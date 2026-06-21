PF खातेदारांसाठी खुशखबर! कारण न देता मिळणार PFची संपूर्ण रक्कम? जाणून घ्या नवा नियम

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच EPFO 3.0 अंतर्गत अनेक नवीन सुविधा आणण्याच्या तयारीत आहे. यामधील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे खातेदारांना त्यांच्या पीएफ खात्यातील 75 टक्के रक्कम कधीही तात्काळ काढण्याची सुविधा मिळणार आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांमध्ये याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. मात्र, पूर्वीप्रमाणे पीएफ खात्यातील संपूर्ण म्हणजेच 100 टक्के रक्कम काढण्याची सुविधा कायम राहणार का? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. याबाबत EPFO ने स्पष्टीकरण दिलं आहे. .EPFO ने दिलेल्या माहितीनुसार, विशिष्ट परिस्थितींमध्ये खातेदारांना संपूर्ण पीएफ रक्कम काढण्याची सुविधा यापुढेही उपलब्ध राहणार आहे. नैसर्गिक आपत्ती, महामारी, कंपनी बंद होणे, दीर्घकाळ बेरोजगारी किंवा गंभीर आजारासाठी उपचार अशा परिस्थितींमध्ये सदस्यांना संपूर्ण रक्कम काढता येणार आहे..PF Balance: PF खात्यात किती पैसे आहेत? फक्त एक मिस्ड कॉल द्या आणि लगेच मिळवा माहिती.सध्याच्या नियमांनुसार अशा वेळी पैसे काढण्यासाठी कारण नमूद करावे लागत होते. तसेच संबंधित कागदपत्रेही सादर करावी लागत होती. अनेकदा कारण मान्य न झाल्यामुळे अर्ज नाकारले जात होते. मात्र EPFO 3.0 मुळे ही प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे..EPF Insurance: PF खातेदारांना मिळतो तब्बल 7 लाखांचा मोफत विमा; अनेकांना याची माहितीच नाही; जाणून घ्या पात्रता आणि नियम.नव्या व्यवस्थेनुसार विशेष परिस्थितींमध्ये पैसे काढताना कारण स्पष्ट करण्याची अट राहणार नाही. त्यामुळे दावे फेटाळले जाण्याचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे. एकूणच, 100 टक्के पीएफ रक्कम काढण्याची सुविधा बंद झालेली नाही. उलट, 75 टक्के रक्कम तात्काळ काढण्याच्या सुविधेसोबतच गरज पडल्यास संपूर्ण रक्कम काढण्याचा पर्यायही ॉ कायम ठेवण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.