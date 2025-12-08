Sakal Money

Fixed Deposit Rules : सावधान! पहिल्यांदाच FD करताय? या टॅक्स नियमांकडे नक्की लक्ष द्या; अन्यथा होईल मोठा तोटा

Bank FD Rules : बँकेत फिक्स्ड डिपॉझिट केल्यावर साधारणतः कोणताही धोका नसतो. मात्र, जर तुम्ही FD मध्ये गुंतवणूक करत असाल आणि त्यावरील टॅक्सचे नियम तुम्हाला माहिती नसतील तर पुढे तुम्हाला त्रास होऊ शकतो.
Vinod Dengale
Updated on

Investment Rules : गुंतवणूकदारांसाठी मुदत ठेवी (FD) हे नेहमीच सुरक्षित आणि हमीचा पैसा मिळवून देणारी गोष्ट आहे. FD लोकांना जास्त आवडते कारण यात कमी कालावधीसाठी चांगले व्याज मिळते आणि गरज पडल्यास पैसे काढता येतात. त्यामुळे FD मध्ये गुंतवणूक करणे हा एक चांगला पर्याय मानला जातो.

