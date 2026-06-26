Premium|Family Financial Planning : कौटुंबिक आर्थिक आरोग्यासाठी नियोजन गरजेचे!

के. संकरकुटुंबाचे आर्थिक आरोग्य राखण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाने कोणती आवश्यक पावले उचलली पाहिजेत, या विषयावर ‘सेबी’ नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार के. संकर यांची खास ‘सकाळ मनी’साठी ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार वसंत कुलकर्णी यांनी घेतलेली मुलाखत. संकर यांनी ‘डन अँड ब्रॅडस्ट्रीट नॅटवेस्ट मार्केट’ आणि ‘एडलवाइज’ यांसारख्या अग्रगण्य संस्थांमध्ये काम केले आहे. ते सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना बाजारातील गुंतागुंतीच्या घडामोडी अत्यंत सोप्या भाषेत समजावून सांगतात.प्रश्न : भारतीय गुंतवणूकदार सर्वसाधारणपणे कोणत्या चुका करतात?संकर : सर्वत्र आढळणारी चूक म्हणजे महागाईचा जीवनशैलीवर होणाऱ्या परिणामांचा विचार न करणे. भविष्यातील खर्चाचा अनेकांना अंदाज नसतो आणि असला तरी शास्त्रीय पद्धतीने हा अंदाज निर्धारित केलेला नसतो. अनेकजण जो अंदाज गृहीत धरतात, त्यापेक्षा खूप जास्त खर्च करतात. याचा परिणाम त्यांच्या सेवानिवृत्तीपश्चातच्या जीवनशैलीवर होतो. असे गृहीत धरा, की एका सर्वसामान्य कुटुंबाचा मासिक घरगुती खर्च ६० हजार रुपये आहे; मात्र, त्यांच्या हिशेबात शनिवार-रविवारी बाहेर जेवणे, वेगवेगळी जिमसारख्या वर्गणी, वेगवेगळ्या एएमसी, आरोग्यविषयक खर्च, वार्षिक सहली आदींचा समावेश नसतो. हे सर्व खर्च जमेस धरता हा आकडा अनेकदा ९० हजार ते एक लाख रुपयांचा टप्पा सहज पार झालेला असतो. दरमहा ३० ते ४० हजार रुपयांची तफावत वार्षिक चार लाखांपेक्षा जास्त होते. अशा अशास्त्रीय हिशोबामुळे केवळ त्यांची सेवानिवृत्तीची बचत कमी पडते असे नाही, तर त्यांची काही आर्थिक उद्दिष्टेही अपूर्ण राहतात, ज्यामुळे पुढील आयुष्य सुखाचे जात नाही. अनावश्यक आणि सहज मिळते म्हणून अधिक व्याजदराने कर्ज घेणे ही आणखी एक सर्वसामान्य चूक आहे. सर्वच कर्जे मुळात वाईट नसतात; पण कर्जाचा प्रकार महत्त्वाचा असतो. महागाईच्या दराच्या दुप्पटीपेक्षा जास्त व्याजदर असलेले कोणतेही कर्ज घेणे हा एक चुकीचा पर्याय आहे; तसेच ३६ टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याजदराचे क्रेडिट कार्ड कर्ज म्हणजे एक आर्थिक घोडचूक आहे. गृह आणि शिक्षण कर्ज कमी व्याजदर, कर लाभ आणि परतफेडीसाठी दीर्घावधी यामुळे जीवनशैली सुधारते. परदेशातील सुट्टी किंवा चैनीची वस्तू खरेदी अशा ऐच्छिक खर्चासाठी घेतलेल्या वैयक्तिक कर्जावरील व्याजाचा खर्च विचारात घेतल्यास, ते कालांतराने अनेकदा जवळपास दुप्पट झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अनावश्यक कर्ज घेणे एक मोठी चूक असते. जोखीम कमी करणे हा वैयक्तिक नियोजनातील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे, ज्याकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते. आपत्कालीन