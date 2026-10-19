Premium|Foreign Investors in Indian Markets : परकी गुंतवणूकदार कमोडिटी बाजारापासून दूर का? सेबीच्या योजनांकडे लक्ष

ऋषिकेश उगले rushikesh.ugale@mcqube.in भारतीय शेअर बाजारात परकी गुंतवणूकदारांचा वाटा नेहमीच महत्त्वाचा राहिला आहे. परकी गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात विक्री केली, तर शेअर बाजारात घसरणी होण्याची शक्यता अधिक असते. परंतु, हा परिणाम कमोडिटी जगतामध्ये का बघावयास नाही मिळाला? परकी गुंतवणूकदारांचा कमोडिटी बाजारातील सहभाग कमी का जाणवतो व यामध्ये त्यांना गुंतवणुकीस अनुकूल वातावरण करण्यासाठी ‘सेबी’ काय योजना आखत आहे, या विषयावर टाकलेला हा प्रकाशझोत...मागील एका वर्षांपासून शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार एका सुरामध्ये गात आहेत, ‘परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना- कही भूल न जाना... परदेसी, परदेसी जाना नही!!’ या गाण्यातील ओळी आपल्याला दर्शवतात, की मागील दोन वर्षांत गुंतवणूकदारांना किती नकारात्मक परिणामाला सामोरे जावे लागले. शेअरची झालेली धुलाई, युद्धाचे सावट व रुपयाची विक्रमी पातळीवर झालेली घसरण यामुळे परकी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून पळ काढला. मागील दोन वर्षांपासून तब्बल चार लाख कोटी इतक्या उच्चांकी पातळीवर शेअरची विक्री झाल्यामुळे त्याचे पडसाद परताव्यात दिसून आले. एकूण शेअर बाजाराचा १७ टक्के हिस्सा परकी गुंतवणूकदारांकडे असल्यामुळे त्यांचा शेअर बाजारामधील सहभाग किती महत्त्वाचा आहे, याची प्रचिती आली. परंतु, हा परिणाम कमोडिटी जगतामध्ये का बघावयास नाही मिळाला? परकी गुंतवणूकदारांचा कमोडिटी बाजारातील सहभाग कमी का जाणवतो व यामध्ये त्यांना गुंतवणुकीस अनुकूल वातावरण करण्यासाठी ‘सेबी’ काय योजना आखत आहे, या विषयावर आपण प्रकाश टाकू या. .Premium|Trump Russia Diesel Deal : ट्रम्प यांची रशियाबाबतची भूमिका बदलली; डिझेल करारामुळे युक्रेनच्या अडचणी वाढणार?.परदेशी गुंतवणूकदारांना आतापर्यंत कमोडिटी बाजारापासून का दूर ठेवण्यात आले होते?सप्टेंबर २०२२ मध्ये भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’द्वारे एक परिपत्रक काढण्यात आले, त्यानुसार श्रेणी एक व दोन अंतर्गत येणाऱ्या परकी गुंतवणूकदारांस कमोडिटी बाजारात सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात आली. परंतु, यामध्ये एक अट टाकण्यात आली- परकी गुंतवणूकदारांना ‘कॅश सेटलमेंट’ लागू असलेल्या बिगर कृषी काँट्रॅक्टमध्येच सहभागी होण्याची मुभा देण्यात आली. ‘कॅश सेटलमेंट’ म्हणजे असे काँट्रॅक्ट, ज्यामध्ये भौतिक मालाची (उदा. सोने/चांदी) खरेदीदार आणि विक्रेता यांमध्ये भौतिक स्वरूपात विनिमय न होता फक्त रोख रकमेत व्यवहार होतो. या अटीमुळे परकी गुंतवणूकदारांनी ऊर्जा क्षेत्राशी निगडित काँट्रॅक्ट जसे, की कच्चे तेल व नैसर्गिक वायूमध्येच मागील तीन ते चार वर्षांत सहभाग नोंदवला. या विपरीत तरलता असलेले काँट्रॅक्ट जसे, सोने व चांदी जेथे ‘फिजिकल डिलिव्हरी’ (खरेदीदार आणि विक्रेता यांमध्ये भौतिक स्वरूपात विनिमय होतो) अनिवार्य आहे, अशा काँट्रॅक्टमध्ये सहभागी होण्यास आजपर्यंत परवानगी मिळालेली नाही.‘फिजिकल डिलिव्हरी’ लागू असलेले काँट्रॅक्ट का अडथळा निर्माण करतात?भारतीय करकायद्यांनुसार, मालाचा प्रत्यक्ष ताबा घेणे किंवा देणे यासाठी, ज्या राज्यात मालाची डिलिव्हरी (वितरण) होणार आहे, त्या राज्यात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अंतर्गत स्थानिक नोंदणी असणे आवश्यक आहे. परदेशी गुंतवणूकदार हे केवळ आर्थिक ‘पोर्टफोलिओ’ संस्था म्हणून कार्यरत असतात. भारतात त्यांची कोणतीही कायमस्वरूपी कंपनी (Permanent Establishment), प्रत्यक्ष कार्यालये किंवा व्यावसायिक व्यापारविषयक यंत्रणा नसते. परदेशी निधीधारकांना राज्याची जीएसटी नोंदणी करणे, प्रत्यक्ष गोदाम व्यवस्थापन पाहणे आणि मालाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्याची व्यवस्था करणे अनिवार्य केल्यास ते व्यावहारिकदृष्ट्या योग्य समीकरण होत नाही.