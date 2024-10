False Bomb Threats: बॉम्बच्या प्रत्येक खोट्या धमकीमागे विमान कंपन्यांना कसं होतं 3 कोटींचं नुकसान? जाणून घ्या काय आहे प्रकरण?

Airlines Lose 3 Crores for Every False Bomb Threat: एका आठवड्यात 70 फ्लाइट्सना बॉम्बस्फोट करण्याच्या धमक्या मिळाल्या होत्या, परंतु सर्व धमक्या खोट्या असल्याचे आढळून आले.

Airlines face significant financial losses due to false bomb threats, impacting safety and operations. Esakal