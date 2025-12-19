Car Loan: नवीन कार घेणार असाल तर खुशखबर! 'या' बँका देत आहेत कार कर्जावर सर्वात कमी व्याजदर, एकदा यादी पाहाच!

आजकाल कार ही केवळ सोयीची गोष्ट राहिलेली नाही, तर ती अनेक लोकांसाठी गरज आहे. बरेच लोक अजूनही स्वतःची कार घेण्याचे स्वप्न पाहतात. वाढत्या किमतींमुळे कार खरेदी करणे प्रत्येकासाठी सोपे नाही. कार लाखो रुपये किमतीच्या असतात. म्हणूनच बहुतेक लोक कार खरेदी करण्यासाठी बँकांकडून कार कर्जाचा अवलंब करतात. .जर तुम्ही कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर कर्ज घेण्यापूर्वी वेगवेगळ्या बँकांच्या व्याजदरांची तुलना करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. योग्य बँक निवडल्याने तुमचा ईएमआय आणि एकूण खर्च दोन्ही कमी होऊ शकतात. देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आपल्या ग्राहकांना ८.७० टक्के व्याजदराने कार कर्ज देते. बँक तुमच्या क्रेडिट स्कोअर आणि कर्जाच्या रकमेनुसार व्याजदर समायोजित करू शकते. .EPFO News: नोकरी बदलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी EPFO चा महत्त्वपूर्ण निर्णय; कुटुंबियांनाही फायदा होणार, नवीन नियम काय?.जर तुमचा CIBIL स्कोअर चांगला असेल, तर बँक तुम्हाला परवडणाऱ्या दरात कार कर्ज देऊ शकते. बँक ऑफ बडोदा आपल्या ग्राहकांना ८.१५ टक्के पासून सुरू होणाऱ्या व्याजदराने कार कर्ज देते. खाजगी क्षेत्रातील दिग्गज आयसीआयसीआय बँक त्यांच्या ग्राहकांना ८.५% पासून सुरू होणाऱ्या व्याजदराने कार कर्ज देते. कर्जाची रक्कम, तुमचा सिबिल स्कोअर आणि इतर घटकांवर अवलंबून बँकेचा व्याजदर बदलू शकतो. .एचडीएफसी बँकेच्या कार कर्जाच्या व्याजदरांबद्दल, बँक त्यांच्या ग्राहकांना ८.५५ टक्क्यांपासून कार कर्ज देते. एचडीएफसी बँकेचे व्याजदर देखील ग्राहकांच्या पात्रतेनुसार बदलू शकतात. कॅनरा बँक आपल्या ग्राहकांना ७.७० टक्के पासून सुरू होणाऱ्या दराने कार कर्ज देते. कॅनरा बँक कर्जाची रक्कम आणि ग्राहकांच्या क्रेडिट स्कोअरवर आधारित व्याजदर देखील समायोजित करते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.