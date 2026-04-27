FASTag Toll Rule: टोलवर थांबायचं संपलं! AI मुळे गाडी न थांबवता कटणार टोल; गडकरींची मोठी घोषणा

Barrier-Free Toll: मंत्री नितीन गडकरी यांनी लॉजिस्टिक्स पॉवर समिट अँड अवॉर्ड्स 2026 मध्ये बोलताना सांगितले की, सरकार डिसेंबरपर्यंत अनेक राष्ट्रीय महामार्गांवर बॅरियरविरहित टोल प्रणाली सुरू करण्याच्या तयारीत आहे.
FASTag Rule Update: No More Stopping at Toll – AI to Deduct Charges Instantly!

Vinod Dengale
Updated on

Toll Rule Update: देशभरात आता टोल प्लाझावर लांब रांगेत उभे राहण्याचे दिवस संपणार आहेत. आता तुमची गाडी क्रॉस झाली की टोल आपोआप कापला जाईल. त्यामुळे आता कुठेही थांबण्याची, वाद घालण्याची गरज नाही आणि तुम्हाला कोणताही त्रास होणार नाही. याचे कारण म्हणजे सरकार एक अशी प्रणाली लागू करत आहे, ज्यामध्ये एक कॅमेरा तुमचा नंबर वाचेल आणि तुमच्या खात्यातून थेट पैसे कापले जातील. जर सर्व काही नियोजनानुसार झाले, तर हा बदल डिसेंबरपर्यंत प्रत्यक्ष दिसून येईल. चला जाणून घेऊयात नेमकं काय आहे हा नियम...

Related Stories

No stories found.