FASTag Toll Rule: टोलवर थांबायचं संपलं! AI मुळे गाडी न थांबवता कटणार टोल; गडकरींची मोठी घोषणा

Toll Rule Update: देशभरात आता टोल प्लाझावर लांब रांगेत उभे राहण्याचे दिवस संपणार आहेत. आता तुमची गाडी क्रॉस झाली की टोल आपोआप कापला जाईल. त्यामुळे आता कुठेही थांबण्याची, वाद घालण्याची गरज नाही आणि तुम्हाला कोणताही त्रास होणार नाही. याचे कारण म्हणजे सरकार एक अशी प्रणाली लागू करत आहे, ज्यामध्ये एक कॅमेरा तुमचा नंबर वाचेल आणि तुमच्या खात्यातून थेट पैसे कापले जातील. जर सर्व काही नियोजनानुसार झाले, तर हा बदल डिसेंबरपर्यंत प्रत्यक्ष दिसून येईल. चला जाणून घेऊयात नेमकं काय आहे हा नियम....लॉजिस्टिक्सचा खर्च कमीकेंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी घोषणा केली आहे की, डिसेंबर 2026 पर्यंत अनेक महामार्गांवर एकल आणि अडथळामुक्त टोल प्रणाली लागू केली जाईल. यामुळे प्रवास अधिक जलद, सोपा आणि त्रासमुक्त होईल. लॉजिस्टिक्स पॉवर समिट अँड अवॉर्ड्स 2026 मध्ये बोलताना गडकरी म्णाले की, "देशातील लॉजिस्टिक्सचा खर्च कमी करण्यासाठी उत्तम पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत. त्यासाठी सरकार डिसेंबरपर्यंत अनेक राष्ट्रीय महामार्गांवर अडथळामुक्त टोल प्रणाली लागू करण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. यामुळे टोल प्लाझावर वेळेची बचत होईल आणि वाहतूक कोंडी कमी होईल परिणामी लॉजिस्टिक्सचा खर्च कमी होईल"..AI आणि FASTag चा वापरही नवीन प्रणाली आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करेल. यात ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन (ANPR) आणि RFID-आधारित फास्टॅगचा समावेश असेल. उच्च-कार्यक्षमतेचे कॅमेरे वाहनांच्या नंबर प्लेट्स ओळखतील आणि फास्टॅगद्वारे टोल आपोआप कापला जाईल. त्यामुळे चालकाला कुठेही थांबण्याची गरज भासणार नाही. पण जर नियमांचे उल्लंघन केले तर गाडीच्या मालकाला ई-सूचना पाठवली जाईल. त्यानंतर त्याने वेळेवर पैसे न भरल्यास गाडीचा फास्टॅग निलंबित होऊ शकतो आणि वाहनाशी संबंधित इतर दंड आकारले जाऊ शकतात..अमेरिकेपेक्षा भारत पुढे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मद्रास आणि कानपूर, आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट बंगळूर यांच्या अहवालानुसार, द्रुतगती मार्ग आणि आर्थिक कॉरिडॉरच्या बांधकामामुळे भारताचा लॉजिस्टिक्स खर्च 16 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. तसेच अहवालानुसार अमेरिका आणि युरोपमध्ये तो सुमारे 12 टक्के आहे, तर चीनमध्ये तो 8 ते 10 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे..ग्रीन हायड्रोजनवर लक्ष्यतसेच गडकरी यांनी सांगितले की "भारत आपल्या तेलाच्या सुमारे 87% गरजा आयातीद्वारे पूर्ण करतो आणि यासाठी दरवर्षी जवळपास 22 लाख कोटी रुपये खर्च होतात, ज्यामुळे प्रदूषणही वाढते. त्यामुळे पर्यायी इंधन आणि जैवइंधनाचा वापर वाढवणे गरजेचे असून ग्रीन हायड्रोजन हे भविष्यातील स्वच्छ इंधन ठरू शकते, मात्र ते सर्वांसाठी परवडणारे व्हावे यासाठी त्याचा खर्च कमी करणे आवश्यक आहे."