बँकेपेक्षा जास्त व्याज, जोखीम शून्य! पोस्ट ऑफिसपासून PPF पर्यंत... 'या' ५ सरकारी योजनांमध्ये मिळतोय आकर्षक परतावा

गुंतवणूकदारांना भरीव परतावा देणाऱ्या अनेक सरकारी योजना आहेत. केंद्र सरकारने एप्रिल ते जून २०२६ या कालावधीसाठी अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. या योजनांमध्ये कमाल ८.२ टक्के व्याजदर दिला जातो. चला, या योजनांची एकेक करून माहिती घेऊया..ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनाही एक अतिशय लोकप्रिय योजना आहे. गुंतवणूकदारांना वार्षिक ८.२% पर्यंत व्याज मिळते. ही एक शासकीय निधी असलेली योजना आहे. सध्या, व्याज तिमाही आधारावर जमा केले जाते.सुकन्या समृद्धी योजना ही योजना मुलींचे भविष्य डोळ्यासमोर ठेवून तयार करण्यात आली आहे. सरकार या योजनेवर ८.२ टक्क्यांपर्यंत व्याज देत आहे. यामध्ये किमान २५० रुपये आणि कमाल १.५ लाख रुपये प्रति वर्ष गुंतवणूक करता येते. गुंतवणुकीचा कालावधी १५ वर्षांचा असून, २१ वर्षांनी मुदतपूर्ती होते..SIP Investment: 10,000 ची SIP बनवू शकते 1.86 कोटींचा फंड! पण 90 टक्के गुंतवणूकदार करतात मोठी चूक... स्टेप-अप फॉर्म्युला काय?.राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रही एक कर-बचत गुंतवणूक आहे. सध्या, ही योजना ७.७% पर्यंत व्याजदर देत आहे. ही योजना ५ वर्षांसाठी खुली आहे. ज्या गुंतवणूकदारांना निश्चित परतावा आणि कर लाभ हवा आहे, त्यांच्यासाठी ही योजना योग्य आहे..Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! 2 दिवसांत भाव घसरले, उच्चांकापासून 29 हजारांनी स्वस्त; पाहा आजचे दर.मासिक उत्पन्न योजनाया योजनेत ७.४% वार्षिक व्याजदर दिला जातो. या योजनेचा लॉक-इन कालावधी ५ वर्षांचा आहे. मासिक उत्पन्न योजनांमध्ये दर महिन्याला व्याज जमा केले जाते. त्यामुळे, ज्यांना आपल्या गुंतवणुकीवर मासिक परताव्याची अपेक्षा असते, त्यांच्यासाठी ही योजना आदर्श आहे.सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीया योजनेवर सध्या ७.१ टक्के व्याजदर दिला जातो. ही योजना १५ वर्षांनी परिपक्व होते. ती ५-५ वर्षांच्या टप्प्यांमध्ये वाढवता येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.