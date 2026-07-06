Premium|Exponential Moving Average EMA : ईएमए, आरएसआय आणि बोलिंजर बँड; प्रभावी ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी समजून घ्या

स्वाती देशपांडे - shabdapremi@gmail.com मागील लेखात आपण टेक्निकल ॲनालिसिसमध्ये ‘मूव्हिंग ॲव्हरेज’ म्हणजे काय, त्याचे प्रमुख प्रकार कोणते आणि त्यांचा वापर कुठे केला जातो याची माहिती घेतली होती; तसेच ‘सिंपल मूव्हिंग ॲव्हरेज’ अर्थात ‘एसएमए’ पद्धत वापरून दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी उपयुक्त अशी एक स्ट्रॅटेजी चार्टवर पाहिली होती. आता आपण ‘एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज’ अर्थात ‘ईएमए’चे उपयोग समजून घेऊ या.क्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज अर्थात ‘ईएमए’मध्ये बाजारभावातील ताज्या बदलांना अधिक वेटेज दिले जाते. त्यामुळे कमी कालावधीच्या ट्रेडिंग किंवा स्विंग स्ट्रॅटेजीमध्ये ‘ईएमए’ विशेष प्रभावी ठरते. ‘ईएमए’वर आधारित पहिली स्ट्रॅटेजी आहेः २०-५० ‘ईएमए’, ‘आरएसआय’ आणि बोलिंजर बँडची संयुक्त स्ट्रॅटेजी. .या स्ट्रॅटेजीसाठी आपण वापरणार आहोत :दैनंदिन (डेली) चार्ट२० आणि ५० दिवसांचे ईएमए‘आरएसआय’ (रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स) ऑसिलेटरबोलिंजर बँड इंडिकेटर‘आरएसआय’ म्हणजे काय?‘आरएसआय’ म्हणजे रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स. हा निर्देशक ० ते १०० या श्रेणीत फिरत असतो. ‘आरएसआय’ ३० च्या खाली गेल्यास बाजार ‘ओव्हरसोल्ड’ स्थितीत असल्याचे मानले जाते. ‘आरएसआय’ ७० च्या वर गेल्यास ‘ओव्हरबॉट’ परिस्थिती दर्शवली जाते. शेअर खरेदी करताना ‘आरएसआय’चे मूल्य साधारण ५० ते ६० दरम्यान असणे आणि त्याची रेषा वरच्या दिशेने झुकलेली असणे अधिक चांगले मानले जाते..बोलिंजर बॅँड म्हणजे काय?बोलिंजर बँड हा निर्देशक त्याचे निर्माते जॉन बोलिंजर यांच्या नावावरून ओळखला जातो. एका मध्य किंमतीभोवती (साधारणतः २० एसएमए) आणि ‘स्टॅंडर्ड डिव्हिएशन’ या सांख्यिकी संकल्पनेच्या आधारे वरचा आणि खालचा पट्टा तयार केला जातो. आजकाल चार्टिंग सॉफ्टवेअरमध्ये हे इंडिकेटर सहज उपलब्ध असल्यामुळे त्यामागील गणितात खोलात जाण्याची आवश्यकता नसते.ही सर्व आयुधे वापरून खरेदीची योग्य संधी कशी ओळखावी, ते पाहू या.सर्वप्रथम निवडलेल्या शेअरमध्ये २० ईएमए आणि ५० ईएमए यांचा पॉझिटिव्ह क्रॉसओव्हर होण्याची वाट पाहायची. जेव्हा २० ईएमए रेषा ५० ईएमएला छेदून वर जाते आणि दोन्ही रेषा एकमेकांपासून योग्य अंतर राखून वरच्या दिशेने सरकत असतात, तेव्हा आपण खरेदीसाठी सज्ज व्हायचे. मात्र, खरेदीपूर्वी गुंतवणुकीची रक्कम किमान चार भागांत विभागून ठेवणे महत्त्वाचे आहे.टप्प्याटप्प्याने खरेदीची पद्धत‘क्रॉसओव्हर’नंतर शेअरचा भाव २० ईएमएच्या वर आणि त्यापासून १ ते १.५ टक्क्यांच्या आसपास आला, तर पहिला हिस्सा गुंतवू शकतो. भाव पुन्हा २० ईएमएजवळ आला, तर दुसरा हिस्सा गुंतवण्याची संधी मिळते. भाव २० ईएमएखाली घसरला, तर संयम ठेवावा. भाव ५० ईएमएजवळ आल्यास पुढील हिस्सा गुंतवता येतो. भाव पुन्हा २० ईएमएच्या वर गेल्यास, ती पुन्हा खाली येण्याची वाट पाहून योग्य ठिकाणी खरेदी करावी. येथे सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘ईएमए’जवळ खरेदी करणे..Premium|US Stock Market Crash : अमेरिकन बाजारातील घसरणीमागील कारणे आणि भारतावरील परिणाम .