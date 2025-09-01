Festive Finance : ऋण काढून सण नको!

लक्ष्मीकांत श्रोत्री - गुंुतवणूक सल्लागारआपल्या देशात सणासुदीचा हंगाम म्हणजे उत्साह, आनंद आणि भरभरून खरेदीचा काळ असतो. दिवाळी, दसरा, गणेशोत्सव, नवरात्र अशा सणांमध्ये घरांची सजावट, नवे कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, सोने-चांदी, भेटवस्तू यावर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जातो. बँका आणि वित्तीय संस्था या काळात आकर्षक कर्ज योजना, शून्य टक्के व्याजदर योजना, क्रेडिट कार्ड ईएमआय सुविधा आणि ‘आत्ताच खरेदी करा, नंतर पैसे द्या’ (बीएनपीएल) अशा आकर्षक योजना घेऊन बाजारात उतरतात. .हा काळ जरी आनंददायी असला, तरी अति खर्च आणि कर्जाचा मोह दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याला धक्का देऊ शकतो. म्हणूनच सणासुदीत आर्थिक शिस्त पाळणे आणि कर्ज टाळणे हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे ऋण काढून सण करू नये असे पूर्वापार सांगितले जात आहे, तरीही आजकाल आकर्षक योजनांच्या मोहजालात अडकून कर्जाच्या विळख्यात स्वतःहून अडकवून घेतले जाते. कर्ज म्हणजे आपण न कमावलेले पैसे खर्च करणे किंवा भविष्यातील कमाई वर्तमानात खर्च करणे होय..कर्ज घेण्याचा मोह का वाढतो?आकर्षक ऑफर्स : बँका शून्य टक्के व्याज, प्रक्रिया शुल्क माफ, कॅशबॅक, रिवॉर्ड पॉइंट देतात.सामाजिक दबाव : मित्र, नातेवाइकांप्रमाणे महागड्या खरेदीची इच्छा.‘आता खरेदी करा; नंतर पैसे द्या’ योजना : ‘ईएमआय’ पद्धतीने लगेच मिळणाऱ्या वस्तूंचा मोह.जाहिरातींचा प्रभाव : सेल, डिस्काउंट आणि मर्यादित कालावधीच्या ऑफर्स..कर्जाचे दीर्घकालीन परिणामहप्त्याचे ओझे : मासिक खर्चात वाढ.व्याजाचा भार : शून्य टक्के ईएमआयच्या नावाखाली लपलेले चार्जेस, प्रोसेसिंग फी.बचत कमी होणे : बचतीसाठीठेवलेली रक्कम हप्ते भरण्यासाठी वापरणे.क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम : वेळेवर ‘ईएमआय’ न भरल्यास क्रेडिट स्कोअर घटतो..स्थिरतेसाठी योग्य पावलेसणासुदीचे बजेट ठरवा : सण सुरू होण्यापूर्वी एकूण किती खर्च करायचा, ते ठरवा. त्यापेक्षा जास्त खर्च टाळा.आधी बचत, मग खर्च : सणासुदीसाठी वर्षभर थोडी-थोडी बचत वेगळी ठेवा. त्यामुळे शेवटच्या क्षणी कर्ज घेण्याची गरज पडणार नाही.‘इच्छा’ आणि ‘गरज’ वेगळी करा :गरज : घरातील आवश्यक वस्तू, आरोग्य, दुरुस्तीचे काम.इच्छा : लक्झरी खरेदी, ब्रँडेड फॅशन, ‘गरजांना’ प्राधान्य द्या‘कॅश फ्लो’ लक्षात घ्या : महिन्याच्या उत्पन्नातून बचत, गुंतवणूक, आवश्यक खर्च वजा करून उरलेली रक्कमच सणासुदीच्या खरेदीसाठी वापरा.क्रेडिट कार्डाचा वापर मर्यादित करा : क्रेडिट कार्ड ‘ईएमआय’ आणि रोख रक्कम काढण्यावर जास्त व्याजदर असतो. त्यामुळे परतफेडीची क्षमता असेल तेव्हाच क्रेडिट कार्ड वापरा.कर्जाऐवजी गुंतवणुकीतून खर्च : म्युच्युअल फंडाच्या शॉर्ट-टर्म गुंतवणुकीतील नफा किंवा फिक्स्ड डिपॉझिटवरील व्याज सणासुदीच्या खर्चासाठी वापरा..‘नो-लोन फेस्टिव्हल’ संकल्पसणासुदीत कर्ज न घेण्याचा ठाम निर्णय घ्या. हा संकल्प पाळल्यास, कर्जाच्या हप्त्याचा ताण येत नाही.बचत आणि गुंतवणूक सुरू राहते. आर्थिक स्वातंत्र्य मिळते..आर्थिक शिस्तीचे फायदेदीर्घकालीन स्थैर्य: कर्ज टाळल्यामुळे भविष्यातील आर्थिक अडचणीटळतात.बचतीची सवय: खर्चावर नियंत्रण आल्याने बचत वाढते.निवृत्ती नियोजन सोपे: एसआयपी, पीपीएफ, ईपीएफ यांसारख्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीत सातत्यराहते.मानसिक समाधान: कर्जाच्या ओझ्याशिवाय सण अधिक आनंदाने साजरा करता येतो..भावी पिढीसाठी उदाहरणआपण कर्जाशिवाय सण साजरा केल्यास, पुढील पिढीलाही आर्थिक शिस्तीचे महत्त्व समजते. पैशाचा योग्य वापर, बजेटिंग आणि बचतीची सवय बालपणापासून रुजते.सण म्हणजे फक्त भौतिक खरेदी नव्हे, तर एकत्र येणे, परंपरा आणि कुटुंबीयांमधील नाते अधिक घट्ट करणे होय. कर्जाचा मोह टाळून, बचत आणि गुंतवणुकीत सातत्य ठेवून आपण सणाचा खरा आनंद घेऊ शकतो. आर्थिक स्थिरता ही फक्त आकड्यांची गोष्ट नाही, ती आपल्या मनःशांतीची आणि भविष्यातील सुरक्षिततेची गुरुकिल्ली आहे. तेव्हा या सणासुदीत ‘नो-लोन फेस्टिव्हल’चा संकल्प करा आणि आर्थिक स्वातंत्र्याचा खरा उत्सव साजरा करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.