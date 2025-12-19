Sakal Money

Car Loan: नवीन कार घेणार असाल तर खुशखबर! 'या' बँका देत आहेत कार कर्जावर सर्वात कमी व्याजदर, एकदा यादी पाहाच!

Car Loan Interest Rates News: जर तुम्ही ती खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर कर्ज घेण्यापूर्वी वेगवेगळ्या बँकांच्या व्याजदरांची तुलना करणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
Car Loan Interest Rates

Car Loan Interest Rates

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

आजकाल कार ही केवळ सोयीची गोष्ट राहिलेली नाही, तर ती अनेक लोकांसाठी गरज आहे. बरेच लोक अजूनही स्वतःची कार घेण्याचे स्वप्न पाहतात. वाढत्या किमतींमुळे कार खरेदी करणे प्रत्येकासाठी सोपे नाही. कार लाखो रुपये किमतीच्या असतात. म्हणूनच बहुतेक लोक कार खरेदी करण्यासाठी बँकांकडून कार कर्जाचा अवलंब करतात.

Loading content, please wait...
Bank
car
loans
Interest Rates

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com