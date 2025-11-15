Premium|Equity Mutual Funds:इक्विटी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक का करावी?

India’s Strong Economy: What Investors Should Do Nowके. पी. कृष्णनwealthinkeight@gmail.comगेल्या काही महिन्यांत आर्थिक नियोजनासाठी मला भेटलेल्या लोकांमधील बहुतेकांनी प्रामुख्याने दोन प्रश्न विचारले. म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक ज्यांना अद्याप करायची आहे, त्यांनी विचारले, की आम्ही भारतीय इक्विटी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक सुरू करु शकतो का? दुसरा वर्गाने, म्हणजे म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक असणाऱ्यांनी विचारले, की आम्ही इक्विटी म्युच्युअल फंडातील आमची गुंतवणूक सुरू ठेवावी का? जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत भारताचे स्थान, आपले सामर्थ्य आणि आपल्यापुढील आव्हाने, पुढील ३० वर्षांसाठी भारताची सज्जता योग्य आहे का आणि छोट्या गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या भांडवलाचे काय करावे, या प्रश्नांवर माझा दृष्टिकोन वाचकांना विशद करण्यासाठी मी हा लेख प्रामुख्याने लिहीत आहे. एक यशस्वी गुंतवणूकदार जॉर्ज सोरोस म्हणतात, की चांगली गुंतवणूक कंटाळवाणी असते. माझा हा लेख कंटाळवाणा वाटू शकेल, मात्र, तो गुंतवणूकदारांना त्यांचे भांडवल व संपत्ती वाढविण्यासाठी नक्कीच मदत करेल..भारतीय अर्थव्यवस्थेची लवचिकताभू-राजकीय, आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्वरुपाच्या घडामोडी, राजकीय व आर्थिक अस्थिरता अशा अनेक आव्हानात्मक कालखंडांचा विचार करता, भारतीय अर्थव्यवस्था अगदी लवचिक राहिली असून, गेली ४५ वर्षे तीमध्ये साधारणतः ६ ते ७ टक्के दराने वृद्धी होत आहे. महागाईचा दर एकेकाळी १० टक्के होता. तो सध्या ५.१ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. त्याचे कारण भारतीय अर्थव्यवस्था खुली झाली असून, उत्पादकांना कच्च्या मालाचा पुरवठा स्वस्त दरात होत असल्याने उत्पादनांच्या किंमतीही कमी झाल्या आहेत..भारताचा हा विकास कसा झाला आणि भारत लवचिक का आहे?अ) वाढती कामगारसंख्या : काम करणाऱ्या लोकसंख्येतील वाढ ही उत्पन्न वाढवते आणि खपही वाढवते. यातून अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला चालना मिळते. गेल्या दहा वर्षांत रोजगार मिळवणाऱ्या महिलांच्या संख्येतही लक्षणीय वाढ झाली आहे.आ) कुटुंबांच्या संख्येत अधिक वाढ : एकत्र कुटुंबाचे विभाजन होऊन त्यातून अनेक विकेंद्रीय कुटुंबे तयार झाल्यास, घरगुती गरजांचा खप, ग्राहकोपयोगी उत्पादने, बँकांची खाती यांत वाढ होऊन आर्थिक विकासाला चालना मिळते. हा एकमेव घटक एकूण देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) ४० टक्के वाढ घडविण्यास कारणीभूत आहे. देशातील कुटुंबांची संख्या वार्षिक २.५ ते ३ टक्के दराने सातत्याने वाढत आली आहे.