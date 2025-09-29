Premium|ETF investment : ‘ईटीएफ’ गुंतवणुकीचा महत्त्वाचा घटक!

रवी कुमार झा एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड अर्थात ‘ईटीएफ’ छोट्या गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीत विविधता आणण्यासाठी आणि जोखीम उत्तमपणे व्यवस्थापित करण्यासाठी एक प्रभावी मार्ग प्रदान करतात. ‘ईटीएफ’मध्ये गुंतवणूक करणे हा पोर्टफोलिओची कामगिरीला बळ मिळवून देण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे. कारण ‘ईटीएफ’मध्ये लवचिकता, कार्यक्षम विविधीकरण, पारदर्शकता, कमी खर्चाचे प्रमाण आदी अनेक फायदेशीर घटक समाविष्ट आहेत. अर्थात, आपल्या गरजेप्रमाणे आणि उद्दिष्टानुरुप योग्य ‘ईटीएफ’मध्ये गुंतवणूक करणे महत्त्वाचे आहे..आपल्या गुंतवणुकीची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करण्यासाठी, एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या किंवा तिच्या गुंतवणूक तत्वज्ञानाशी आणि जोखीम क्षमतेशी जुळणाऱ्या एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड अर्थात ‘ईटीएफ’मध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. आता डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून ‘ईटीएफ’मध्ये गुंतवणूक करणे सहजसुलभ झाल्याने; तसेच वाढत्या आर्थिक साक्षरतेमुळे ‘ईटीएफ’मध्ये गुंतवणूक वाढण्याची अपेक्षा आहे. असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडियाच्या (अॅम्फी) अलीकडील आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये पॅसिव्ह फंडांच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (एयूएम) १.४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ती ६०,००० कोटी रुपये होती. या आकडेवारीवरून असे दिसून येते, की गुंतवणूकदार त्यांची आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी पॅसिव्ह फंडांकडे मोठ्या संख्येने वळत आहेत. ‘ईटीएफ’ ही म्युच्युअल फंड योजनेची अशी श्रेणी आहे, जिचे युनिट हे शेअर बाजारात सूचिबद्ध असतात. पारंपरिक म्युच्युअल फंडाप्रमाणेच, ‘ईटीएफ’ अनेक गुंतवणूकदारांकडून गुंतवणूक गोळा करून ते विशिष्ट गुंतवणूक उद्दिष्टानुसार विविध रोख्यांमध्ये वितरित केले जाते. ‘ईटीएफ’ विशिष्ट बाजार निर्देशांकाचीच्या कामगिरीचा मागोवा घेत, त्यांना प्रतिबिंबित करत असतात. निर्देशांकापेक्षा चांगली कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, ‘ईटीएफ’ परताव्यावर बारकाईने लक्ष ठेवतात आणि त्या निर्देशांकाची प्रतिकृती बनवतात. सुरुवातीला नमूद केल्याप्रमाणे, ‘ईटीएफ’मधील गुंतवणुकीत वाढ करण्याचे काही फायदे आहेत आणि गुंतवणूकदाराला त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये ‘ईटीएफ’मध्ये समाविष्ट करणे फायदेशीर ठरते. त्याचीच तपशीलवार चर्चा करू या..विविधीकरण‘ईटीएफ’ विशिष्ट निर्देशांकात सामील घटक किंवा शेअरच्या विस्तृत श्रेणीचा मागोवा घेऊन विनासायास पोर्टफोलिओ विविधीकरण सुलभ करतात. उदा. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा ‘निफ्टी १००’ किंवा मुंबई शेअर बाजाराचा ‘सेन्सेक्स’चा मागोवा घेणारा ईटीएफ वित्तीय सेवा, आयटी, एफएमसीजी अशा विविध क्षेत्रांमधील शेअरमध्ये प्रवेश करण्याची संधी गुंतवणूकदारांना देतो. त्याचप्रमाणे, ‘डेट ईटीएफ’ विविध निश्चित परतावा साधनांमध्ये गुंतवणूक करतात, तर ‘कमोडिटी ईटीएफ’ हे कमोडिटीमध्ये गुंतवणूक करतात. याव्यतिरिक्त, ‘ईटीएफ’ सर्व क्षेत्रांमध्ये, बाजार भांडवलातदेखील गुंतवणूक विविधीकरणाचा मार्ग मोकळा करतात..Premium | Mutual Fund: म्युच्युअल फंडाची ताकद वाढली! गुंतवणूक करायचीय तर मग हीच ती वेळ!.