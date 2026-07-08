EPFO New Rule: कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! 'या' तारखेला जमा होणार पीएफ व्याज; नवीन प्रणाली लागू

Provident Fund News: कोट्यवधी नोकरदार आणि पीएफ खातेधारकांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आली आहे. कारण आता कर्मचाऱ्यांना पीएफवर मिळणाऱ्या व्याजासाठी महिनोनमहिने वाट पाहावी लागणार नाही. ईपीएफओने नवीन सेंट्रलाइज्ड आयटी सिस्टीम लागू केली असून, या नवीन डिजिटल प्रणालीच्या माध्यमातून १५ जुलैपर्यंत सुमारे ३४ कोटी पीएफ खात्यांमध्ये ८.२५ टक्के दराने तब्बल १.४४ लाख कोटी रुपयांचे व्याज जमा केले जाणार आहे..या नव्या व्यवस्थेमुळे व्याज ट्रान्सफर करण्याची प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा खूप वेगवान आणि सोपी झाली आहे. केंद्रीय श्रममंत्री मनसुख मांडविया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या नवीन सिस्टीममुळे आता ज्या दिवशी पीएफ क्लेम मंजूर होईल, त्याच दिवशी पैशांची रक्कम थेट कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात पाठवली जाईल. तसेच, पूर्वी व्याजाची गणना केवळ मागच्या महिन्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंतच केली जायची, मात्र आता अंतिम पैसे मिळेपर्यंतच्या तारखेपर्यंतचे व्याज पीएफवर दिले जाणार आहे..Pune: शेतकऱ्यांच्या आसवांचा बांध फुटला; कालपासून सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान .या नवीन 'सेंट्रलाइज्ड आयटी इनॅबल्ड सर्व्हिसेस'मुळे देशभरातील सर्व पीएफ खात्यांचा डेटा आता एकाच केंद्रीय डेटाबेसमध्ये सुरक्षित राहणार आहे. यामुळे खातेधारकांना देशातील कोणत्याही ईपीएफओ ऑफिसमधून सेवा घेता येणे शक्य होणार आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांना त्यांचा पीएफ बॅलन्स, क्लेम स्टेटस, सर्व्हिस रेकॉर्ड आणि पेन्शन यासारखी सर्व माहिती एकाच पोर्टलवर सहज उपलब्ध होईल..या प्रणालीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, पीएफ क्लेम दाखल करण्यापूर्वीच कागदपत्रांमधील किंवा माहितीमधील चुकांची ओळख करून देईल, ज्यामुळे क्लेम रिजेक्ट होण्याची शक्यता खूप कमी होईल. याशिवाय सदस्य कोणत्या कॅटेगरीमध्ये किती रक्कम काढण्यास पात्र आहेत, हे देखील त्यांना आधीच पाहता येईल.नोकरी बदलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीही ईपीएफओने मोठा दिलासा दिला आहे. आता आधार कार्डशी लिंक असलेल्या युएएन नंबरमुळे पीएफ खात्याचे ट्रान्सफर आपोआप होणार आहे. यासाठी कर्मचाऱ्याला वेगळा अर्ज करण्याची किंवा जुन्या व नवीन मालकाची मंजुरी घेण्याची कोणतीही गरज भासणार नाही, तसेच त्यांची सेवा क्षेत्रातील मुदतही आपोआप ट्रान्सफर होईल..Pandharpur Wari 2026: लाखो लोक पायी पंढरपूरला का जातात? वारी म्हणजे काय अन् वारकरी नेमकं कोणाला म्हणतात? इथे वाचा.ईपीएफओने ऑटो क्लेम सेटलमेंटची मर्यादा आधीच्या १ लाख रुपयांवरून थेट ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. म्हणजेच, ज्या खात्यांचे केवायसी पूर्ण झाले आहे, त्यांचे ५ लाख रुपयांपर्यंतचे ॲडव्हान्स क्लेम आता ऑटोमॅटिक मंजूर केले जातील. क्लेम दरम्यान काही अडचण किंवा स्पष्टीकरण हवे असल्यास ईपीएफओ ऑनलाईनच माहिती मागेल आणि सदस्यही ऑनलाईन उत्तर देऊ शकतील, ज्यामुळे कार्यालयात फेऱ्या मारण्याची गरज पडणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.