Premium|Study Room : रेल्वे खासगीकरणाचा वाद की विकासाची गरज? जाणून घ्या अर्थव्यवस्थेच्या 'लाईफलाईन'चा नवा प्लॅन

श्रीकांत जाधवपार्श्वभूमी : रेल्वे का ‘अर्थव्यवस्थेची वाहिनी’ मानली जाते?भारतीय रेल्वे ही केवळ प्रवासी वाहतूक व्यवस्था नाही; ती देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाहिनी आहे. सुमारे पासष्ट हजार किलोमीटरचे मार्गजाळे, विविध प्रदेशांना जोडणारी वाहतूक क्षमता आणि उद्योग-व्यापाराला आधार देणारी मालवाहतूक या तिन्ही पातळ्यांवर रेल्वेचे धोरणात्मक महत्त्व मोठे आहे. २०२३-२४ मध्ये रेल्वेने सुमारे एक हजार पाचशे एक्याण्णव दशलक्ष टन माल वाहून नेला. ही आकडेवारी रेल्वेची आर्थिक भूमिका स्पष्ट करते.मात्र वाढता भार पेलण्यासाठी मार्गक्षमता वाढवणे, मालवाहतूक अधिक कार्यक्षम करणे, आधुनिक माल टर्मिनल्स उभारणे, सिग्नलिंग सुधारणा करणे आणि डबे-देखभाल व्यवस्थेत मोठी गुंतवणूक करणे अपरिहार्य झाले आहे. राष्ट्रीय रेल्वे आराखडा २०३० अंतर्गत प्रस्तावित गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर असल्याने केवळ सरकारी निधीवर संपूर्ण अवलंबून राहून अपेक्षित वेळेत व दर्जाने काम पूर्ण करणे कठीण ठरू शकते. त्यामुळे ‘सार्वजनिक हित जपत खासगी सहभाग’ हा पर्याय अर्थशास्त्रीय दृष्टीने चर्चेत आला आहे..Premium|Study Room :अर्थशास्त्रातील नोबेल आणि जागतिक आर्थिक विकासाचा मूलमंत्र.नेमका प्रश्न काय आहे?या वादातील मूळ मुद्दा मागणी हा नाही; क्षमता आणि कार्यक्षमता हा आहे. एकाच मार्गांवर प्रवासी आणि मालगाड्या धावल्यामुळे गर्दी वाढते. परिणामी वेळापत्रक बिघडते, मालगाड्यांचे थांबे वाढतात, माल चढवणे-उतरवणे संथ होते आणि उद्योगांसाठी वाहतूक खर्च वाढतो. अशा वेळी रस्ते वाहतूक तुलनेने अधिक आकर्षक वाटू लागते.देशातील उत्पादन, बांधकाम, ऊर्जा आणि शेती यांचा विस्तार वाढत असताना मालवाहतुकीची मागणीही वाढते. रेल्वेने मालवाहतूक वेळेवर, विश्वासार्ह आणि किफायतशीर केली नाही तर राष्ट्रीय पुरवठा साखळीची गती कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो. म्हणून गुंतवणूक आणि व्यवस्थात्मक सुधारणा ही केवळ रेल्वेची गरज नसून अर्थव्यवस्थेचीही गरज आहे..खासगी सहभाग का आवश्यक वाटतो? आर्थिक तर्क काय सांगतो?खासगी सहभागाचा युक्तिवाद प्रामुख्याने तीन आर्थिक कारणांवर आधारित आहे. भांडवली गुंतवणूक, स्पर्धात्मकता आणि महसूल संरचना.पहिले कारण म्हणजे भांडवली गुंतवणुकीची कमतरता आणि अंमलबजावणीतील दरी. बहुपदरीकरण, स्वतंत्र मालवाहतूक मार्ग, यार्ड–टर्मिनल्सचे आधुनिकीकरण, सिग्नलिंग सुधारणा या सर्वांसाठी मोठा निधी लागतो आणि तोही सातत्याने. सरकारी अर्थसंकल्पावर विविध सामाजिक व विकासात्मक जबाबदाऱ्यांचा ताण असतो. त्यामुळे सर्व प्रकल्प एकाच वेळी, पुरेशा वेगाने आणि अपेक्षित दर्जाने पूर्ण करणे कठीण ठरते. खासगी भांडवल आल्यास प्रकल्पांची गती वाढू शकते, सरकारी तिजोरीवरील ताण कमी होऊ शकतो आणि काही बांधकाम व संचालनाशी संबंधित जोखीम खासगी घटकांकडे देता येते.