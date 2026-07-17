Premium|School Financial Education : शाळेपासूनच आर्थिक साक्षरता; बचत आणि गुंतवणुकीचे धडे का आवश्यक आहेत?

डॉ. वीरेंद्र ताटके - tatakevv@yahoo.comबचत, खर्चाचे नियोजन, गुंतवणूक आणि आर्थिक शिस्त यांचे धडे लहानपणापासूनच मिळणे आवश्यक बनले आहे. शालेय जीवनात आर्थिक शिक्षणाची सुरुवात झाली, तर भविष्यात जबाबदार, आत्मनिर्भर आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नागरिक घडू शकतात. याच विषयावर शिक्षक आणि अनिकेत यांच्यात झालेला हा संवाद...शिक्षक : अरे अनिकेत, आज अचानक इकडे कसा काय? (हसत) आणि पुन्हा शाळेत प्रवेश घेतलास का? शाळेचा गणवेश परिधान करून आला आहेस! छान दिसतो आहेस या गणवेशात.अनिकेत : धन्यवाद सर. आज शेजारच्या शाळेत आलो होतो. माझ्या भावाच्या मुलाला शाळेत प्रवेश घेतला आहे. शाळा गेल्या महिन्यातच सुरू झाली आहे; पण आज आम्ही त्याला शाळेत सोडण्यासाठी घरातील सगळेजण आलो होतो. त्याला मॅचिंग म्हणून मी आणि भावाने शाळेच्या गणवेशासारखा ड्रेस घातला. शाळेतून थेट तुमच्याकडे गप्पा मारायला आलो..शिक्षक : छान केलंस.अनिकेत : सर, सहज म्हणून त्याचा अभ्यासक्रम बघत होतो. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्याच्या शाळेच्या अभ्यासक्रमात गुंतवणुकीविषयी माहितीचा समावेश आहे. पैशांचे महत्त्व, बचतीची सवय, खर्चाचे नियोजन आणि आर्थिक शिस्त यांची प्राथमिक ओळख हे मुद्दे अभ्यासक्रमात आहेत. मला एक प्रश्न पडला आहे, की आर्थिक आणि गुंतवणूक विषयक जागरूकता लहानपणापासूनच का असावी?शिक्षक : खूपच चांगला प्रश्न विचारलास. आपण लहानपणापासून भाषा, गणित, विज्ञान यांचे शिक्षण घेतो; पण पैसा कसा कमवायचा, कसा जपायचा, कसा वाढवायचा आणि त्याचे नियोजन कसे करायचे याचे शिक्षण बहुतेक वेळा मिळत नाही. त्यामुळे आर्थिक साक्षरता लहानपणापासून असणे अत्यंत आवश्यक आहे.अनिकेत : पण सर, लहान मुलांकडे पैसेच नसतात. मग त्यांना आर्थिक शिक्षणाचा काय उपयोग?शिक्षक : पैसे नसले, तरी पैशांचे महत्त्व समजणे गरजेचे असते. अनेक मुलांना खाऊसाठी, प्रवासासाठी किंवा इतर गरजांसाठी पॉकेटमनी मिळतो. त्यातून खर्च, बचत आणि नियोजन यांची सवय लागते. छोट्या रकमांचे व्यवस्थापन शिकले, की पुढे मोठ्या आर्थिक जबाबदाऱ्या सांभाळणे सोपे जाते.अनिकेत : पण बऱ्याच वेळेस गुंतवणूक म्हणजे फक्त शेअर बाजार असे समजले जाते.शिक्षक : अगदी बरोबर. म्हणूनच गुंतवणूक म्हणजे फक्त शेअर बाजार नाही, हे त्यांना समजावून सांगितले पाहिजे. पैशांची वाढ कशी होते, चक्रवाढीची ताकद काय आहे, जोखीम आणि परतावा यांचा संबंध काय असतो, हेही समजणे महत्त्वाचे आहे. ही माहिती लहानपणापासून मिळाली, तर भविष्यात व्यक्ती अधिक सजग आर्थिक निर्णय घेऊ शकते.