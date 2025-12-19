Sakal Money

EPFO News: नोकरी बदलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी EPFO चा महत्त्वपूर्ण निर्णय; कुटुंबियांनाही फायदा होणार, नवीन नियम काय?

EPFO New Rule: कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. ईपीएफओने एक निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे नोकरी बदलणाऱ्यांची चिंता कमी होणार आहे.
EPFO New Rule

EPFO New Rule

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. ज्यामुळे नोकरी बदलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या अवलंबितांना मोठा फायदा होईल. या नवीन निर्णयामुळे आता आठवड्याच्या शेवटी आणि सरकारी सुट्ट्यांमुळे सेवेतील ब्रेकचा विचार केला जाणार नाही. ज्यामुळे मृत्यूच्या दाव्यांशी संबंधित वाद लक्षणीयरीत्या दूर होऊ शकतात.

Loading content, please wait...
EPFO
Central Government
Employees
pf
central government news
PF accounts
Holiday

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com