Premium|Diwali Stock Market Rally : सणासुदीच्या खरेदीचा शेअर बाजाराला फायदा होतो का? आकडेवारीतून समोर आलेले क्षेत्रनिहाय चित्र

निरंजन दांडेकर - niranjandandekar2007@gmail.com भारतीय संस्कृतीत सण, उत्सव थाटामाटात साजरे केले जातात. सणाच्या शुभमुहूर्तावर आवर्जून सोनेखरेदी केली जाते. तसेच घर, वाहन इतर वस्तूंची खरेदी शुभमुहूर्तावर करण्याची परंपरा आहे. यामुळे नवरात्रीत घटस्थापनेपासून दसरा आणि दिवाळीपर्यंतच्या काळात वाहनांपासून इलेक्ट्रॉनिक्स, रिअल इस्टेट, पर्यटन, एफएमसीजी आणि सोने-चांदीपर्यंत विविध क्षेत्रांत खरेदी वाढते. त्याचा परिणाम कंपन्यांची विक्री, सरकारी महसूल आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षांवरही दिसून येतो. बाजारातील कल, सणासुदीतील वाढणारी ग्राहक मागणी आणि विविध क्षेत्रांतील उलाढाल यांचा एकत्रित विचार केला, तर हा काळ भारतीय अर्थचक्राच्या गतीचा महत्त्वाचा निदर्शक ठरतो. ग्राहकांचा वाढता कल, विविध क्षेत्रांमधील वाढती मागणी आणि ऐतिहासिक तेजीचा पॅटर्न या सर्व गोष्टींचा एकत्रित परिणाम म्हणून भारतीय शेअर बाजार आणि एकूणच मॅक्रो-इकॉनॉमिक्स या काळात नव्या उंचीवर पोहोचते. ‘सेन्सेक्स’च्या तेजीचा ऐतिहासिक कलगेल्या अनेक दशकांपासून शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार नवरात्र ते दिवाळी या काळाकडे विशेष लक्ष ठेवून असतात. या काळात ग्राहकोपयोगी वस्तू, बँकिंग आणि वाहन क्षेत्रातील कंपनांच्या शेअरमध्ये वाढीचा कल दिसून येतो. ऐतिहासिक आकडेवारीनुसार, नवरात्र ते दिवाळी या काळात बँकिंग शेअरनी १० पैकी सात वेळा, वाहन क्षेत्रातील शेअरनी आठ वेळा आणि कन्झ्युमर ड्युरेबलनी १० पैकी नऊ वेळा सकारात्मक परतावा दिला आहे. बाजारपेठेतील हा आशावाद केवळ भावनेवर आधारित नसून, त्यामागे आर्थिक घटकही आहेत. या काळात कंपन्यांचे दुसऱ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर होतात. त्याच वेळी सणासुदीच्या खरेदीमुळे विक्री आणि नफ्यात वाढ होण्याची शक्यता बाजारातील गुंतवणूकदार आधीच गृहीत धरतात.गेल्या १० वर्षांतील ‘सेन्सेक्स’ची सणासुदीच्या काळातील कामगिरीवर्ष कालावधी (नवरात्र ते दिवाळी) ‘सेन्सेक्स’ पातळी ‘सेन्सेक्स’ बदल (टक्के)२०१५ १३ ऑक्टो. २०१५ – ११ नोव्हें. २०१५ २६,९५० – २७,२५० +१.११२०१६ १ ऑक्टो. २०१६ – ३० ऑक्टो. २०१६ २७,८५० – २७,९३० +०.२९२०१७ २१ सप्टें. २०१७ –१९ ऑक्टो. २०१७ ३१,९०० – ३२,५८० +२.१३२०१८ १० ऑक्टो. २०१८ – ७ नोव्हें. २०१८ ३४,७०० – ३५,२४० +१.५६२०१९ २९ सप्टें. २०१९ – २७ ऑक्टो. २०१९ ३८,८०० – ३९,८३० +२.६५२०२० १७ ऑक्टो. २०२० – १४ नोव्हें. २०२० ४०,०५० – ४३,६३० +८.९४२०२१ ७ ऑक्टो. २०२१ – ४ नोव्हें. २०२१ ५९,८५० – ६०,०७० +०.३७२०२२ २६ सप्टें. २०२२ – २४ ऑक्टो. २०२२ ५७,१५० – ५९,३०० +३.७६२०२३ १५ ऑक्टो. २०२३ – १२ नोव्हें. २०२३ ६५,६०० – ६४,९०० -१.०७२०२४ ३ ऑक्टो. २०२४ – १ नोव्हें. २०२४ ८२,५०० – ७९,७२० -३.३७२०२५ २२ सप्टें. २०२५ – २१ ऑक्टो. २०२५ ८२,१५९ – ८४,४२६ +२.६७ सरासरी +१.