निधी, वैद्यकीय विमा आणि मुदत विमा (टर्म प्लान) हे संरक्षणाचे तीन आधारस्तंभ आहेत. कोविड महासाथीच्या काळात, ज्या कुटुंबांचे हे तिन्ही आधारस्तंभ भक्कम होते, ती कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या तगून राहू शकली. ज्यांच्याकडे पुरेसा आरोग्य विमा किंवा बचत नव्हती, त्यांना त्यांची गुंतवणूक तोट्यात विकण्यास भाग पडले, ज्यामुळे त्यांची दीर्घकालीन उद्दिष्टे धोक्यात आली..Premium|Study Room : रेल्वे खासगीकरणाचा वाद की विकासाची गरज? जाणून घ्या अर्थव्यवस्थेच्या 'लाईफलाईन'चा नवा प्लॅन.प्रश्न : भारतात नोंदणीकृत ‘सेबी’ नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार समुदायाची वाढ मंद गतीने का होत आहे?संकर : नोंदणीकृत ‘सेबी’ नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार अर्थात ‘आरआयए’ मॉडेल हे मुळात मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय करण्याचे मॉडेल आहे. वेल्थ मॅनेजरच्या अगदी विरुद्ध हे मॉडेल काम करते. जे संख्येने कमी ग्राहकांकडून जास्त कमाई करतात, सल्लागारांना परवडणाऱ्या शुल्कात मोठ्या संख्येने लोकांना सेवा द्यावी लागते. भारताची जवळपास ७० टक्के लोकसंख्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीवर (PDS) अवलंबून आहे आणि केवळ पाच टक्के उच्चभ्रू लोकांनाच सल्ला शुल्क परवडत असल्याने, ‘आरआयए’साठी बाजारपेठ अजूनही मर्यादित आहे. दुसरे आव्हान म्हणजे नूतनीकरणातील तफावत. डॉक्टर किंवा वकिलांप्रमाणे, आर्थिक सल्लागारांकडे ग्राहक दरवर्षी परत येत नाहीत. अनेक गुंतवणूकदारांचा असा विश्वास आहे, की एकदा त्यांचे नियोजन तयार झाले की, त्यांना सततच्या सल्ल्याची गरज नसते. हे मॉडेल व्यवहार्य करण्यासाठी ‘आरआयए’ना मोठ्या प्रमाणावर काम करण्याची गरज आहे- म्हणजेच कमी शुल्कात मोठ्या संख्येने सेवा देणे. भारतात ‘आरआयए’ची वाढ होण्यासाठी, ‘आरआयए’नी दीर्घकाळासाठी वचनबद्ध राहिले पाहिजे, गुंतागुंतीच्या योजनांऐवजी व्यावहारिक उपाय दिले पाहिजेत आणि आपला ग्राहकवर्ग वाढविण्यासाठी आर्थिक साक्षरतेवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. आव्हान केवळ परवडण्यापुरते मर्यादित नाही, तर ते विश्वासाचेही आहे. अनेक कुटुंबे आजही व्यावसायिक सल्लागारांऐवजी मित्र, नातेवाईक किंवा स्थानिक विक्रेते यांच्याकडून मिळणाऱ्या अनौपचारिक सल्ल्यावर अवलंबून असतात. ही मानसिकता बदलण्यासाठी वेळ, शिक्षण आणि मूल्यावृद्धीचे सातत्यपूर्ण प्रदर्शन करणे आवश्यक आहे. महागाई नकळतपणे बचतीचे बाजारमूल्य कमी करते. महागाईपेक्षा सातत्याने दोन टक्के अधिक उत्पन्न मिळवल्यासदेखील मजबूत आर्थिक आरोग्य सुनिश्चित होऊ शकते. कमी परतावा देणाऱ्या साधनांमध्ये बचत करणे सुरक्षित वाटू शकते. परंतु, ते व्यवहार्य नसते. त्यामुळे बचतीची क्रयशक्ती कमी होते..Premium|Long-term investing discipline : सातत्य, संयम आणि शिस्त हीच दीर्घकालीन यशाची गुरुकिल्ली.प्रश्न : तुम्ही भारतीय गुंतवणूकदारांना कोणता संदेश द्याल?