Budget 2026: अर्थसंकल्पाची सूत्रे 'या' महिला अधिकाऱ्याच्या हाती! निर्मला सीतारमण यांच्या सोबत बजेट तयार करणारी टीम कोण? वाचा इनसाइड स्टोरी

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग नववे अर्थसंकल्प सादर करण्याची तयारी करत आहेत. अर्थ मंत्रालयातील नोकरशहांची एक अनुभवी टीम त्यांना या कामात मदत करत आहे. ७.४ टक्के विकास दर आणि अनिश्चित भू-राजकीय वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री १ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करतील. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा तिसरा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. महत्त्वाचे म्हणजे, यावेळी अर्थसंकल्प तयार करण्याची जबाबदारी एका महिला अधिकाऱ्याच्या हाती आहे..अनुराधा ठाकूर या अर्थसंकल्पाचे मुख्य शिल्पकार आहेत. विभाग प्रमुख म्हणून त्या २०२६-२७ साठी संसाधन वाटप आणि समष्टि आर्थिक चौकट निश्चित करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या प्रमुख अधिकारी आहेत. त्या अर्थसंकल्प विभागाचे नेतृत्व करतात. जो अर्थसंकल्पीय कागदपत्रे तयार करण्याची जबाबदारी आहे. हिमाचल प्रदेश केडरच्या १९९४ च्या बॅचच्या आयएएस अधिकाऱ्याने १ जुलै २०२५ रोजी विभागाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून ठाकूर यांचे हे पहिले अर्थसंकल्प असेल. त्या या विभागाचे प्रमुख असलेल्या पहिल्या महिला आयएएस अधिकारी आहेत..अरविंद श्रीवास्तव हे कर प्रस्तावांसाठी जबाबदार आहेत. त्यांची टीम प्रत्यक्ष कर (आयकर, कॉर्पोरेट कर) आणि अप्रत्यक्ष कर (जीएसटी, सीमाशुल्क) व्यवस्थापित करते. महसूल सचिव म्हणून हे त्यांचे पहिलेच अर्थसंकल्प असले तरी श्रीवास्तव यांनी अर्थ मंत्रालयातील त्यांच्या मागील कार्यकाळात अर्थसंकल्प विभागात संयुक्त सचिव म्हणून काम केले. त्यानंतर ते पंतप्रधान कार्यालयात गेले. जिथे त्यांनी इतर बाबींबरोबरच, अर्थ मंत्रालयाच्या कामकाजावर देखरेख केली. सीमाशुल्क आणि टीडीएस सुसूत्रीकरणाच्या अपेक्षा असताना, महसूल एकत्रित करण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे..वुमलुनमांग वुअलनम हे खर्च सचिव आहेत. ते "कोषागाराचे संरक्षक" म्हणून ते सरकारी खर्चावर देखरेख करतात. अनुदानांचे तर्कसंगतीकरण करतात आणि केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी करतात. त्यांचा विभाग वित्तीय तूट व्यवस्थापित करण्यासाठी वित्तीय शिस्त लागू करतो. पुढील आर्थिक वर्षासाठी मार्गदर्शन प्रदान करतो..एम नागराजू हे वित्तीय सेवा सचिव आहेत. वित्तीय सेवा विभाग सरकारच्या आर्थिक समावेशन आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये सहभागी आहे. त्यांचा विभाग सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, विमा कंपन्या आणि पेन्शन प्रणालींच्या आर्थिक आरोग्यावर देखरेख करतो. कर्ज वाढ, डिजिटायझेशन आणि सामाजिक सुरक्षा उपक्रमांसह सरकारच्या आर्थिक अजेंडाला पुढे नेण्यात हा विभाग महत्त्वाची भूमिका बजावतो..अरुणिश चावला हे DIPAM सचिव आहेत. सरकारच्या निर्गुंतवणूक आणि खाजगीकरण योजनांचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये (CPSEs) भागभांडवल विक्रीद्वारे साध्य करावयाच्या गैर-कर महसूल उद्दिष्टांचे व्यवस्थापन ते करतात.के मोसेस चालई हे सार्वजनिक उपक्रम विभागाचे सचिव आहेत. या विभागाचे प्रमुख म्हणून, निवडक सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या अर्थसंकल्पीय वाटप आणि भांडवली खर्च योजनांचा प्रभावी वापर सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. त्यांचा विभाग मालमत्तेच्या मुद्रीकरणात आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या एकूण आर्थिक आरोग्यावर देखरेख ठेवण्यात देखील भूमिका बजावतो. अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या या सहा विभागांव्यतिरिक्त मुख्य आर्थिक सल्लागार कार्यालय देखील महत्त्वाच्या अर्थसंकल्पीय शिफारसी प्रदान करते..व्ही अनंत नागेश्वरन हे मुख्य आर्थिक सल्लागार आहेत. त्यांचे कार्यालय अर्थसंकल्पासाठी एकूण समष्टिगत आर्थिक संदर्भ परिभाषित करणारे महत्त्वाचे इनपुट प्रदान करते. यामध्ये आर्थिक वाढीचा अंदाज लावणे, विविध क्षेत्रांच्या कामगिरीचे विश्लेषण करणे आणि जागतिक जोखीमांचे मूल्यांकन करणे समाविष्ट आहे. शिवाय, त्यांचे कार्यालय अर्थमंत्र्यांना प्रमुख आर्थिक सुधारणा, राजकोषीय धोरण आणि आर्थिक रणनीती यावर सल्ला देते.