इ) कुशल, शिक्षित व स्वस्त मनुष्यबळ : जगातील आघाडीच्या दहा अर्थव्यवस्थांत भारत ही एकमेव अर्थव्यवस्था आहे, जेथे कामगारांची लोकसंख्या पुढील किमान ३० वर्षे वाढत राहणार आहे. त्यातून भारतीयांसाठी प्रचंड संधी खुल्या होणार आहेत. कोविडपश्चात काळात विकसित देशांमध्ये घरातून काम करण्यास (वर्क फ्रॉम होम) लोकप्रियता मिळत आहे. वर्ष २०२५ मध्येही अमेरिका, ब्रिटन, युरोपमधील बहुसंख्य लोक घरातून काम करत आहेत. हे रोजगार भारतात हलवावेत, असे या देशांतील बड्या कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना वाटते. त्यातून भारतातील लोकांसाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळण्याच्या; तसेच चालू खात्यावरील तूट कमी करण्याच्या संधी निर्माण होणार आहेत. याचे कारण म्हणजे भारतात इंग्रजी बोलणारे, तंत्रकुशल असे मनुष्यबळ मुबलक उपलब्ध आहे. तेवढे इतर कोणत्याही देशात नाही. भारतात स्वस्त इंटरनेट व लोकांकडून डिजिटायझेशनचा स्वीकार यामुळे डिजिटल संपर्क उत्तम आहे, ही फायदेशीर बाजू आहे..Premium|Foreign Investment : परदेशी शेअरमध्ये गुंतवणूक योग्य की अयोग्य?.ई) स्थिर सामाजिक व राजकीय वातावरण : गेले दशकभर आपण स्थिर राजकीय वातावरण अनुभवत आहोत. आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपल्या देशात त्यांचा व्यवसाय स्थापन करण्याचे ते एक प्रमुख कारण आहे. आपल्या देशात सरकार बदलले तेव्हा एका सरकारकडून दुसऱ्या सरकारकडे कारभाराचे हस्तांतर शांततेने झाले. इतर अनेक देशांत अशा बदलांबरोबर पुष्कळ अशांतताही येते.उ) नैसर्गिक साधनसंपत्ती व मानवी साधनसंपत्तीची उपलब्धता : भारत हा नैसर्गिक साधनसंपत्ती व मानवी साधनसंपत्तीने समृद्ध देश आहे. आर्थिक प्रगतीचे एक प्रमुख कारण म्हणजे लोकांमध्ये असणारे उद्योजकीय कौशल्य. त्याचा परिणाम आर्थिक घडामोडी वाढण्यात होतो. भारत हा नैसर्गिक साधनसंपत्तीनेही समृद्ध आहे. आपल्याकडे जगाच्या एकूण भूभागापैकी २.५ टक्के जमीन व १८ टक्के लोकसंख्या आहे. काही वर्षांत सौरऊर्जा हा भारतातील वीज उत्पादनाचा आघाडीचा स्रोत ठरेल आणि जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी होईल. म्हणजेच खनिज तेल व पेट्रोलियमची आपली आयात कमी होईल. त्यातून आपण चालू खात्यावर शिल्लक दाखवू आणि आपले चलनही वधारेल.ऊ) जीवनशैली वाढण्यास वाव : आपल्याकडे केवळ १२ टक्के कुटुंबांकडे स्वतःच्या मालकीची मोटार आहे, सात टक्के कुटुंबांकडे एअर कंडिशनर आहे आणि दोन टक्के कुटुंबे वर्षातून एकदा विमानाने प्रवास करतात. याचे कारण भारत आजही कमी उत्पन्न असलेली विशाल अर्थव्यवस्था आहे. आपले प्रतिमाणशी उत्पन्न वाढले, की वर उल्लेखलेल्या वस्तूंवरील खर्चातही वाढ होईल. पुढील ३० वर्षे मागणीची कोणतीही समस्या नसेल. हेच ते मोठे कारण आहे ज्यामुळे बड्या आंतरराष्ट्रीय समूहांनी भारतात व्यवसाय स्थापन केला आहे किंवा तसे नियोजन केले आहे..गुंतवणूक कुठे करावी?