बोलिंजर बॅँडचा उपयोगबोलिंजर बँडच्या वरच्या टोकाजवळ खरेदी टाळावी. कारण अशा वेळी भाव पुन्हा २० ईएमएकडे परत येण्याची शक्यता अधिक असते. उलट, चांगला नफा मिळत असेल, तर बोलिंजर बँडच्या वरच्या टोकाजवळ प्रॉफिट बुकिंग करणे नव्या गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. तसेच, शेअरचा भाव ५० ईएमएच्या खाली गेला, तर या स्ट्रॅटेजीनुसार काही काळ त्या शेअरपासून दूर राहणे योग्य ठरते. पुन्हा २०-५० ईएमए क्रॉसओव्हर झाल्यावरच नव्याने संधी शोधावी. २०-५० ईएमएच्या रेषा, बोलिंजर बँड आणि आरएसआय यांच्या मिलाफाने तयार झालेली ही स्ट्रॅटेजी वापरायला सोपी आणि परिणामकारक आहे.सोबत दिलेल्या चार्टवर ती चालवून बघू या.ता. १६ ऑक्टोबर २०२३ ते १६ जानेवारी २०२४ या कालावधीतील दैनंदिन चार्टमध्ये २०-५० ईएमए क्रॉसओव्हरनंतर अनेक खरेदीच्या संधी दिसून येतात. एखाद्या शेअरची ईएमएच्या वर आणि जवळ म्हणून ११९०, १२००, १२१०, १२९० रुपये या भावावर खरेदी केली, तर सरासरी खरेदी भाव सुमारे १२२२.५ रुपये झाला असता. यानंतर शेअरचा भाव १३९५ रुपयांपर्यंत गेल्याचे चार्टमध्ये स्पष्ट दिसते. नफा काढून घ्यायचा असेल, तर बोलिंजर बँडच्या वरच्या टोकाला तशी संधीही दोन-तीनदा मिळालेली दिसत आहे. खालच्या बाजूला दिसणारी रेषा आरएसआय ची रेषा आहे, जेव्हा जेव्हा आरएसआय चे मूल्य ७० च्या वर गेलेले आहे, त्या त्या वेळेला ते हिरव्या रंगाने दर्शवलेले दिसत आहे. प्रत्येक शेअरच्या भावाबाबत दर खेपेस चित्रात दाखवल्याप्रमाणे नेमकी अशीच परिस्थिती होईल असे नाही. आपली स्ट्रॅटेजी समजून घेण्याकरता हा एक प्रातिनिधिक चार्ट दाखवला आहे.‘फोमो’वर मात करणारी युक्तीबऱ्याचदा असे होते, की आपण एखादा शेअर विशिष्ट भावाला खरेदी करण्याचे ठरवतो; पण बाजार उघडताच भाव झपाट्याने वाढू लागतो आणि आपल्याला ‘संधी हातातून गेली’ असे वाटू लागते. यालाच बाजारात ‘फोमो’- फिअर ऑफ मिसिंग आऊट असे म्हणतात. अशा वेळी ईएमएची एक प्रभावी युक्ती उपयोगी पडू शकते. यासाठी १५ मिनिटांच्या चार्टवरील १३-२० ईएमए स्ट्रॅटेजी वापरावी. सर्वप्रथम आपण निवडलेल्या शेअरचा १५ मिनिटांचा चार्ट लावून घ्यावा. त्यावर १३ ईएमए आणि २० ईएमए लावावेत. दोन्ही ईएमए वरच्या दिशेने झुकलेले असतील आणि १३ ईएमए हा २० ईएमएच्या वर असेल, तर शेअरमध्ये तेजीची गती असल्याचे समजते. साधारणतः कोणताही भाव ईएमएपासून फार काळ दूर राहत नाही. त्यामुळे वेगाने वाढलेला भाव दिवसात कधीतरी १३-२० ईएमएच्या मधल्या पट्ट्यात परत येतो. हीच खरेदीची योग्य संधी ठरू शकते..एक उदाहरण बघू या...सोबत दिलेल्या ३० डिसेंबर २०२५ च्या १५ मिनिटांच्या चार्टमध्ये पहिलीच ९.१५-९.३० वाजताची कॅंडल मोठी दिसते. तिचा सुरुवातीचा भाव होता : रु. ३९८०, तर बंद भाव होता, रु. ४०४८ म्हणजे ज्यांनी अभ्यास करून ३९६०-३९७० रुपयांच्या आसपास खरेदीची तयारी केली होती, त्यांना संधी निसटल्यासारखे वाटणे स्वाभाविक आहे. मात्र, १३-२० ईएमए वापरल्यामुळे दिवसभरात अनेक वेळा भाव त्या पट्ट्यात परत येताना दिसतो आणि नव्याने खरेदीची संधी उपलब्ध होते. एका दिवसात संधी मिळाली नाही, तरी पुढील काही दिवसांत याच पद्धतीने खरेदीसाठी योग्य संधी शोधता येऊ शकते.निष्कर्षटेक्निकल ॲनालिसिसमध्ये ईएमए हे अत्यंत उपयुक्त आणि प्रभावी साधन आहे. योग्य संयम, शिस्त आणि ठरावीक नियम पाळून ईएमएच्या जवळ चांगल्या शेअरची खरेदी केली आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने नफा नोंदवला, तर या साधनाचा खरा उपयोग होतो. शेअर बाजारात ‘प्रॉफिट बुकिंग’ हीदेखील एक कला मानली जाते. ती जितक्या लवकर आत्मसात करू, तितके दीर्घकाळ फायदेशीर ठरते.(डिस्क्लेमर : हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्देशाने लिहिलेला आहे. कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला अवश्य घ्यावा.)(लेखिका गुंतवणूक विषयाच्या ज्येष्ठ अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. ७०६५५१७२३२).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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