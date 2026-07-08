Sakal Money

EPFO New Rule: कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! 'या' तारखेला जमा होणार पीएफ व्याज; नवीन प्रणाली लागू

Automatic UAN account transfer and 5 lakh auto claim limit introduced: या प्रणालीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, पीएफ क्लेम दाखल करण्यापूर्वीच कागदपत्रांमधील किंवा माहितीमधील चुकांची ओळख करून देईल, ज्यामुळे क्लेम रिजेक्ट होण्याची शक्यता खूप कमी होईल.
CITES System Launch

CITES System Launch

esakal

संतोष कानडे
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Provident Fund News: कोट्यवधी नोकरदार आणि पीएफ खातेधारकांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आली आहे. कारण आता कर्मचाऱ्यांना पीएफवर मिळणाऱ्या व्याजासाठी महिनोनमहिने वाट पाहावी लागणार नाही. ईपीएफओने नवीन सेंट्रलाइज्ड आयटी सिस्टीम लागू केली असून, या नवीन डिजिटल प्रणालीच्या माध्यमातून १५ जुलैपर्यंत सुमारे ३४ कोटी पीएफ खात्यांमध्ये ८.२५ टक्के दराने तब्बल १.४४ लाख कोटी रुपयांचे व्याज जमा केले जाणार आहे.

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