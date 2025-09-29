Sakal Money

Premium|ETF investment : ‘ईटीएफ’ गुंतवणुकीचा महत्त्वाचा घटक!

Exchange Traded Funds : ‘ईटीएफ’मध्ये गुंतवणूक करणे हा पोर्टफोलिओची कामगिरीला बळ मिळवून देण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे.
ETF vs Mutual Fund: Which One Should You Choose for Long-Term Wealth?

ETF vs Mutual Fund: Which One Should You Choose for Long-Term Wealth?

E sakal

सकाळ मनी
Updated on

रवी कुमार झा

एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड अर्थात ‘ईटीएफ’ छोट्या गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीत विविधता आणण्यासाठी आणि जोखीम उत्तमपणे व्यवस्थापित करण्यासाठी एक प्रभावी मार्ग प्रदान करतात. ‘ईटीएफ’मध्ये गुंतवणूक करणे हा पोर्टफोलिओची कामगिरीला बळ मिळवून देण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे. कारण ‘ईटीएफ’मध्ये लवचिकता, कार्यक्षम विविधीकरण, पारदर्शकता, कमी खर्चाचे प्रमाण आदी अनेक फायदेशीर घटक समाविष्ट आहेत. अर्थात, आपल्या गरजेप्रमाणे आणि उद्दिष्टानुरुप योग्य ‘ईटीएफ’मध्ये गुंतवणूक करणे महत्त्वाचे आहे.

Loading content, please wait...
Sakal Money
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com