दुसरे कारण म्हणजे मालवाहतुकीची स्पर्धात्मकता. उद्योगांना केवळ वाहतूक नको असते; त्यांना वेळेची खात्री, नियमितता, मालाचा मागोवा आणि शक्य तिथे शेवटच्या टप्प्यापर्यंत जोडणी हवी असते. हे साध्य करण्यासाठी आधुनिक माल टर्मिनल्स, यांत्रिक हाताळणी, साठवणूक सुविधा आणि माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित व्यवस्थापन आवश्यक ठरते. खासगी भागीदार या क्षेत्रांत गुंतवणूक करून मालगाड्यांचा उलटफेर वेळ कमी करू शकतात आणि सेवेची विश्वासार्हता वाढवू शकतात.तिसरे कारण म्हणजे तिकीटाव्यतिरिक्त महसूल. भारतीय रेल्वे प्रवासी वाहतुकीत सामाजिक भूमिका बजावते. स्वस्त प्रवास आणि प्रादेशिक जोडणी हा सार्वजनिक हिताचा भाग आहे. त्यामुळे अनेक प्रवासी सेवांमध्ये नफा हा एकमेव निकष ठरत नाही. परिणामी मालवाहतुकीतील उत्पन्नातून अप्रत्यक्ष अनुदानाचा दबाव निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत रेल्वेने स्थानक विकास, जमिनीचा व्यावसायिक वापर, जाहिरात आणि सेवा-सुविधांमधून तिकीटाव्यतिरिक्त उत्पन्न वाढवणे महत्त्वाचे ठरते. खासगी सहभागामुळे हे उत्पन्न स्रोत अधिक व्यावसायिक शिस्तीत विकसित होण्याची शक्यता असते..कुठल्या क्षेत्रांत खासगी सहभाग अधिक उपयुक्त ठरू शकतो?खासगी सहभाग सर्वत्र सारखा लागू होतो असे नाही. काही क्षेत्रांत त्याचा फायदा तुलनेने जलद आणि मोजता येण्याजोगा असतो.सर्वाधिक व्यवहार्य क्षेत्र म्हणजे माल टर्मिनल्स आणि बहुविध मालवाहतूक केंद्रे. येथे सुधारणा झाल्या तर माल चढवणे-उतरवणे जलद होते, गाड्यांचे थांबे कमी होतात आणि उद्योगांचा वाहतूक खर्च घटतो. दुसरे महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे स्थानक पुनर्विकास. स्थानके मोठ्या प्रवासी वर्दळीची केंद्रे असल्याने तिथे सुविधा वाढवताना व्यावसायिक वापरातून निधी उभारता येतो. या माध्यमातून प्रवासी सुविधा सुधारतात आणि रेल्वेला तिकीटाव्यतिरिक्त उत्पन्न मिळते.तिसरे क्षेत्र म्हणजे डबे, दुरुस्ती आणि देखभाल व्यवस्था. मार्ग वाढवण्याइतकीच महत्त्वाची बाब म्हणजे डबे वेळेवर उपलब्ध राहणे, बिघाड कमी होणे आणि देखभाल कार्यक्षम असणे. खासगी उत्पादन आणि देखभाल परिसंस्था विकसित झाली तर आयुष्यभराचा खर्च कमी होऊ शकतो आणि सेवा खंडित होण्याचे प्रमाण घटू शकते.निवडक प्रवासी सेवांमध्येही काही प्रमाणात खासगी सहभागाचा विचार होऊ शकतो; मात्र सुरक्षितता, मानके, नियमन आणि एकूण नेटवर्क व्यवस्थापन या बाबी पूर्णपणे सार्वजनिक यंत्रणेकडेच राहणे आवश्यक आहे. अन्यथा सार्वजनिक हिताला धक्का बसण्याचा धोका राहतो..Premium|Digital Banking : तंत्रज्ञानामुळे बँका बनताहेत शक्तिशाली!.मग धोके कुठे आहेत? विरोध का होतो?खासगी सहभागाबाबतचा मोठा विरोध तत्त्वतः नसून रचनेतील त्रुटींमुळे निर्माण होतो.पहिला धोका म्हणजे हितसंबंध संघर्ष. रेल्वे ही एकाच वेळी मार्गाची मालक, सेवा चालवणारी आणि अनेक बाबतींत नियम ठरवणारी यंत्रणा आहे. स्वतंत्र नियामक संस्था नसेल तर मार्ग उपलब्धता, शुल्क, वेळापत्रक प्राधान्य आणि वाद निवारण यांत खासगी भागीदारांना असमतोल जाणवू शकतो.