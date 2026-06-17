Sakal Money

बँकेपेक्षा जास्त व्याज, जोखीम शून्य! पोस्ट ऑफिसपासून PPF पर्यंत... 'या' ५ सरकारी योजनांमध्ये मिळतोय आकर्षक परतावा

Small savings schemes: गुंतवणूकदारांना ८.२% पर्यंत व्याजदर आणि हमीयुक्त परताव्यासह भरीव परतावा देणाऱ्या ५ सरकारी योजना आहेत. त्याची माहिती देणार आहोत.
Small savings schemes

Small savings schemes

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

गुंतवणूकदारांना भरीव परतावा देणाऱ्या अनेक सरकारी योजना आहेत. केंद्र सरकारने एप्रिल ते जून २०२६ या कालावधीसाठी अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. या योजनांमध्ये कमाल ८.२ टक्के व्याजदर दिला जातो. चला, या योजनांची एकेक करून माहिती घेऊया.

Loading content, please wait...
Central Government Scheme
Business Scheme
schemes