कमीत कमी जोखीम‘ईटीएफ’मध्ये गुंतवणूक केल्याने शेअर, रोखे आणि कमोडिटीसारख्या विविध मालमत्ता वर्गांमध्ये जोखीम पसरवून तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणण्यास मदत होऊ शकते. वेगवेगळ्या मालमत्ता एकत्रित करून, तुम्ही एका क्षेत्रातील संभाव्य तोटा दुसऱ्या क्षेत्रातील नफ्यासह भरून काढू शकता, ज्यामुळे एकूण पोर्टफोलिओची कामगिरी संतुलित राहते.खर्च लक्षणीयरीत्या कमी‘ईटीएफ’ विशिष्ट बाजार निर्देशांकाचा मागोवा घेऊन निष्क्रिय गुंतवणूक धोरण स्वीकारतात, ज्यामुळे वारंवार हस्तक्षेपासाठी व्यापार किंवा सक्रिय व्यवस्थापनाची आवश्यकता दूर होते. परिणामी, सक्रियपणे व्यवस्थापित फंडांच्या तुलनेत त्यांचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होतो. यामुळे अशा फंडांत गुंतवणूकदारांवरील खर्चाचा भार अत्यंत कमी असतो..पारदर्शकता‘ईटीएफ’मध्ये दररोज प्रकटीकरणाची सोय आहे. गुंतवणूकदारांना रोख्यांबाबत पारदर्शकपणे सर्व माहिती मिळते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांचा निधी कुठे गुंतविला जात आहे, यावर लक्ष ठेवता येते आणि त्यांच्या पोर्टफोलिओसाठी अधिक माहितीपूर्ण गुंतवणूक निर्णय घेता येतात. ‘ईटीएफ’च्या रचनेतील हे वैशिष्ट्य गुंतवणूकदारांच्या निर्णयक्षमतेत वाढ करण्यास उपयुक्त ठरते.किमान गुंतवणूक मर्यादा नाही‘ईटीएफ’मध्ये गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी किमान गुंतवणुकीचा निकष लागू नाही. कारण शेअर बाजारात शेअरप्रमाणे त्यांचे व्यवहार केले जातात. याव्यतिरिक्त, काही मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या (एएमसी) गुंतवणूकदारांना त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटद्वारे थेट ‘ईटीएफ’मध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी देतात. ही लवचिकता वेगवेगळी आर्थिक कुवत आणि जोखीम घेण्याची क्षमता असलेल्या गुंतवणूकदारांना ‘ईटीएफ’मध्ये गुंतवणुकीची संधी देते, त्यामुळे ही गुंतवणूक सहजसाध्य बनते..Premium| High Gold Prices: लहान सराफा व्यापारी आणि सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी सोन्याचे वाढते दर व कर अडचणीचे?.किमान करभार‘ईटीएफ’च्या कमी उलाढालीच्या रचनेमुळे, सक्रियपणे व्यवस्थापित फंडांच्या तुलनेत ‘ईटीएफ’ हे अधिक कर-कार्यक्षमदेखील आहेत. हे वैशिष्ट्य करपश्चात परतावा अधिकाधिक मिळवू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांमध्ये त्यांचे आकर्षण आणखी वाढवते. ‘ईटीएफ’ची वाढती लोकप्रियता गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीकडे पाहण्याच्या पद्धतीतील बदल दर्शविते. विविधीकरण, जोखीम कमी करणे, खर्च कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता यासारख्या फायद्यांसह, ‘ईटीएफ’ एक पसंतीचा गुंतवणूक पर्याय बनत आहे. .भारतातील ‘ईटीएफ’ बाजारपेठ वार्षिक ३० टक्के दराने वाढत असताना, दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी निष्क्रिय गुंतवणुकीचे हे धोरण एक पसंतीचे साधन बनले आहे हे सुस्पष्ट आहे. ‘ईटीएफ’ हे केवळ गुंतवणूक पर्याय नाहीत, तर एक मजबूत, उद्दिष्टकेंद्रित पोर्टफोलिओ तयार करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येकासाठी एक अत्यावश्यक आणि अपरिहार्य घटक आहे. आर्थिक जागरूकता वाढत असताना आणि डिजिटल मंचामुळे गुंतवणुकीच्या विविध पर्यायांमध्ये सहजपणे प्रवेश करणे शक्य होत असल्याने, भारतातील गुंतवणूकदारांच्या पुढील पिढीला आकार देण्यात ‘ईटीएफ’ महत्त्वाची भूमिका बजावतील, यात शंका नाही.(लेखक एलआयसी अॅसेट मॅनेजमेंट लि.चे (म्युच्युअल फंड) व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.