संकर : सुदृढ आर्थिक आरोग्य सहा अत्यावश्यक गोष्टींवर अवलंबून असते. पहिली गोष्ट म्हणजे, आपत्कालीन निधी. पगारदार व्यक्तींसाठी सहा महिन्यांच्या खर्चाएवढा, स्वयंरोजगार करणाऱ्यांसाठी एका वर्षाच्या खर्चाएवढा आणि स्टार्ट-अपसाठी दोन वर्षांच्या खर्चाएवढा हा निधी असणे आवश्यक आहे. यामुळे उत्पन्नातील अचानक व्यत्यय किंवा संकटे दीर्घकालीन योजनांना खीळ घालणार नाहीत, हे सुनिश्चित होते. अशा संरक्षणाशिवाय, अगदी लहान अडचणीसुद्धा कुटुंबांना कर्जात बुडवू शकतात. दुसरी, तुमच्या कंपनीकडून मिळालेल्या आरोग्य विमा छत्रापेक्षा अधिक वैद्यकीय विमा घ्या. कंपनीकडून मिळणारा विमा केवळ कव्हरेजच्या बाबतीत अपुरा नसतो, तर नोकरी बदलल्यावर तो रद्दही होतो. एक स्वतंत्र पॉलिसी सातत्य सुनिश्चित करते आणि वाढत्या आरोग्यसेवा खर्चापासून संरक्षण देते.भारतातील वैद्यकीय महागाई अनेकदा सर्वसाधारण महागाईपेक्षा जास्त असते, त्यामुळे हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. तिसरी, एका सोप्या सूत्राचा वापर करून टर्म इन्शुरन्सची गणना करा. [(८५ - {वय}) × वार्षिक खर्च + आर्थिक उद्दिष्टांचे सध्याचे मूल्य + थकीत कर्ज - गुंतवणुकीचे मूल्य]. निकाल सकारात्मक आला, तर तुम्हाला टर्म इन्शुरन्सची गरज आहे. उदा. वार्षिक १० लाख रुपये खर्च, ३० लाख रुपयांचे कर्ज आणि २० लाख रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या ४० वर्षीय व्यक्तीला सुमारे ४.६ कोटी रुपयांच्या संरक्षणाची आवश्यकता असेल. त्यांना काही झाले तर त्यांच्या कुटुंबाला याच सुरक्षा कवचाची गरज भासेल. चौथी, ‘पीएफ’ (‘व्हीपीएफ’सह), ‘पीपीएफ’ आणि ‘एसएसवाय’ यांसारख्या सरकारी योजनांमध्ये गुंतवणूक वाढवा. या योजना तुलनेने सुरक्षित आणि करकार्यक्षम आहेत, ज्यामुळे त्या दीर्घकालीन नियोजनाचे विश्वसनीय आधारस्तंभ ठरतात. त्या शिस्तबद्ध बचतीच्या सवयींनाही प्रोत्साहन देतात, ज्या संपत्तीनिर्मितीसाठी आवश्यक आहेत. पाचवी, बॅलन्स्ड ॲडव्हांटेज फंडांमध्ये गुंतवणूक करा. हे फंड शेअर आणि रोखे गुंतवणुकीत वेगाने बदल करतात, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना महागाईपेक्षा अधिक परतावा संतुलित करण्यास मदत होते. जे लोक बाजारातील चढ-उतारांबद्दल सावध आहेत आणि गुंतवणुकीच्या प्रवासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहेत, त्यांच्यासाठी हे फंड विशेषतः उपयुक्त आहेत. सहावी बाब म्हणजे, इच्छापत्र (विल) करा, यामुळे मालमत्तेचे हस्तांतर सुरळीत होते आणि कौटुंबिक वाद व न्यायालयीन खटले टाळता येतात. यामुळे वेळ आणि पैसा दोन्हीची बचत होते..थोडक्यात, आर्थिक आरोग्य म्हणजे सर्वाधिक परताव्याच्या मागे धावणे नव्हे, तर ते स्पष्टता, शिस्त आणि संरक्षणाविषयी आहे. सर्वसामान्य चुका टाळून, सल्लागार सेवांमागील वास्तव समजून घेऊन आणि वर नमूद केलेल्या सहा मूलभूत टप्प्यांचे पालन करून, भारतीय गुंतवणूकदार वाढत्या अनिश्चिततेचा सामना करण्यासाठी आवश्यक ती काळजी घेऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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