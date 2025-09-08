Premium|Financial planning after 50: वयाच्या पन्नाशीनंतर पैशांचे नियोजन कसे करावे..? काय करावे आणि काय टाळावे..?

लक्ष्मीकांत श्रोत्री - lshrotri@hotmail.comपन्नाशीनंतरचे वय म्हणजे आयुष्याच्या दुसऱ्या पर्वाची सुरुवात. या टप्प्यावर आर्थिक स्थिरता, आरोग्य आणि निवृत्तीनंतरचा काळ यांचा विचार करून शहाणपणाने निर्णय घेणे अत्यावश्यक असते. वयाच्या पन्नाशीच्या पुढे पाऊल टाकल्यानंतर गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट बदलते. या अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यातील आर्थिक नियोजनासंदर्भात मार्गदर्शन करणारा हा लेख...वयाच्या पन्नाशीनंतरचा काळ आर्थिकदृष्ट्या खूप महत्त्वाचा आहे. या वयात निवृत्ती जवळ येत असते, मुले स्वावलंबी होत असतात आणि आरोग्याशी संबंधित गरजा वाढत असतात. पूर्वी साधारणपणे ६० वर्षे हे निवृत्तीचे वय असायचे; पण आता काळ बदलतोय. खासगी कंपन्यांमध्ये हे वय आता कमी झाले आहे. काही वेळा स्वेच्छेने किंवा काही वेळा व्हीआरएस अथवा ले-ऑफमुळे निवृत्तीची वेळ आधीच येते. महागाईचे प्रमाण आणि जीवनशैली याचासुद्धा खूप मोठा परिणाम होऊ शकतो. वाढत्या वैद्यकीय संशोधनामुळे आयुर्मानही वाढते आहे. त्यामुळे आर्थिक नियोजनाचे महत्त्व खूप जास्त आहे. पन्नाशीनंतरचे वय म्हणजे आयुष्याच्या दुसऱ्या पर्वाची सुरुवात. या टप्प्यावर आर्थिक स्थिरता, आरोग्य आणि निवृत्तीनंतरचा काळ यांचा विचार करून शहाणपणाने निर्णय घेणे अत्यावश्यक असते. वयाच्या पन्नाशीच्या पुढे पाऊल टाकल्यानंतर गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट बदलते. तरुण वयात जास्तीचा परतावा हे ध्येय असते; पण पन्नाशीनंतर गुंतवणुकीचा उद्देश असतो भविष्यातील स्थिर उत्पन्न, जोखमीपासून बचाव आणि निवृत्तीनंतरचा खर्च भागवणे. या लेखात आपण पन्नाशीनंतरच्या आर्थिक नियोजनासाठी काही महत्त्वाचे मुद्दे पाहणार आहोत. तसेच आर्थिक नियोजन करताना कोणत्या गोष्टी कराव्यात आणि कोणत्या टाळाव्यात, हेही पाहू या. .या गोष्टी टाळा... उच्च जोखमीची गुंतवणूक टाळा ः शेअर, क्रिप्टोकरन्सी किंवा अनोळखी स्कीममध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे धोकादायक असू शकते. यामुळे निवृत्तीनंतरचा आर्थिक आधार ढासळू शकतो. कर्ज घेणे टाळा ः या वयात नवे कर्ज घेणे टाळा. होम लोन, पर्सनल लोन यामुळे मासिक बजेटवर भार येतो आणि मानसिक तणाव वाढतो. अपारदर्शक योजनांमध्ये गुंतवणूक करू नका ः ‘दुहेरी रक्कम मिळवा’ किंवा ‘दोन वर्षांत पैसे दुप्पट’ अशा फसवणूक करणाऱ्या योजनांपासून दूर राहा. मुदतठेव, म्युच्युअल फंड, सरकारी योजनांवर भर द्या. सगळे पैसे एका ठिकाणी ठेवू नका ः सगळे पैसे एकाच प्रकारात (उदा. फक्त रिअल इस्टेट) गुंतवू नका. विविध साधनांमध्ये योग्य प्रमाणात विभागणी करा. .