७१%वरील आकडेवारी नवरात्र ते दिवाळी या काळातील निर्देशांकातील टक्केवारीतील ऐतिहासिक बदलांवर आधारित आहे..Premium|Chenab Bridge : डोंगर, दऱ्या ओलांडून जवळ आली गावे; जम्मू-काश्मीरमध्ये रस्त्यांनी जोडली माणसे आणि नाती.‘जीएसटी’ संकलनालाही बळमॅक्रो-इकॉनॉमिक्सच्या दृष्टिकोनातून सणासुदीचा काळ सरकारी तिजोरीसाठीही महत्त्वाचा असतो. नवरात्र, दसरा आणि दिवाळीच्या काळात वाहनांची खरेदी, इलेक्ट्रॉनिक्सची विक्री आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील फेस्टिव्हल सेलमधील मोठी उलाढाल यामुळे अप्रत्यक्ष करसंकलनाला चालना मिळते. याच कारणामुळे ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमधील ‘जीएसटी’ संकलनात अनेकदा वाढ दिसून येते. वाढता करमहसूल हा ग्राहक मागणी आणि आर्थिक व्यवहारातील वाढीचा एक महत्त्वाचा संकेत ठरतो.ग्राहकांच्या खरेदीला वेगसणासुदीत कन्झ्यम्प्शन इकॉनॉमीला मोठी चालना मिळते. या काळात विविध क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उलाढाल होते.वाहन बाजाराला मुहूर्ताचा फायदादसऱ्याच्या मुहूर्तावर नवी वाहन खरेदी करण्याची भारतीयांची परंपरा आहे. त्यामुळे दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या विक्रीला या काळात मोठी चालना मिळते. वाहन कंपन्या सणासुदीच्या काळात विविध सवलती आणि वित्तपुरवठा योजना जाहीर करतात. त्याचा मागणीवर सकारात्मक परिणाम होतो.इलेक्ट्रॉनिक्सच्या विक्रीत वाढटीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन आणि स्मार्टफोनच्या खरेदीत सणासुदीत मोठी वाढ पाहायला मिळते. बँका आणि वित्तीय कंपन्यांकडून उपलब्ध होणाऱ्या ‘नो-कॉस्ट ईएमआय’, कॅशबॅक आणि इतर ऑफरमुळे ग्राहकांची खरेदी वाढण्यास मदत होते.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Premium|Study Room : डॉक्टरांना औषध कंपन्यांकडून प्रलोभने; सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे काय बदलणार?.ई-कॉमर्सची मोठी उलाढालॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट यांसारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील ‘फेस्टिव्हल सेल’मुळे या काळात ऑनलाइन खरेदीला मोठी चालना मिळते. विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील डिजिटल खरेदी वाढल्याने ई-कॉमर्स अर्थव्यवस्थेचा विस्तार होत आहे.रिअल इस्टेटला मुहूर्ताचा आधारनवरात्र आणि दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर घरांचे बुकिंग मोठ्या प्रमाणावर होते. त्यामुळे बांधकाम आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला या काळात मागणीचा आधार मिळतो. गृहकर्जावरील ऑफर आणि विकासकांकडून दिल्या जाणाऱ्या सवलतींमुळेही ग्राहकांचा प्रतिसाद वाढू शकतो.