दुसरा धोका म्हणजे दररचना आणि महसूल अनिश्चितता. प्रवासी दर सामाजिक कारणांमुळे मर्यादित असतात, तर मालवाहतुकीला रस्ते वाहतुकीची स्पर्धा असते. स्पष्ट शुल्क प्रणाली, वेळापत्रकाची खात्री आणि पारदर्शक नियम नसतील तर खासगी गुंतवणूकदारांसाठी प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य ठरू शकतात.तिसरी मर्यादा म्हणजे सामायिक मार्गांवरील समन्वय. जर एकाच मार्गावर प्रवासी आणि मालगाड्या धावत असतील आणि मार्गक्षमता वाढवली नसेल, तर खासगी टर्मिनल्स किंवा खासगी गाड्यांकडून अपेक्षित कामगिरी मिळणे कठीण होते. कारण संपूर्ण व्यवस्था एकमेकांवर अवलंबून असते.चौथा मुद्दा म्हणजे कामगार आणि सामाजिक जबाबदारी. रेल्वेची सार्वजनिक भूमिका मोठी असल्याने खासगी सहभागाला जर “पूर्ण खाजगीकरण” म्हणून पाहिले गेले, तर कामगार संघटनांचा आणि राजकीय पातळीवरील विरोध वाढू शकतो.पाचवा धोका म्हणजे करार वाद आणि प्रशासनातील संथपणा. जोखीम वाटप अयोग्य असेल, मंजुरींमध्ये विलंब झाला, किंवा वाद निवारण प्रक्रिया धीमी राहिली तर भांडवल अडकते आणि दीर्घकालीन विश्वास घटतो..पुढची दिशा : सार्वजनिक हित जपत खासगी सहभाग कसा सक्षम करायचा?खासगी सहभाग यशस्वी करण्यासाठी चार-पाच कळीच्या गोष्टी आवश्यक आहेत.सर्वप्रथम स्वतंत्र रेल्वे नियामक संस्था आवश्यक ठरते. मार्ग उपलब्धता, शुल्क, सेवा दर्जा आणि स्पर्धा यावर निष्पक्ष देखरेख झाली तर विश्वास वाढतो आणि वाद कमी होतात. दुसरे, पायाभूत सुविधा आणि संचालन यांमध्ये किमान आर्थिक नियमनाच्या पातळीवर स्पष्ट विभागणी झाली तर हितसंबंध संघर्ष कमी होऊ शकतो.तिसरे, व्यवहार्य आणि प्रमाणित करार नमुने तयार करणे गरजेचे आहे. संतुलित जोखीम वाटप, पारदर्शक शुल्क व्यवस्था आणि वेळबद्ध वाद निवारण यांचा त्यात समावेश असला पाहिजे. चौथे, मालवाहतूक केंद्रित सहभागावर भर दिल्यास प्रणाली स्तरावर लाभ अधिक मिळतील, कारण मालवाहतुकीत कार्यक्षमतेचा थेट आर्थिक फायदा दिसतो. आणि पाचवे, कोणतीही मोठी खासगी प्रवासी सेवा सुरू करण्यापूर्वी मार्गक्षमता वाढ, सिग्नल सुधारणा आणि वेळापत्रक शिस्त या ‘जाळे सज्जता’ सुधारणा पूर्ण करणे आवश्यक आहे..निष्कर्ष : ‘टप्प्याटप्प्याने आणि मालवाहतूक केंद्रित’ हा व्यवहार्य मार्गभारतीय रेल्वेमधील खासगी सहभाग हा प्रचंड गुंतवणूक गरज आणि वाढती मालवाहतूक मागणी पाहता आर्थिकदृष्ट्या तर्कसंगत ठरतो. विशेषतः माल टर्मिनल्स आणि बहुविध मालवाहतूक पायाभूत सुविधांमध्ये तात्काळ आणि ठोस लाभ मिळू शकतात. मात्र स्वतंत्र नियमन, पारदर्शक नियम आणि मजबूत करार प्रशासनाशिवाय खासगी सहभागामुळे वाद, असमतोल आणि संचालनातील अस्थिरता वाढण्याचा धोका आहे.म्हणून, नियामक पाठबळासह, सार्वजनिक हित जपत आणि टप्प्याटप्प्याने राबवलेला, विशेषतः मालवाहतूक केंद्रित खासगी सहभाग हा रेल्वेला आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम करण्याचा, तसेच देशाच्या पुरवठा साखळीला टिकाऊ गती देण्याचा सर्वाधिक व्यवहार्य मार्ग ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 