१. आपल्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनातील (जीडीपी) वाढ ही पुढील ३० वर्षांसाठी होत राहील. त्यानंतर सरासरी वय वाढल्याने व कामगार लोकसंख्याही कमी झाल्याने आपण सध्या अनुभवत असलेला लोकसंख्येचा फायदा कमी होईल आणि त्याचा परिणाम हळूहळू आपल्या आर्थिक वृद्धीवर घडणे सुरू होईल.२. पुढील २० ते ३० वर्षे भारतासाठी अगदी सकारात्मक असतील. आपले एकूण देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वार्षिक तत्त्वावर ६ ते ७ टक्क्यांनी वाढेल आणि पुढील दोन ते तीन दशके आपण सर्व बड्या अर्थव्यवस्थांमधील झपाट्याने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहू. शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांना; विशेषतः इक्विटी म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून गुंतवणूक करणाऱ्यांना किंवा तसे नियोजन करणाऱ्यांना भरपूर संधी मिळतील.३. इक्विटी म्युच्युअल फंडात एखाद्याने गुंतवणूक केली तर सर्व भांडवल गमावले जात नाही, पण अस्थिरता ही एकमेव जोखीम त्यात असते..सोबत १९७९ ते २०२५ असा माहितीसाठा दिला आहे. जितका अधिक काळ इक्विटी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक कायम ठेवली जाते, तितका काळ काहीही जोखीम नसते, हे त्यातून दिसून येते.टिप्पणी : निर्देशांकाने दिलेला चक्रवाढ वार्षिक विकासदर (सीएजीआर) अंदाजे १५.५ टक्के असतो, म्हणजेच गुंतवणूक प्रत्येक ४.६ वर्षांनी दुप्पट होते. भारतात गेल्या ४५ वर्षांत अन्य कोणत्याही गुंतवणूक साधनाने इतका उच्च परतावा दिलेला नाही..Premium|Share Market: शेअर बाजारात नवे आव्हान; ट्रम्प-मोदी गणित आणि गुंतवणूकदारांची फरफट.निर्देशांकाने दिलेला ‘सीएजीआर’ अंदाजे १५.५ टक्केसोन्याने दिलेला ‘सीएजीआर’ अंदाजे ११ टक्केमुदत ठेवींनी दिलेला ‘सीएजीआर’ अंदाजे ८ टक्केमहागाईचा दर ७.५ टक्क्यांच्या आसपास दरवर्षी परताव्यावर लक्ष ठेवत बसण्यात काही अर्थ नसतो. आपण आपल्या भांडवलाला वेळ दिला तर ते चार ते पाच वर्षांत दुप्पट होते आणि आपण दीर्घकाळ गुंतवणूक करत राहिलो तर जोखीमही कमी होते. आपल्याला शेअर बाजारातून संपत्ती निर्माण करण्यासाठी दीर्घकाळ संयम, शिस्त आणि गुंतवणुकीत सातत्य राखण्याची गरज असते. लक्षात ठेवा, एकदा गुंतवणूक केल्यावर काहीही न करणे ही संपत्तीनिर्मितीची सर्वांत मोठी ताकद असते. त्यामुळे आपली बचत व भांडवल इक्विटी म्युच्युअल फंडांत गुंतवणे हा भूतकाळातही एक सर्वोत्तम गुंतवणूक पर्याय ठरला होता आणि भविष्यातही राहील.मला असेही वाटते, की सध्याचा काळ अधिकाधिक गुंतवणूक करण्यासाठी चांगला आहे, कारण शेअर बाजारात पुढील वर्षात चांगली वृद्धी दिसू शकेल. याची कारणे....१. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कमी केले आहेत. त्याचा परिणाम सहा ते नऊ महिन्यांनी जाणवू शकेल.२. प्राप्तिकरातील नव्या टप्प्यांमुळे वार्षिक १२ लाख रुपये उत्पन्नापर्यंत कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. म्हणजेच लोकांकडे बचत, गुंतवणूक व खर्च यासाठी जास्त पैसे उपलब्ध असतील.३. