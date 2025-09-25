Premium|Dasara Financial Victory : ‘आर्थिक’ विजयाचे सीमोल्लंघन...

आनंद पोफळेanandpophale@gmail.com‘दसरा सण मोठा, नाही आनंदा तोटा’ असे दसऱ्याचे वर्णन केले जाते. यालाच विजयादशमीदेखील म्हटले जाते. या दिवशी रावणदहन आणि सरस्वतिपूजन, शस्त्रपूजा केली जाते आणि त्याबरोबरच सीमोल्लंघनदेखील करण्याची परंपरा आहे. कुटुंबाची आर्थिक आघाडी सांभाळणारे आपण सर्वजणही आपल्या आर्थिक प्रवासात अनेक मोहिमा आखतो, नवे उपक्रम सुरू करतो; पण या प्रवासात नक्की मात कशावर करायची आहे, हे लक्षात घेतले, तर मोहीम यशस्वी होईलच आणि आपले ‘आर्थिक’ विजयाचे सीमोल्लंघनही होईल. .आपल्या आर्थिक प्रवासात आपल्याला ‘महागाई’ आणि ‘कर’ या दोन प्रमुख शत्रूंवर मात करायची आहे. आर्थिक प्रवासातील कोणत्याही टप्प्यावर म्हणजे नोकरी-व्यवसाय करत असताना किंवा निवृत्त झाल्यावरसुद्धा आपल्याला या दोहोंशी दोन हात करावे लागतात. या दोन्हींचा विचार न करता केवळ परतावा बघितला तर ते योग्य नाही, तेव्हा ‘महागाई आणि करपश्चात परतावा’ हेच योग्य परिमाण वापरून हा परतावा अधिक मिळवता आला, तर तो खरा ‘आर्थिक’ विजय असेल.‘अभिमन्यू’सारखी अवस्थादैनंदिन जीवनात सर्व आघाड्यांवर समर्थपणे लढत आपण आपली आर्थिक आघाडीदेखील सांभाळतो. परंतु, अनेकदा ‘महागाई’ आणि ‘कर’ यांना सुसंगत अशी गुंतवणूक न केल्याने आपली अवस्था ‘अभिमन्यू’सारखी झालेली दिसते. बचत आणि गुंतवणूकदेखील केली. परंतु, आता त्यावर मोठ्या प्रमाणावर ‘कर’ भरावा लागतो किंवा ‘महागाई’च्या हिशोबाने गुंतवणूक पुरेशी नाही, हे नंतर लक्षात येते आणि त्यातून मार्ग काढणे अवघड होते. तेव्हा आत्ताच नेमके काय केले, तर या दोन शत्रूंवर मात करून आपण आपला ‘आर्थिक’ विजय कसा प्राप्त करायचा, याचे तंत्र आणि मंत्र पाहू..महागाईचे वास्तवमहागाई मोजण्याची अनेक परिमाणे आहेत, एकूण देशपातळीवर महागाई मोजतात ती कन्झ्युमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआय) किंवा किरकोळ महागाई दर या परिमाणाने. म्हणजे जीवनावश्यक अशा वस्तूंचे भाव किती कमी-जास्त होतात त्यानुसार, महागाई ठरवली जाते. सरकारचे उद्दिष्ट हा महागाईदर चार टक्क्यांच्या खाली ठेवायचा असते. महागाईची कल्पना यावी यासाठी साधे गणित लक्षात घेऊ. महागाईचा दर सहा टक्के असेल, तर आज १०० रुपयांत मिळणाऱ्या वस्तूसाठी १२ वर्षांनी दुप्पट पैसे म्हणजे २०० रुपये मोजावे लागतील. आपल्या कुटुंबाचा महागाईदर आपण ठरवू शकतो. हा किरकोळ महागाईदरापेक्षा अधिक असू शकतो. आपल्या लाइफस्टाइलप्रमाणे हा महागाईदर बदलतो. याला आपण ‘लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन’ म्हणू. उदा. एखादे कुटुंब अधिकाधिक लक्झरी वस्तू खरेदी करत असेल आणि या वस्तूंचे भाव वेगाने वाढत असतील, तर त्यांच्यासाठी ‘लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन’ अधिक असेल. याशिवाय शिक्षणाच्या आणि वैद्यकीय खर्चाच्या प्रमाणात होणारी वाढ बघता यामधील महागाईदर हा किरकोळ महागाईदरापेक्षा अधिकच असतो. किरकोळ महागाईदर गेल्या काही महिन्यात साधारण तीन टक्क्यांच्या आसपास आहे, तर वैद्यकीय खर्च आणि शैक्षणिक महागाईदर ४.५ टक्क्यांहून अधिक आहे. तेव्हा आपले दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन करताना, वैद्यकीय खर्चासाठी किंवा शिक्षणाच्या उद्दिष्टासाठी तरतूद करताना अधिक महागाईदर लक्षात घेऊन नियोजन करणे आवश्यक आहे..Premium | Mutual Fund: म्युच्युअल फंडाची ताकद वाढली! गुंतवणूक करायचीय तर मग हीच ती वेळ!.'लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन'चे उदाहरण विशाल आणि राजेश एकाच कंपनीमध्ये कामाला आहेत, दरवर्षी मिळणाऱ्या पगारवाढीच्या मानाने विशाल आपल्या जीवनशैलीत बदल करत राहतो, मोठी गाडी. मोठे घर घेणे, भारतातील सहलीपेक्षा अधिक परदेशातील सहली; तसेच मनोरंजन आणि लक्झरी वस्तू खरेदीचा वाढता खर्च. यामुळे विशालच्या उत्पन्नवाढीपेक्षा खर्चात अधिक वाढ होते आणि अशीच जीवनशैली त्याला निवृत्तीनंतरदेखील अपेक्षित आहे. याउलट राजेश पगार वाढला, तरी आवश्यक तेवढीच खरेदी करत, आपल्या जीवनशैलीवर परिणाम होऊ देत नाही. यात चूक किंवा बरोबर असे न बघता विशालच्या कुटुंबाचे 'लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन' राजेशपेक्षा जास्त आहे हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. तेव्हा आपल्या 'लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन'नुसार विशालला अधिक गुंतवणूक करून अधिक परतावा मिळवावा लागेल. एकूणच आपली गुंतवणूक आपल्या 'लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन'पेक्षा अधिक परतावा देणारी असायला हवी. 'लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन' आठ टक्के आहे; पण माझी गुंतवणूक आठ टक्क्यांहून अधिक परतावा देत नसेल, तर आपली आर्थिक उद्दिष्टे पूर्णपणे सफल होणार नाहीत. .'कर' सुसंगततासध्या ज्या करप्रणालीत आपल्याला मिळणाऱ्या प्रत्येक उत्पन्नाच्या स्रोतावर कर द्यावा लागतो. त्यातूनच यातील नियम, अटी सर्वसामान्यांना समजणे थोडे अवघड जाते. सर्वप्रथम आपल्याला मिळणाऱ्या सर्व उत्पन्नांचे स्रोत लक्षात घेऊन त्यातील प्रत्येकावर करआकारणी कशी होत आहे, हे बघणे आवश्यक आहे. त्यातून जुनी किंवा नवी यापैकी कोणती करप्रणाली निवडायची हासुद्धा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. वर्षाच्या सुरवातीलाच आपल्याला कोणती करप्रणाली योग्य आहे, यासाठी आपल्या आर्थिक सल्लागारासोबत चर्चा करून आपल्या गुंतवणुकीची दिशा त्याप्रमाणे ठरवू शकता. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात नव्या करप्रणालीमध्ये आपले वार्षिक उत्पन्न १२ लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास कोणतेही करदायित्व नाही. या उत्पन्नामध्ये आपला पगार, बँक/बाँडमधून मिळणारे व्याज, शेअर किंवा म्युच्युअल फंडामधून मिळणारा लाभांश, घरभाड्यातून मिळणारे उत्पन्न यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. काही 'कॅपिटल गेन' झाला असेल, तर त्यावर लागणारा कर हा वेगळा भरावा लागतो. समजा, एखाद्या व्यक्तीचे पगार, व्याज, डिव्हिडंड यातून काहीच उत्पन्न नाही; पण शेअर बाजाराच्या व्यवहाराहून अल्प किंवा दीर्घकालीन भांडवली लाभ (कॅपिटल गेन) मिळाला असेल आणि तो १.२५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्याचे एकूण उत्पन्न १२ लाख रुपयांच्या आत असले तरीही कर भरावाच लागेल. तेव्हा सर्वप्रथम आपल्या उत्पन्नाचे सर्व स्रोत लक्षात घेऊन त्यावरील कर कसा आकारला जातो, हे समजणे महत्त्वाचे आहे. .महागाई आणि करपश्चात परताव्याचे उदाहरणसोबतच्या उदाहरणावरून नेमका महागाई आणि करपश्चात परतावा कसा काढायचा, हे बघू.मुदत ठेव व्याजदर 	: ६ %टॅक्स ब्रॅकेट	: २० %करपश्चात परतावा 	: ६ % *(१-२० %) = ४.८ %महागाईदर 	: ४ %कर आणि महागाईपश्चात परतावा : [(१ + ४.८ %) / (१ + ४ %)] – १ = ०.७७ %या उदाहरणावरून लक्षात येईल, की मुदत ठेवीवर मिळणाऱ्या ६.५ टक्के व्याजाचा प्रत्यक्ष कर आणि महागाईपश्चात परतावा ०.७७ टक्के इतकाच आहे. आता आपण आपल्या गुंतवणुकीवरील 'कर आणि महागाईपश्चात परतावा' अशा प्रकारे मोजू शकता आणि या आधारे आपल्या आर्थिक उद्दिष्टांसाठी नेमकी किती गुंतवणूक करावी लागेल, याचा अंदाज घेऊ शकता..