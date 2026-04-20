उत्तम गुंतवणूक : सिमेन्स

मकरंद विपट, 'सेबी' रजिस्टर रिसर्च ॲनालिस्टसिमेन्स लि. ही कंपनी उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी उत्पादने आणि एकात्मिक उपाययोजना, प्रक्रिया उद्योगांसाठी ड्राइव्ह, पायाभूत सुविधा, जीवाश्म इंधन आणि तेल व वायू अनुप्रयोगांपासून कार्यक्षम आणि स्वच्छ ऊर्जानिर्मिती; तसेच रेल्वेसह प्रवासी आणि मालवाहतुकीसाठी विद्युत ऊर्जेचे पारेषण आणि वितरण, रेल्वे विद्युतीकरण प्रणाली पुरवते. या शेअरच्या तांत्रिक विश्लेषणाचा साप्ताहिक कालावधीचा आलेख सोबत दिला आहे.डिसेंबर २०२४ मध्ये ४४५२ रुपयांचा उच्चांक गाठल्यावर या शेअरचा भाव घसरत गेला आणि एप्रिल २०२५ मध्ये हा भाव २४५० रुपयांपर्यंत खाली आला. त्यानंतर ब्रॉडर इंडेक्स म्हणजे 'निफ्टी'मध्ये जवळपास १५ टक्क्यांची वाढ झाली; पण या शेअरचा भाव ३४४० ते २८३० रुपये या टप्प्यात फिरत राहिला. विशेष म्हणजे गेल्या काही काळापासून सुरू असलेल्या युद्धामुळे शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. परंतु, या शेअरचा भाव बाजाराबरोबर खाली आला नाही, तर या टप्प्यातच फिरत राहिला. .सोबतच्या आलेखात दाखविल्याप्रमाणे या शेअरच्या भावाने गेल्या आठवड्यात या पातळीला मोठ्या संख्येच्या उलाढालीने वरील बाजूस छेद दिला आणि गेल्या शुक्रवारी या शेअरचा भाव ३७०७.९० रुपयांवर बंद झाला. तांत्रिक विश्लेषणाच्या भाषेत या प्रकारच्या रचनेला 'वेज ब्रेकआउट' असे म्हणतात. हा एक तेजीचा संकेत आहे, तरी हा शेअर दीर्घ कालावधीकरिता खरेदी करायला हरकत नाही. हा शेअर खरेदी करताना, सर्व रक्कम एकावेळी न गुंतवता, एकूण रकमेपैकी निम्मी रक्कम आता गुंतवावी आणि उर्वरित रकमेतून आताच्या भावापासून ते ३५०० रुपयांपर्यंत हा शेअर टप्प्याटप्प्याने खरेदी करावा. नजीकच्या काळात या शेअरचा भाव ४६०० रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता दाट आहे. हे या शेअरचे पहिले उद्दिष्ट असेल. हा भाव आल्यावर एकदा पुनरावलोकन करावे. या शेअरने ४६०० रुपयांची पातळी ओलांडली, तर येणाऱ्या दोन वर्षांत या शेअरचा भाव ८००० ते ८५०० रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. या व्यवहारासाठी साप्ताहिक पातळीवर ३२५० रुपयांचा स्टॉपलॉस लावावा..डिस्क्लेमर ः या कंपनीमध्ये माझे कसलेही आर्थिक हितसंबंध नाहीत. या कंपनीमधून मला गेल्या वर्षभरात कोणत्याही प्रकारचे कॉम्पेन्सेशन मिळालेले नाही. मी या कंपनीत कोणत्याही पदावर नाही किंवा माझी कोणत्याही प्रकारची भागीदारी नाही; तसेच कंपनीच्या मार्केटिंग ॲक्टिव्हिटीमध्ये माझा कोणताही सहभाग नाही.