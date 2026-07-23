कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती! दहा वर्षे नोकरी केल्यानंतर किती पेन्शन मिळेल? नवीन EPS योजना काय आहे?

Pension Calculation Formula: दहा वर्षांपेक्षा जास्तकाळ नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची माहिती आहे. २९ जूनपासून ईपीएफओच्या नियमांमध्ये मोठा ऐतिहासिक बदल झाला आहे. कामगार मंत्रालयाने ईपीएस १९९५ आणि १९७१ ची जुनी फॅमिली पेन्शन स्कीम बंद करून नवीन 'ईपीएस २०२६' लागू केली आहे. त्यामुळे जर एखाद्या खासगी कर्मचाऱ्याच्या नोकरीचा कालावधी १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त होत असेल तर त्याला त्याचे अधिकचे फायदे मिळणार आहेत..Mumbai Rain: राज्यात पावसाचा कमबॅक! ४ दिवस अतिवृष्टीचा इशारा; मुंबई, पालघरसह 'या' जिल्ह्यांना हवामान विभागाचा अलर्ट .सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या EPS योजनेचे नाव आणि रचना जरी नवीन झाली असली, तरी मासिक पेन्शन काढण्याचे जुने सूत्र आणि १० वर्षांच्या किमान सेवेचा अनिवार्य नियम अगदी पूर्वीसारखाच कायम राहणार आहे. ईपीएस अंतर्गत मासिक पेन्शन मिळवण्यासाठी किमान १० वर्षांची पेन्शनयोग्य सेवा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने १० वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच नोकरी सोडली, तर त्याला मासिक पेन्शनचा लाभ मिळत नाही..समजा, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पेन्शनयोग्य पगार १५,००० रुपये आहे आणि त्याने १० वर्षे नोकरी केली आहे. तर त्याला पेन्शन = (१५,००० × १०) ÷ ७० या सूत्रानुसार पेन्शन मिळेल. म्हणजेच कर्मचाऱ्याला दरमहा सुमारे २,१४३ रुपये पेन्शन मिळू शकते..जर एखात्या कर्मचाऱ्याने नोकरी बदलली तर ईपीएफ आणि ईपीएस नवीन नोकरीमध्ये ट्रान्सफर करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही १० वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच ईपीएसची रक्कम काढून घेतली, तर तुमची पेन्शनयोग्य सेवा खंडित होऊ शकते. यामुळे भविष्यात मिळणाऱ्या मासिक पेन्शनवर परिणाम होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.