अनिकेत : सर, आजच्या काळात अनेक तरुण कर्जाच्या जाळ्यात अडकतात. त्यामागे आर्थिक शिक्षणाचा अभाव कारणीभूत आहे का? आणि लहानपणापासून मुलांना आर्थिक शिक्षणाचे धडे दिले, तर पुढे जाऊन अशा चुका टाळता येतील असे तुम्हाला वाटते का?शिक्षक : बरोबर बोललास. अनेक तरुणांना उत्पन्न, खर्च, बचत, कर्ज आणि गुंतवणूक यांचा समतोल कसा साधायचा हे माहिती नसते. क्रेडिट कार्डचा अतिरेकी वापर, अनावश्यक कर्जे किंवा आकर्षक ऑफरना बळी पडणे यामागे आर्थिक अज्ञान असते. लहानपणापासून शाळेतच आर्थिक साक्षरता मिळाली, तर अशा चुका टाळता येतात.अनिकेत : शाळेतील अभ्यासक्रमासोबतच पालक आपल्या मुलांना आर्थिक शिक्षण देऊ शकतात का?.Premium|Financial planning for children : मुलांच्या आर्थिक जाणिवा समृद्ध करा; बचतीचे धडे आणि भविष्यातील तरतूद कशी असावी? .शिक्षक : घरात आर्थिक शिक्षणाचे धडे खूप चांगल्या प्रकारे देता येतात. त्यासाठी पालकांनी मुलांशी पैशांबद्दल खुलेपणाने बोलायला हवे. घरातील बजेट कसे बनते, वीज, पाणी, किराणा यांसाठी किती खर्च होतो, बचत का आवश्यक आहे याची माहिती द्यावी. मुलांना खरेदी करताना किंमतींची तुलना करायला शिकवावे. त्याचबरोबर नियमित बचत करण्याची सवय लावायला हवी. शाळेतदेखील फक्त अभ्यासक्रम शिकवण्यापेक्षा प्रात्यक्षिक माहिती देण्यावर भर द्यायला हवा. अशा प्रकारे शाळा आर्थिक साक्षरतेचे महत्त्वाचे केंद्र बनू शकतात. याद्वारे विद्यार्थ्यांना बँकिंग, विमा, गुंतवणूक, कर, उद्योजकता आणि आर्थिक नियोजन यांची प्रात्यक्षिक माहिती दिली जाऊ शकते. प्रकल्प, खेळ आणि प्रत्यक्ष उदाहरणांद्वारे हे शिक्षण अधिक प्रभावी बनते.अनिकेत : सर, या शिक्षणाचे प्रत्यक्ष जीवनातदेखील फायदे असतील ना?शिक्षक : नक्कीच आहेत. आर्थिक शिक्षणामुळे जबाबदारीची भावना वाढते. निर्णयक्षमता सुधारते. संयम, नियोजन आणि दूरदृष्टी विकसित होते. मुलांना गरज आणि इच्छा यातील फरक समजतो. त्यामुळे ते अधिक शिस्तबद्ध आणि आत्मनिर्भर बनतात.अनिकेत : आजकाल शाळांमधील लहान मुलेसुद्धा सोशल मीडियावर सक्रिय असतात, जिथे पटकन श्रीमंत होण्याचे मार्ग अतिशय आकर्षक पद्धतीने सांगितले जातात.शिक्षक : पटकन श्रीमंत होण्याचे बहुतेक मार्ग धोकादायक असतात हे लहान मुलांना त्यांच्या पालकांनी आणि शिक्षकांनी समजावून सांगितले पाहिजे. खरी संपत्ती ही शिस्तबद्ध बचत, नियमित गुंतवणूक आणि दीर्घकालीन नियोजनातून निर्माण होते, हे त्या मुलांच्या मनावर बिंबवले पाहिजे.अनिकेत : सर, शालेय विद्यार्थ्यांसाठी प्रात्यक्षिक पद्धतीने आर्थिक ज्ञान देण्याचे वेगवेगळे पर्याय एकत्रित कुठे पाहायला मिळतील?शिक्षक : एक मिनिट थांब. माझ्या लॅपटॉपमध्ये ही माहिती आहे. एका शाळेत व्याख्यानाला गेलो होतो, तेव्हा मी ही माहिती तयार केली होती. ही ‘पीपीटी’ बघ. यात एका स्लाइडमध्ये ही माहिती ठेवली आहे..शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक शिक्षणाचे प्रात्यक्षिक मार्ग१. पॉकेटमनी : नियमित थोडे पैसे द्या आणि त्यातून खर्च, बचत व दान यासाठी वेगवेगळे भाग ठेवायला सांगा. महिनाअखेरीस पैसे कुठे खर्च झाले, याचा आढावा घ्या.२. बचत पेटी : मुलांना बचत पेटी वापरण्याची सवय लावा. एखादी वस्तू स्वतःच्या बचतीतून विकत घेण्याचे उद्दिष्ट द्या.३. घरगुती खरेदीत सहभाग : किराणा माल खरेदी करताना किंमतींची तुलना कशी करायची ते दाखवा. सवलत, ऑफर आणि गुणवत्तेचा विचार कसा करायचा हे समजावून सांगा.४. गरज आणि इच्छा : ‘हे आवश्यक आहे का?’ आणि ‘हे फक्त चैन म्हणून हवे आहे का?’ असा विचार करण्याची सवय लावा.५. बँक-भेट : मुलांना बँकेत घेऊन जा आणि बचत खाते, ठेवी, एटीएम यांची प्राथमिक माहिती द्या.६. चक्रवाढीची ताकद : छोटी बचत कालांतराने कशी वाढते हे आकड्यांच्या मदतीने दाखवा.७. छोटे उद्योजक : उत्पन्न, खर्च आणि नफा यांची प्राथमिक ओळख करून द्या.८. जोखीमयुक्त गुंतवणूक : शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड, बाँड यांची अगदी सोप्या भाषेत ओळख करून द्या.९. डिजिटल पेमेंट : यूपीआय, कार्ड पेमेंट यांचा वापर कसा होतो, ते समजावून सांगा. ऑनलाइन फसवणूक टाळण्यासाठी आवश्यक काळजीबद्दल मार्गदर्शन करा.१०. कौटुंबिक बजेट : घरातील सर्व खर्चांची माहिती मुलांशी शेअर करा.अनिकेत : फार छानपणे समजावून सांगितले तुम्ही! सर, शालेय जीवनापासून आर्थिक शिक्षण देण्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम देशाच्या विकासावरही होत असेल ना?शिक्षक : निश्चितच होतो! आर्थिकदृष्ट्या साक्षर नागरिक बचत करतात, गुंतवणूक करतात आणि उत्पादक आर्थिक क्रियांमध्ये सहभागी होतात. आर्थिकदृष्ट्या जागरूक नागरिक हे कोणत्याही देशाचे मोठे बळ असतात. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीचे जीवनमान सुधारते आणि देशाच्या प्रगतीलाही गती मिळते.अनिकेत : सर, आजच्या गप्पांमधून मला समजले, की आर्थिक आणि गुंतवणूक विषयक जागरूकता ही वयाच्या कोणत्याही टप्प्यावर नव्हे, तर बालपणापासूनच सुरू झाली पाहिजे. त्यामुळे बचत, नियोजन, जबाबदारी आणि आर्थिक स्वावलंबनाच्या सवयी विकसित होतात.शिक्षक : अगदी योग्य निष्कर्ष काढलास. आजची आर्थिक साक्षर मुले उद्याचे जबाबदार, सक्षम आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र नागरिक बनतील. म्हणूनच आर्थिक आणि गुंतवणूक जागरूकतेची सुरुवात बालपणापासून होणे ही काळाची गरज आहे.अनिकेत : धन्यवाद सर! आजच्या चर्चेमुळे मला आर्थिक साक्षरतेचे महत्त्व खऱ्या अर्थाने समजले.(लेखक आर्थिक विषयांचे अभ्यासक आहेत. ९२२५५११६७४).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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