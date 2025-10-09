Bank खात्यात पैसे नसले तरीही UPI पेमेंट करता येणार, 'या' अॅपने आणलं खास फिचर, कसं काम करणार?

आता तुमच्या बँक खात्यात बॅलन्स नसला तरीही, तुम्ही कोणत्याही अडचणीशिवाय UPI पेमेंट करू शकता. तुम्हाला तिसऱ्या पक्षाला कॉल करण्याची किंवा इतर कोणतेही अॅप वापरण्याची आवश्यकता नाही. BHIM UPI एक वैशिष्ट्य देते जे तुमचे बँक खाते रिकामे असताना देखील पेमेंट करण्याची परवानगी देते. .BHIM UPI मध्ये UPI सर्कल नावाचे एक नवीन वैशिष्ट्य आहे. हे कुटुंब आणि मित्रांसह ज्ञात व्यक्तींना त्यांच्या UPI खात्यातून पेमेंट करण्याची परवानगी देते. हे करण्यासाठी वापरकर्त्यांना प्रथम त्यांच्या खात्यातून व्यवहार करण्याची परवानगी देऊ इच्छित असलेल्या लोकांचे मंडळ जोडावे लागेल. वापरकर्त्यांना या व्यवहारांसाठी मर्यादा सेट करण्याचा पर्याय देखील आहे. ते प्रत्येक व्यवहारास आगाऊ मान्यता देऊ शकतात. .Stock Market Closing: शेअर बाजारात दमदार तेजी; निफ्टी 25,150च्या जवळ, कोणते शेअर्स वाढले?.हे वैशिष्ट्य वृद्ध कुटुंबातील सदस्यांसाठी किंवा ज्यांचे बँक खाते नाही किंवा ते त्यांच्या खात्यांसह UPI वापरत नाहीत त्यांच्यासाठी उपयुक्त ठरेल. BHIM UPI वर सर्कल सेट करण्यासाठी, अॅप उघडा आणि “UPI Circle” वर टॅप करा. “Add Family & Friends” पर्याय निवडा. तुम्ही तुमच्या खात्यावर व्यवहार करण्याची परवानगी देऊ इच्छित असलेल्या इच्छित वापरकर्त्याला जोडू शकता. या व्यक्तीला त्यांचा फोन नंबर आणि UPI आयडी वापरून जोडले जाऊ शकते..त्यानंतर तुम्हाला “Spend with Limit” आणि “Approval Required” हे पर्याय दिसतील. इच्छित पर्याय निवडा आणि पुष्टी करा. जर तुम्ही “Spend with Limit” निवडले असेल तर सर्कलमध्ये जोडलेली व्यक्ती त्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करू शकणार नाही. जर “Approval Required” निवडले असेल, तर तुम्हाला प्रत्येक व्यवहारापूर्वी पेमेंट मंजूर करावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.