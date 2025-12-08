Fixed Deposit Rules : सावधान! पहिल्यांदाच FD करताय? या टॅक्स नियमांकडे नक्की लक्ष द्या; अन्यथा होईल मोठा तोटा

Investment Rules : गुंतवणूकदारांसाठी मुदत ठेवी (FD) हे नेहमीच सुरक्षित आणि हमीचा पैसा मिळवून देणारी गोष्ट आहे. FD लोकांना जास्त आवडते कारण यात कमी कालावधीसाठी चांगले व्याज मिळते आणि गरज पडल्यास पैसे काढता येतात. त्यामुळे FD मध्ये गुंतवणूक करणे हा एक चांगला पर्याय मानला जातो. .FD चे सर्वात मोठे फायदे म्हणजे सुरक्षा आणि निश्चित रिटर्न. म्हणजे तुम्हाला ठराविक व्याज तुमची FD असेपर्यंत कायम मिळत राहणार. पण, तुम्ही FD मध्ये गुंतवणूक करत असाल, तर कर संबंधित नियमांची नीट काळजी घ्यायला हवी. कारण, एक छोटी चूकही तुमच्यासाठी जास्तीचे पैसे भरायला लावू शकते आणि आयकर विभागाकडून तुम्हाला नोटिस येऊ शकते..व्याजावर लागतो करFD वर मिळणारे व्याज हे तुमच्या इनकम टॅक्स स्लॅबनुसार करप्राप्त असते. म्हणजे एका वर्षात तुम्हाला 40,000 रुपयांपेक्षा (वरिष्ठ नागरिकांसाठी 50,000 रुपयांपेक्षा) जास्त व्याज मिळाले, तर बँक TDS कापते. जर तुम्हाला करातील बचत करायची असेल, तर 'टॅक्स सेव्हिंग फिक्स्ड डिपॉझिट' हा चांगला पर्याय ठरू शकतो. यात गुंतवणूक केल्यास आयकर कायद्याच्या 80C कलमाखाली कर सवलत मिळते..Meesho IPO : बापरे! Meesho IPO तब्बल 79 पट सबस्क्राइब; GMP मध्ये 38% पेक्षा जास्त प्रिमियम; तुमचं अलॉटमेंट असं चेक करा!.फॉर्म 15G / 15H आवश्यकजर FD गुंतवणूकदाराचे एकूण उत्पन्न टॅक्सेबल मर्यादेपेक्षा कमी असेल, तर त्याने व्याजावर TDS कट होण्यापूर्वी बँकेत Form 15G किंवा Form 15H भरून द्यावे. हे फॉर्म दिल्यास बँक TDS कापत नाही. Form 15G हा 60 वर्षांखालील व्यक्तींसाठी असतो, तर Form 15H हा 60 वर्षांवरील वरिष्ठ नागरिकांसाठी असतो. जर तुम्ही हा फॉर्म जमा केला नाही तर तुमचा TDS कापला जाऊ शकतो..पॅन लिंक नसल्यास TDS वाढतोजर FD खात्यात तुमच पॅन अपडेट नसेल, तर बँक आयकर कायद्याच्या 194A कलमानुसार TDS 10% ऐवजी थेट 20% आकारते. म्हणून FD करण्यापूर्वी खात्यात पॅन लिंक असल्याची खात्री करा..Income Tax Department : सावधान! तुमच्या या 10 व्यवहारांवर आयकर विभागाची कडक नजर; छोटी चूकही नोटीस आणू शकते!.ITR मध्ये FD च्या व्याजाची माहिती देणे आवश्यकतुम्ही आयकर परतावा (ITR) भरताना FD वर मिळालेल्या व्याजाची माहिती देणे आवश्यक आहे. अनेकांना वाटते की TDS कापले गेले आहे, त्यामुळे व्याज दाखवण्याची गरज नाही. पण हे चुकीचे आहे. ITR भरताना FD च्या व्याज उत्पन्नाची माहिती लपवू नका. अन्यथा तुम्हाला आयकर विभागाची नोटिस येऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.