सर्वसामान्यपणे आर्थिक आयुष्याचे तीन टप्पे धरले जातात. २० ते ४५ वर्षे संपत्तीसंचय, ४५ ते ६० वर्षे संपत्तीचे जतन आणि ६० हून अधिक वय संपत्तीचा विनिमय. ५० पेक्षा अधिक वय हे संपत्ती जतन करण्याच्या टप्प्यामध्ये येते. यामध्ये नियोजन करताना जोखीम कमी असणे जास्त महत्त्वाचे ठरते. महत्त्वाचे मुद्देसध्याच्या संपत्तीचे किंवा गुंतवणुकीचे मूल्यांकन करा : आर्थिक नियोजन करण्यापूर्वी आपली सध्याची आर्थिक परिस्थिती समजून घेणे गरजेचे आहे. त्यात सर्व बाबींचा समावेश असावा. उदा. बचतीचे प्रमाण (मुदतठेव, बचत खाते, पोस्ट ऑफिस योजना), गुंतवणुकीची साधने (म्युच्युअल फंड, शेअर, पीपीएफ, रिअल इस्टेट), विमा पॉलिसी आणि पेन्शन योजना, कर्ज आणि जबाबदाऱ्या. निवृत्ती आणि खर्चाचा अंदाज ठरवा ः निवृत्तीचे वय निश्चित करा आणि निवृत्तीनंतर दरमहा किती पैसे लागतील याचा अंदाज घ्या. यामध्ये सर्व प्रकारचे खर्च समाविष्ट असतात. काही खर्च आपण दर महिन्याला करतो, तर काही वार्षिक. मासिक खर्च म्हणजे घरखर्च, फोन, वीज, वाहन असे खर्च. वार्षिक खर्च म्हणजे घराचा प्रॉपर्टी टॅक्स, विमा हप्ता, प्रवास आदी. आरोग्य विम्यावर भर द्या ः वय वाढल्यावर आरोग्याच्या तक्रारी वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आरोग्य विमा हे अत्यावश्यक साधन आहे. योग्य आणि व्यापक विमा योजना निवडा, जी रुग्णालयातील खर्चाचा भरपूर भाग कव्हर करू शकेल. जोखीम कमी करा ः या वयात जास्त जोखमीच्या गुंतवणुकीपासून थोडे दूर राहावे. काही भाग शेअर बाजार किंवा इक्विटी म्युच्युअल फंडामध्ये ठेवावा; पण जास्त रक्कम सुरक्षित आणि स्थिर उत्पन्न देणाऱ्या साधनांमध्ये गुंतवावी. उदा. डेट म्युच्युअल फंड, पीपीएफ, एनएससी, मासिक उत्पन्न योजना (एमआयएस), सीनिअर सिटिझन्स सेव्हिंग्ज स्कीम (एससीएसएस) उत्पन्नाचे नवे स्रोत तयार करा ः या वयात आपल्या ज्ञानाचा किंवा अनुभवाचा दुसऱ्याला फायदा होऊ शकतो आणि त्यापासून आपणही फावल्या वेळात काम करून काही अर्थार्जन करू शकता. निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्न मिळावे यासाठी काही पर्यायी स्रोत तयार करणे शहाणपणाचे ठरेल. उदा. भाड्याने दिलेले घर, भागभांडवलातील लाभांश किंवा सल्लागार सेवा. जवळच्या लोकांना आर्थिक माहिती द्या ः आपल्या आर्थिक कागदपत्रांची माहिती कुटुंबातील विश्वासार्ह व्यक्तींना द्या. यामध्ये बँक खाते, गुंतवणूक, विमा, मृत्युपत्र, पॅन कार्ड, आधार कार्ड आदी बाबींचा समावेश असावा. इस्टेट प्लॅनिंग ः आपल्या पश्चात