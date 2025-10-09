Sakal Money

Bank खात्यात पैसे नसले तरीही UPI पेमेंट करता येणार, 'या' अॅपने आणलं खास फिचर, कसं काम करणार?

UPI Payment Without Balance: आता तुमच्या बँक खात्यात पैसे नसले तरीही UPI पेमेंट करता येणार आहे. BHIM अॅप एक खास फीचर आणले आहे. यामुळे आता वापरकर्त्यांना दिलासा मिळणार आहे.
आता तुमच्या बँक खात्यात बॅलन्स नसला तरीही, तुम्ही कोणत्याही अडचणीशिवाय UPI पेमेंट करू शकता. तुम्हाला तिसऱ्या पक्षाला कॉल करण्याची किंवा इतर कोणतेही अॅप वापरण्याची आवश्यकता नाही. BHIM UPI एक वैशिष्ट्य देते जे तुमचे बँक खाते रिकामे असताना देखील पेमेंट करण्याची परवानगी देते.

