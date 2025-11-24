फ्लेक्सी-कॅप गुंतवणूक

प्रसाद संगम (संचालक, अकॉर्निया इन्व्हेस्टमेंट सर्व्हिसेस प्रा.लि.)फ्ले क्सी-कॅप गुंतवणुकीचे धोरण म्हणजे विविध बाजार भांडवल असलेल्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणे. यामुळे मोठ्या कंपन्या (लार्ज-कॅप), मध्यम कंपन्या (मिड-कॅप) आणि लहान कंपन्या (स्मॉल-कॅप) यामध्ये गुंतवणूक होते, आणि प्रत्येक श्रेणीसाठी ठरावीक मर्यादा नसतात. शेअरचे मूल्यांकन आणि व्यापक आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन पोर्टफोलिओ लवचिक राहतो, ज्यामुळे वेगवेगळ्या आकाराच्या कंपन्यांमध्ये आवश्यकतेनुसार गुंतवणुकीचे प्रमाण बदलता येते. थोडक्यात सांगायचे, तर हे एक गतिशील आणि खऱ्या अर्थाने विविधीकृत धोरण आहे, जे बाजारातील संधींचा जास्तीत जास्त फायदा घेण्यासाठी पोर्टफोलिओ बदलण्याची परवानगी देते. यामुळे गुंतवणुकीसाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होतात आणि प्रभावी; तसेच वाढीवर आधारित वैविध्यीकरण साध्य होते. .विविधीकृत गुंतवणूक केल्याने केवळ एका श्रेणीतील फंडात गुंतवणुकीशी संबंधित जोखीम मोठ्या प्रमाणात कमी होते. जसे, फक्त लार्ज-कॅप, मिड-कॅप किंवा स्मॉल-कॅप फंड. फ्लेक्सि कॅप योजनांना बाजार भांडवलाच्या सर्व श्रेणींमध्ये पोर्टफोलिओ हलविण्याचा अधिकार असल्यामुळे त्या इतर इक्विटी श्रेणींच्या तुलनेत दीर्घकालीन चांगले कंपाउंडर ठरतात. उदा. लार्ज-कॅप गुंतवणूक तुलनेने सुरक्षित असते. परंतु, त्यांचे परतावे कधी-कधी मर्यादित असतात, कारण अशा फंडांना इतर श्रेणींमध्ये मुक्तपणे गुंतवणूक करता येत नाही..दुसरीकडे, फ्लेक्सि कॅप योजना बाजार भांडवलाच्या सर्व स्तरांवर परतावा मिळविण्यासाठी अधिक सक्षम असतात. फंड व्यवस्थापकांना पोर्टफोलिओ गतिशीलपणे बदलण्याचे स्वातंत्र्य असल्यामुळे फ्लेक्सि कॅप गुंतवणूक दीर्घकालीन मोठे फायदे देते. म्हणजेच, गुंतवणूकदारांना एका ठिकाणी सर्व जगातील सर्वोत्तम पर्याय मिळतात. ज्यांना मध्यम ते उच्च जोखीम स्वीकारण्याची तयारी आहे आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा दृष्टिकोन आहे, त्यांनी फ्लेक्सि कॅप योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करावा..आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल फ्लेक्सी कॅप फंडहा फंड गतिशील गुंतवणूक धोरण वापरतो, ज्यामध्ये बाजारातील बदलत्या परिस्थितीनुसार लार्ज, मिड आणि स्मॉल-कॅप विभागांमध्ये मालमत्ता वाटप केले जाते. ही लवचिकता फंडाला विविध बाजारचक्रांमध्ये वाढीच्या संधी साधण्यास मदत करते; तसेच जोखीम प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्यासाठी विविधीकृत पोर्टफोलिओ राखते. या फंडाने तीन वर्षांत १९.०१ टक्के चक्रवाढ वार्षिक वाढीचा दर (सीएजीआर) आणि स्थापनेपासून (जुलै २०२१) ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत १७.३२ टक्के चक्रवाढ वार्षिक वाढीचा दर दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.