संपत्तीच्या योग्य वाटण्या होण्यासाठी इच्छापत्र तयार करणे आवश्यक आहे. यामुळे कुटुंबात वाद निर्माण होत नाही आणि कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ होते. पन्नाशीनंतरचे आर्थिक नियोजन हे केवळ पैसे साठवणे किंवा टिकवणे अथवा वाढवणे एवढेच नाही, तर एक स्थिर, सुरक्षित आणि सन्माननीय जीवन जगण्यासाठीची पूर्वतयारी आहे. योग्य निर्णय, थोडे शहाणपण आणि शिस्तीमुळे निवृत्तीनंतरचे जीवन सुखद आणि निर्धास्त होऊ शकते. .Premium|School Fees Planning: मुलांच्या शाळेच्या फीमुळे पालकांवर प्रचंड आर्थिक ताण; फीचे नियोजन कसे करावे..?.या गोष्टी करा... जोखीम कमी करा ः तुमच्या गुंतवणुकीचे ध्रुवीकरण करणे गरजेचे आहे. गुंतवणुकीत योग्य प्रमाणात इक्विटी, डेट, सोने-चांदी आणि अचल मालमत्ता अशा सर्व पर्यायांचा समावेश करा. शक्यतो स्मॉल कॅप, मिड कॅप फंड याचे प्रमाण कमी असलेले बरे. मुदत ठेव करताना विश्वास पात्रता तपासा. जास्त व्याजाच्या आमिषाने जोखीम घेऊ नका. स्थिर उत्पन्नाच्या योजना निवडा ः तुम्हाला पेन्शन नसेल, तर उत्पन्न देणाऱ्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करा. उदा. मासिक उत्पन्न योजना (एमआयएस), राष्ट्रीय बँकेत मुदत ठेव आदी. आरोग्य विमा घ्या ः योग्य प्रमाणात आरोग्य विमा असणे गरजेचे आहे. तुम्ही नोकरीमध्ये असता, तेव्हा काही वेळा तुम्हाला तुमच्या कंपनीकडून आरोग्य विमा मिळतो. नोकरी सोडल्यावर ते कवच असेलच असे काही नाही. सेकंड ओपिनियन घ्या ः एकाच गुंतवणूक सल्लागारावर अवलंबून राहू नका. जसे आपण वैद्यकीय बाबतीत दुसऱ्या डॉक्टरचे ओपिनियन घेतो, तसे गुंतवणुकीच्या बाबतीतही आवश्यक आहे. कारण या वयातील व्यक्ती फसवणुकीच्या सहज शिकार होतात. कर्ज घेणे टाळा ः कोणी कितीही आमिष दाखवले तरी कर्जावर काहीही विकत घेऊ नका, अगदी शून्य टक्के दरानेसुद्धा. क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन यांपासून जेवढे लांब राहाल तेवढे बरे. सुटसुटीत गुंतवणूक करा ः गुंतवणुकीचे जे पर्याय तुम्हाला समजत नाहीत, त्यात गुंतवणूक करू नका. उदा. डिजिटल करन्सी किंवा फंडचे काही प्रकार. पोर्टफोलिओ छोटा आणि सुटसुटीत असावा ः काही वेळा काही जण २० किंवा २५ फंड, मुदत ठेवी, दागिने, विमा, पोस्टाच्या योजना असा खूप मोठा पसारा करून ठेवतात. तो सांभाळणे कठीण होऊन बसते. त्यामुळे पोर्टफोलिओ छोटा आणि सुटसुटीत असावा. इतरांवर पूर्णपणे अवलंबून राहू नका!'मुले सांभाळतील' किंवा 'पेन्शनवर भागेल' या मानसिकतेमुळे भविष्यात अडचण येऊ शकते. स्वतःच्या भविष्याची जबाबदारी स्वतःच घ्या. 'योग्य वेळी योग्य प्रकारे नियोजन करा, निवृत्तीनंतर आनंदी आयुष्य जगा!'(लेखक अनुभवी गुंतवणूक सल्लागार आहेत.) ९८२२५३८२६९ 