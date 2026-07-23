Mumbai Rain: राज्यात पावसाचा कमबॅक! ४ दिवस अतिवृष्टीचा इशारा; मुंबई, पालघरसह 'या' जिल्ह्यांना हवामान विभागाचा अलर्ट

मुंबई : मुंबईसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत पावसाच्या मुसळधार सरी कोसळत आहेत. हवामान विभागाने मुंबईसह, रायगड, रत्नागिरी, नाशिक जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट दिला असून पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यांना रेड अलर्ट जारी केला आहे. अशातच आयएमडीने पुढील ४ दिवसांसाठी राज्यात अतिवृष्टीचा इशारा जारी करत ४८ तास सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. .काही दिवसांच्या विश्रांतीनंतर महाराष्ट्रात पावसाने जोरदार पुनरागमन केले आहे. आज सकाळपासूनच सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाच्या संततधारेमुळे रस्ते जलमय झाले आहेत. परिणामी वाहतूक कोलमडली असून पावसामुळे नोकरदार आणि प्रवाशांची मोठी तारांबळ उडाली आहे. तथापि, पावसाचे हे वातावरण पुढील ४ दिवस असेच कायम राहणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे..Mumbai News: मुंबईतील हिराबाई अपार्टमेंट सील, पालिकेची कारवाई; ६५ कुटुंबावर बेघर होण्याची वेळ .हवामान विभागाने पुढील ४ दिवसांसाठी राज्यात अतिवृष्टीचा इशारा दिला आहे. उत्तर कोकण तसेच दक्षिण कोकण आणि दक्षिण मध्य महाराष्ट्रातील घाट क्षेत्रांमध्ये शनिवारपर्यंत (ता. २५) मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. मुसळधार पावसामुळे घाट रस्त्यांवर दरडी कोसळण्याची शक्यता असल्याने, प्रशासन आणि कोकण भागाकडे प्रवास करणाऱ्या पर्यटकांना अत्यंत खबरदारी घेण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..दरम्यान, तिसऱ्या दिवसापासून पावसाचा जोर ओसरणार आहे. मात्र तरीही पुढील ४८ तास सतर्क राहणे आवश्यक असल्याचे हवामान विभागाचे म्हणणे आहे. तसेच, वादळी पावसादरम्यान झाडांखाली आश्रय घेणे किंवा विजेच्या खांबांनजीक उभे राहणे टाळावे, असा सल्लाही नागरिकांना देण्यात आला आहे..कोणत्या जिल्ह्यांना अलर्ट?हवामान विभागाने जारी केलेल्या अंदाजानुसार, २४ जुलै रोजी मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नंदुरबार, नाशिक, अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशीम आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जारी केला आहे. तर पालघर, ठाणे, रायगड, नाशिक आणि सातारा घाटमाथ्यांवर ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. तसेच पुणे घाटमाथ्यावर रेड अलर्ट दिला आहे..Mumbai Pollution: पृथ्वीला प्रदूषणाचा विळखा, पीओपी बंदीचे समर्थन; याचिकाकर्त्यांचा न्यायालयात युक्तिवाद .पालघरमधील नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीतपालघर जिल्ह्यात पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यातील जनजीवन विस्कळीत होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. सखल भागात पाणी साचले आहे. तसेच बोईसर चिल्हार मार्गावरील खैरापाडा पुलावर पाणी साचल्याने बोईसरकडे जाणारा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद झाला आहे. ज्यामुळे बोईसर एमआयडीसीतील कामगारांना घरी जाण्याचा मार्ग बंद झाला असून नागरिकांचे हाल होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.