निवृत्तांसाठी गुंतवणूकमंत्र१) निवृत्त व्यक्तीचे उत्पन्न १२ लाख रुपयांच्या आत असल्यास 'एफडी'चा पर्याय करसुसंगत असू शकतो. उत्पन्न १२ लाख रुपयांच्या आत असतानाही म्युच्युअल फंडात 'एसडब्लूपी' केल्यास बाकी उत्पन्न कमी असले आणि लाँग टर्म कॅपिटल गेन १.२५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक झाला किंवा शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन झाला, तर त्यावर कर भरावा लागेल. निवृत्तीच्या काळात 'कॅपिटल प्रोटेक्शन' हा मुख्य उद्देश असल्याने 'एफडी' हा पर्याय सुचवला आहे.२) केंद्र सरकारच्या अल्पबचत योजना उत्तम आहेत. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेत (SCSS) आजही सप्टेंबरच्या आत गुंतवणूक केल्यास ८.२ टक्के परतावा आहे. ही गुंतवणूक सरकारी बँकेत करणे उत्तम.३) थोडी जोखीम घेण्याची तयारी असेल आणि उत्पन्न १२ लाख रुपयांच्या आत असेल, तर म्युच्युअल फंडाच्या बॅलन्स्ड ॲडव्हांटेज स्कीम किंवा इंडेक्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या इक्विटी फंडांमध्ये लाभांशाचा पर्यायदेखील उत्तम आहे. उत्पन्न १२ लाख रुपयांच्या आत असल्यास मिळणाऱ्या लाभांशावर कर पडणार नाही.४) एकूण उत्पन्न १२ लाख रुपयांच्या वर जात असल्यास मात्र सिस्टीमॅटिक विथड्रॉवल प्लॅन अर्थात 'एसडब्लूपी'चा मार्ग अधिक करसुसंगत आहे..नोकरदारवर्गासाठी तंत्र१) गुंतवणूक करताना त्यातून मिळणारा परतावा करमुक्त हवा. अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीची निवड करावी. (उदा. म्युचुअल फंड हा एखादा शेअर घेण्यापेक्षा अधिक करसुसंगत पर्याय आहे. शेअरमध्ये मिळणाऱ्या लाभांशावर कर भरावा लागतो. या उलट म्युच्युअल फंडाच्या ‘ग्रोथ’ ऑप्शनमध्ये जोपर्यंत आपण पैसे काढत नाही, तोपर्यंत कर भरावा लागत नाही.) २) ‘पीएफ’मध्ये २.५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक स्वत:चे कॉन्ट्रिब्यूशन नसावे. काही जण ‘व्हीपीएफ’द्वारे (VPF) आपले ‘पीएफ’ कॉन्ट्रिब्यूशन वाढवतात, हे चांगले आहेच; पण ते २.५ लाख रुपयांच्या वर केलेल्या कॉन्ट्रिब्यूशनवर मिळणाऱ्या व्याजावर आता कर आहे. याऐवजी नॅशनल पेन्शन स्कीमचा (NPS) पर्याय निवडणे उत्तम राहील.३) ज्यांना कंपनीतर्फे ‘कॉर्पोरेट एनपीएस’चा पर्याय मिळतो त्यांनी हा पर्याय निवडावा. (२० टक्क्यांहून अधिक कर असणाऱ्यांसाठी हा उत्तम पर्याय आहे). यात बेसिक उत्पन्नाच्या १४ टक्क्यांपर्यंत रक्कम दरमहा गुंतवता येते आणि ही गुंतवलेली रक्कमदेखील करमुक्त आहे. तेव्हा हा पर्याय उपलब्ध असेल, तर नक्की विचार करण्यासारखा आहे.४) १२ लाख रुपयांपेक्षा उत्पन्न अधिक असल्यास नोकरीच्या काळात ‘एफडी’मध्ये अधिक पैसे गुंतवणे टाळावे. (त्याऐवजी लिक्विड म्युच्युअल फंडाचा पर्याय अधिक करसुसंगत आहे.).तेव्हा केवळ अर्थाजन करण्याच्या काळापुरताच विचार न करता भविष्यातील निवृतीचादेखील विचार करून, दोन्हींमध्ये 'महागाई आणि करपश्चात परतावा' समजून घेत, दीर्घकालीन स्वरुपाची उत्तम गुंतवणूक करणे हेच आर्थिक विजयाचे खरे गमक आहे. चला तर, या दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर महागाई आणि कर या दोन शत्रूंवर मात करण्याची योग्य रणनीती आखून आपल्या आर्थिक विजय मोहिमेला प्रारंभ करू या. अर्थातच, आपली ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी कुशल आर्थिक सल्लागारासारखा सारथी नक्की निवडा. हेच खऱ्या अर्थाने यंदाचे सीमोल्लंघन ठरेल. (लेखक सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर आणि विमर्श कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसचे संचालक आहेत.). 