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कमी केल्याने क्रयशक्ती आणि लोकांकडून खर्च करणे वाढेल. ही सर्व कारणे एक सकारात्मक धक्का देण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी पुरेशी आहेत..अमेरिकेच्या आयातशुल्काचा परिणाम तयार रत्ने, दागिने, तयार कपडे अशा मूल्यवर्धित उत्पादनांची भारतातून अमेरिकेला निर्यात सध्या आपल्या ‘जीडीपी’च्या केवळ एक टक्का आहे. त्यामुळे अमेरिकेने शुल्क लादले, तरी त्याचा भारताचा ‘जीडीपी’ आणि विकास यांवर फारसा परिणाम होणार नाही. त्यातून दोन्ही देशांत लवकरच चर्चा होऊन शुल्काचे दर सामान्य होतील. अर्थात, आयातशुल्कामुळे काही नोंदणीकृत कंपन्यांच्या विक्रीवर व नफ्यावर परिणाम होऊ शकेल. उदा. तयार कपडे, चामड्यापासून बनवलेली उत्पादने. अर्थात, हा परिणाम फारच मर्यादित असेल.माहिती तंत्रज्ञान साह्याचा विचार करता भारतासारखा बहुसंख्य कुशल, इंग्रजी बोलणाऱ्या मनुष्यबळाचा आणि माहिती तंत्रज्ञान सेवांची विकसित परिसंस्था असलेला दुसरा देश नाही.सध्या आयातशुल्कामुळे बाजारात आढळणारा परिणाम हा वास्तविक नसून भावनिक आहे..डोनाल्ड ट्रम्प यांची अमेरिकेबाहेर सर्वाधिक रिअल इस्टेट गुंतवणूक भारतात आहे. भारताची अर्थव्यवस्था अत्यंत ताकदवान असून, ती पुढील ३० वर्षे वाढत जाणार असल्याने इक्विटी म्युच्युअल फंड हे तुमच्या कष्टाचा पैसा गुंतवण्यास व संपत्तीनिर्मितीसाठी अगदी योग्य ठिकाण आहे..गुंतवणूकदारांनी पुढे काय करावे?१. ऐकीव माहितीच्या आधारे तुमच्या गुंतवणुकीबाबतचा दृष्टीकोन बदलू नका.२. तुमचे उद्दिष्ट, मालमत्ता वाटप व आर्थिक स्थिती यांच्या आधारे आर्थिक नियोजनात मदत करणाऱ्या अनुभवी व व्यावसायिक आर्थिक नियोजनकाराची मदत घ्या.३. तुम्ही तुमच्या बचतीपैकी १० टक्के हिस्सा सोने किंवा चांदी, गोल्ड वा सिल्व्हर म्युच्युअल फंड यांत गुंतवू शकता. ही एक संरक्षक उपाययोजना ठरेल.४. भारतीय शेअर बाजारात भांडवलाचा प्रवाह प्रचंड आहे, कारण छोटे गुंतवणूकदार दर महिन्याला ‘एसआयपी’च्या माध्यमातून त्यांची गुंतवणूक सातत्याने वाढवत आहेत. ‘एसआयपी’ तुम्हाला पुढील फायदे देत असल्याने त्यात गुंतवणूक सुरूच ठेवा- बाजारातील चढ-उतारांचा धक्का कमी करण्यात ‘एसआयपी’ तुम्हाला मदत करते.सातत्याने बचत व गुंतवणूक करण्यात ‘एसआयपी’ मदत करते, कारण आपल्याला मासिक तत्त्वावर उत्पन्न मिळत असते, तशीच गुंतवणूक व्हायला हवी.इक्विटी म्युच्युअल फंडांनी गेल्या ४५ वर्षांत १५.५ टक्क्यांहून अधिक चक्रवाढ वार्षिक विकास दराने कमाई करुन दिली आहे.रोकडसुलभ असल्याने तुम्ही केवळ विक्री करून दोन दिवसांत पैसे मिळवू शकता.५. नजीकच्या काळात बाजारात सात ते दहा टक्क्यांनी घसरण झाली, तरी ती खरेदीची संधी माना आणि जवळ पैसे असतील तर अधिक प्रमाणात गुंतवा.टिप्पणी : तुम्हाला पुढील दोन वर्षांत मुलांचे शिक्षण, विवाह, निवृत्ती अशा जबाबदारीसाठी पैसे लागणार असल्यास काहीही पैसे गुंतवू नका.(लेखक ‘वेल्थिंक’चे सहसंस्थापक आहेत. ८२७५३८३५६४).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 