मिठाई, दुग्ध व्यवसायाला चालनाभारतातील सण गोडव्याशिवाय पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे नवरात्र ते दिवाळी या दीड महिन्याच्या काळात मिठाई, सुकामेवा आणि चॉकलेटची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढते. या काळात साखरेचा खपही वाढतो. त्याचा फायदा साखर कारखाने आणि पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना होऊ शकतो. दुग्धजन्य पदार्थांच्या मागणीत होणारी वाढही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देते. एफएमसीजी क्षेत्रासाठी हा काळ विशेष महत्त्वाचा असतो. सणासुदीच्या खरेदीबरोबरच कॉर्पोरेट गिफ्टिंगमुळे पॅकेज्ड फूड आणि इतर ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या विक्रीत वाढ होते..पर्यटनाची आर्थिक लाटनवरात्राच्या सुट्ट्या आणि त्यानंतरची दिवाळी यामुळे पर्यटन आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातही आर्थिक हालचाली वाढतात.विमान आणि रेल्वे प्रवास : सणांसाठी आपल्या गावी परतणारे लाखो नोकरदार; तसेच सुट्ट्यांचा आनंद घेण्यासाठी प्रवास करणारे पर्यटक यामुळे रेल्वे आणि विमानसेवेची मागणी वाढते. मागणी वाढल्यामुळे काही मार्गांवरील विमान तिकीट दरही वाढू शकतात.हॉटेल आणि स्थानिक व्यवसाय : देशांतर्गत पर्यटनस्थळांवरील हॉटेल आणि रिसॉर्टच्या बुकिंगमध्ये सणासुदीच्या काळात वाढ होते. पर्यटनामुळे स्थानिक पातळीवरील रोजगार, छोटे व्यावसायिक, रेस्टॉरंट, वाहतूक आणि इतर सेवा क्षेत्रांना आर्थिक फायदा होतो.सणासुदीमुळे अर्थचक्राला गतीनवरात्र ते दसरा आणि त्यानंतर दिवाळीपर्यंतचा काळ भारतीय अर्थव्यवस्थेतील ग्राहक मागणीला चालना देणारा महत्त्वाचा टप्पा आहे. दलाल स्ट्रीटवरील बाजारातील आशावाद हा केवळ सट्टेबाजीवर आधारित नसून, त्यामागे ग्राहकांची प्रत्यक्ष मागणी, कंपन्यांच्या विक्रीच्या अपेक्षा आणि विविध क्षेत्रांतील आर्थिक हालचाली यांचाही प्रभाव असतो. ऐतिहासिक बाजारातील कल, जीएसटी संकलन, ई-कॉमर्समधील उलाढाल आणि वाहनांपासून सोने-चांदीपर्यंत विविध बाजारपेठांतील वाढती मागणी हे सर्व घटक भारतीय ग्राहकांच्या आर्थिक व्यवहारांचे चित्र दाखवतात. मात्र, सणासुदीच्या काळातील तेजीचा अर्थ संपूर्ण वर्षभर शेअर बाजारात तेजी राहील, असा थेट निष्कर्ष काढता येत नाही. जागतिक बाजारपेठा, व्याजदर, महागाई, कंपन्यांचे निकाल आणि भू-राजकीय घडामोडी यांचाही बाजारावर प्रभाव असतो.सोने-चांदीच्या बाजाराला झळाळीभारतीय संस्कृतीत सोने हे केवळ धातू नसून, आर्थिक सुरक्षितता आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. दसरा आणि धनत्रयोदशीला सोने-चांदी खरेदी करण्याची प्रदीर्घ परंपरा आहे. जागतिक भू-राजकीय तणाव आणि महागाईच्या काळात सोने हे ‘सेफ हेवन’ मानले जाते. सणासुदीच्या मागणीमुळे स्थानिक सराफा बाजारातील उलाढाल वाढते. केवळ प्रत्यक्ष सोनेच नाही, तर डिजिटल युगात ‘गोल्ड व सिल्व्हर ईटीएफ’कडेही गुंतवणूकदारांचा ओढा दिसून येतो. चांदीच्या दागिन्यांची आणि भांड्यांची मागणीही दसरा-दिवाळीच्या काळात वाढते.(लेखक ‘ॲम्फी’ नोंदणीकृत म्युच्युअल फंड वितरक आणि आर्थिक अभ्यासक आहेत. ९८८१११३५०३).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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