दुष्काळ) गुंतवणुकीच्या सुरक्षेवर परिणाम करतात. टिकाऊ उद्योगात गुंतवणूक केल्याने अशा धोक्यांचा प्रभाव कमी होतो..Premium| Gold Reserves: वाढती भू-राजकीय अस्थिरता आणि डॉलरच्या चढ-उतारात सोनेच का महत्त्वाचे ठरत आहे?.पर्यावरणीय गुंतवणुकीचे फायदे स्थिर परतावा : ग्रीन प्रकल्प सहसा दीर्घकालीन करारांवर आधारित असल्याने परताव्याची स्थिरता अधिक असते. सरकारी प्रोत्साहन : अक्षय ऊर्जा व पर्यावरणपूरक प्रकल्पांना सरकारकडून अनुदान, करसवलत किंवा कमी व्याजदराने कर्ज मिळते. कमी जोखीम : पर्यावरणपूरक प्रकल्पांना आंतरराष्ट्रीय व स्थानिक संस्थांकडून पाठबळ असल्यामुळे जोखीम कमी असते.सामाजिक व पर्यावरणीय फायदे पर्यावरण संरक्षण : प्रदूषण कमी होणे, नैसर्गिक संसाधनांचे जतन. ऊर्जा स्वावलंबन : सौर, पवन, जल यांसारख्या अक्षय ऊर्जेचा प्रसार. सामाजिक जबाबदारी : स्थानिक रोजगारनिर्मिती, आरोग्यदायी जीवनशैलीला चालना.गुंतवणूकदाराच्या प्रतिमेवर सकारात्मक परिणाम‘ईएसजी’ मानक पाळल्यामुळे जागतिक स्तरावर गुंतवणूकदाराची विश्वासार्हता आणि ब्रँड व्हॅल्यू वाढते..करदायित्व पर्यावरणीय गुंतवणूकदारांना करसंबंधी बाबी पुढीलप्रमाणे लक्षात घ्याव्या लागतात. पर्यावरणीय गुंतवणूक म्हणजे नवीकरणीय ऊर्जा, हरित तंत्रज्ञान, कार्बन क्रेडिट प्रकल्प, स्वच्छ पाणी, कचरा व्यवस्थापन, पर्यावरणपूरक उद्योग अशा क्षेत्रांत केलेली गुंतवणूक. या गुंतवणुकीवर इतर गुंतवणुकीप्रमाणेच करदायित्व लागू होते. थोडक्यात माहिती पुढीलप्रमाणे - भांडवली नफा कर (Capital Gains Tax) शेअर/म्युच्युअल फंड/ग्रीन बाँडअल्पकालीन भांडवली लाभ नफा (STCG) : १२ महिन्यांच्या (लिस्टेड सिक्युरिटीसाठी) आत विक्री केल्यास १५ टक्के कर. दीर्घकालीन भांडवली लाभ नफा (LTCG) : १२ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवून विकल्यास एक लाख रुपयांपर्यंत नफा करमुक्त. त्यापुढे १० टक्के कर.व्याज उत्पन्नग्रीन बाँड/ग्रीन डिबेंचरवर मिळालेले व्याज ‘इतर स्रोतांकडून मिळालेले उत्पन्न’ या प्रकारात धरले जाते. यावर आपल्या स्लॅबप्रमाणे (५ टक्के, २० टक्के, ३० टक्के) कर लागतो. काही करमुक्त बाँडही असतात (उदा. सरकारने जारी केलेले ग्रीन बाँड). यावरील व्याजावर कर लागत नाही.लाभांश उत्पन्नपर्यावरणपूरक कंपन्यांच्या शेअरमधून लाभांश मिळाल्यास तो आपल्या उत्पन्नात जोडून स्लॅबप्रमाणे कर लावला जातो..भारतातील हरित ऊर्जा गुंतवणूक हरित ऊर्जा प्रकल्पांची निर्मिती, स्थापना आणि इतर कामांमधून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतात. भारत सरकारने २०३० पर्यंत ५०० गिगावॉट नॉन-फॉसिल-आधारित वीजनिर्मितीचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासाठी विविध धोरणे आखली जात आहेत आणि प्रोत्साहन दिले जात आहे. हरित ऊर्जा हे उज्ज्वल भवितव्य असलेले गुंतवणूक क्षेत्र आहे. यासाठी स्वतंत्र फायनान्स कंपन्याही आहेत. प्रकल्प उभारणीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंवर कमी दराने कर आकारणी होते. भारतात हरित ऊर्जा वृद्धी करण्याच्या संकल्पनेमुळे शाश्वत गुंतवणुकीच्या संधीही वाढत आहेत. पर्यावरणासाठी फायदेशीर असलेल्या प्रकल्पांना, उदा. स्वच्छ ऊर्जा, शाश्वत शेती, किंवा हवामानबदलाला सामोरे जाणाऱ्या उपायांना आर्थिक साह्य देण्यासाठी हा पर्याय वापरला जातो. विकसित भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी पर्यावरणीय गुंतवणूकदार मोलाची कामगिरी करतात..करसवलती प्राप्तिकर कायदा १९६१ कलम ८०-आयए, ८०-आयबी अंतर्गत ऊर्जा व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वजावट मिळू शकते. या प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही तरतूद आहे. ‘सेबी’ नियमित ग्रीन म्युच्युअल फंडवर थेट ८० सीप्रमाणे सवलत नसली, तरी इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम (ELSS) प्रकारातील काही फंडांमध्ये पर्यावरणपूरक गुंतवणूक असल्यास ८०सी अंतर्गत १.५० लाखापर्यंत वजावट मिळू शकते. कलम ८० आयबी अंतर्गत लहान आणि मध्यम उद्योग, उदा. हॉटेल, घरबांधणी प्रकल्प, कोल्ड स्टोअरेज येथे नफ्यावर ठरावीक टक्केवारीने सवलत मिळते.एसएसआय युनिट - २५ टक्के कंपन्यांना ३० टक्के. कालावधी साधारण पाच ते १० वर्षे..निष्कर्ष काय?नफा कमावताना निसर्गाचे रक्षण करणे ही आजच्या काळाची खरी गरज आहे. पर्यावरणीय गुंतवणूक ही केवळ अर्थव्यवस्थेची वाढ नाही, तर पुढील पिढ्यांसाठी सुरक्षित भविष्याची हमी आहे. भांडवल वाढवताना पृथ्वीचे आरोग्य जपणे ही प्रत्येकाची नैतिक जबाबदारी ठरते. पैशांचे उद्दिष्ट ठरवतानाच निसर्गालाही नवी ऊर्जा देणे म्हणजे खरी शाश्वत गुंतवणूक. आज घेतलेला निर्णय उद्याचे स्वच्छ, सुंदर आणि निरोगी आयुष्य घडवेल. म्हणूनच आता निर्णय आपल्या हातात आहे- पर्यावरणपूरक गुंतवणूक करून स्वतःचे, तसेच पृथ्वीचे भविष्य सुदृढ करू या. (लेखिका ज्येष्ठ करसल्लागार आहेत.)