Premium|Dasara Financial Victory : ‘आर्थिक’ विजयाचे सीमोल्लंघन...

Investment Planning : दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर महागाई आणि कर या दोन शत्रूंवर मात करून योग्य गुंतवणुकीची रणनीती आखणे हेच खऱ्या अर्थाने ‘आर्थिक विजयाचे सीमोल्लंघन’ ठरेल.
Dussehra 2025 - Smart investment  retirement strategies

आनंद पोफळे

‘दसरा सण मोठा, नाही आनंदा तोटा’ असे दसऱ्याचे वर्णन केले जाते. यालाच विजयादशमीदेखील म्हटले जाते. या दिवशी रावणदहन आणि सरस्वतिपूजन, शस्त्रपूजा केली जाते आणि त्याबरोबरच सीमोल्लंघनदेखील करण्याची परंपरा आहे. कुटुंबाची आर्थिक आघाडी सांभाळणारे आपण सर्वजणही आपल्या आर्थिक प्रवासात अनेक मोहिमा आखतो, नवे उपक्रम सुरू करतो; पण या प्रवासात नक्की मात कशावर करायची आहे, हे लक्षात घेतले, तर मोहीम यशस्वी होईलच आणि आपले ‘आर्थिक’ विजयाचे सीमोल्लंघनही होईल.