भारतीय कमोडिटी काँट्रॅक्ट सामान्यतः कॉन्ट्रॅक्ट समाप्तीच्या तीन ते पाच ट्रेडिंग दिवस आधी ‘टेंडर पीरियड’मध्ये प्रवेश करतात. या कालावधीत आपण घेतलेल्या कमोडिटीवरील पोझिशन चालू असेल, तर आपल्याला मालाची प्रत्यक्ष ‘डिलिव्हरी’ घेणे अनिवार्य असते. हा संभाव्य धोका परकी निधीसाठी मोठी डोकेदुखी ठरू शकतो, कारण त्यांच्याकडे ‘डिलिव्हरी’ घेण्यासाठी कोणतीही नियमानुकूल यंत्रणा नसल्यामुळे, परदेशी संस्थात्मक जोखीम अधिकाऱ्यांनी भारतीय कमोडिटी विभागास भांडवली वाटप करण्यास नकार दिला..Premium|Lata Mangeshkar and Asha Bhosle: ‘‘ हे सरस्वतीचे दास, सच्चे सेवक, माझ्या मुलांबरोबर अक्षय राहतील’’.जगातील कमोडिटी मार्केटची पद्धतशिकागो मर्कंटाईल एक्स्चेंज (अमेरिका), लंडन मेटल एक्स्चेंज (ब्रिटन) व इंटर कॉँटिनेंटल एक्स्चेंज (युरोप) यांसारख्या जागतिक कमोडिटी बाजारातील उलाढालीमध्ये परकी गुंतवणुकीचा सुमारे ३० ते ३५ टक्के वाटा बघण्यात आला आहे. चीनमधील शांघाय एक्स्चेंजमध्ये हा आकडा २५ ते ३० टक्के इतक्या स्तरावर नोंद झाला आहे. थोडक्यात, जगभरातील प्रमुख ठिकाणी परकी गुंतवणुकीसाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत व भारतालाही विकसित कमोडिटी बाजार बनवायचे धोरण ठेवून क्रमाक्रमाने परकी निधीच्या गुंतवणुकीचा मार्ग सुकर करावा लागेल.परकी निधीचा मार्ग सुकर करण्यासाठी...‘सेबी’च्या एका प्रस्तावानुसार, सर्व ‘इंडेक्स’वर आधारित डेरिव्हेटिव्हची पूर्तता रोखीत केली जाते. त्यामुळे परकी निधीला सर्व बिगरकृषी कमोडिटी इंडेक्स ‘फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट’ आणि ‘ऑप्शन्स कॉन्ट्रॅक्ट’मध्ये मुक्तपणे व्यापार करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. यामुळे कोणत्याही कमोडिटीतील डिलिव्हरीच्या गुंतागुंतीशिवाय सोने, चांदी, ऊर्जा आणि धातूंवर आधारित इंडेक्स उत्पादनांसाठी परकी निधीला मार्ग खुला केला जाऊ शकतो. परकी निधीला बिगरकृषी डिलिव्हरी अनिवार्य असलेल्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये पोझिशन्स तयार करण्याची परवानगी देण्यात येऊ शकते. परंतु, कमोडिटीचा डिलिव्हरी कालावधी सुरू होण्यापूर्वी त्यांना त्यातून बाहेर पडणे अनिवार्य आहे. कमोडिटीमधील डिलिव्हरी कालावधी (जो काँट्रॅक्टच्या कालावधीत शेवटच्या आठवड्यात येतो) सुरू होण्याच्या तीन दिवस आधीपासूनच बाहेरील गुंतवणूकदार आपली बाजारातील पोझिशन कमी करू शकतात. त्याच बरोबर जेव्हा डिलिव्हरी कालावधी सुरू होण्यास फक्त एक दिवस बाकी असेल, तेव्हा आपली बाजारातील पोझिशन पूर्णपणे कमी करणे बंधनकारक करण्यात येईल, जेणेकरून कमोडिटीची डिलिव्हरी घेण्याची गरज परकी गुंतवणुकीस पडणार नाही.एखाद्या परकी निधीने, डिलिव्हरी कालावधी सुरु होण्याच्या एक दिवस आधी बाजार बंद होईपर्यंत आपली ‘ओपन पोझिशन’ बंद केली नाही, तर आपोआप हस्तांतर प्रक्रिया सुरू होते. आधीच ठरलेल्या करारानुसार, नियुक्त केलेला देशांतर्गत ‘ट्रेडिंग मेंबर’ किंवा ‘क्लिअरिंग मेंबर’ ही ओपन पोझिशन ‘एक्स्चेंज’च्या अधिकृत ‘सेटलमेंट किंमतीवर’ स्वतःच्या खात्यात स्वीकारतो आणि त्यासाठी ‘जोखीम स्वीकारण्याचे शुल्क’ आकारतो. हे हस्तांतर बाजारातील एका सामान्य व्यवहाराप्रमाणे मानले जाते, ज्यामुळे परकी निधी कोणत्याही प्रकारच्या ‘डिलिव्हरी’ किंवा ‘जीएसटी’ दायित्वांतून पूर्णपणे मुक्त असतील..परदेशी संस्थात्मक भांडवलाचे महत्त्व१. भारतीय दागिन्यांचे उत्पादक, वाहन कंपन्या, पायाभूत सुविधा निर्माते आणि धातू प्रक्रिया करणाऱ्यांना देशांतर्गत कच्च्या मालाचे ‘हेजिंग’ (जोखीम व्यवस्थापन) करावे लागते. ज्या वेळेस विविध संस्थात्मक सहभागी कमी असतात, तेव्हा कमोडिटी बाजारात ‘इम्पॅक्ट कॉस्ट’चा (अतिरिक्त खर्च) नियमितपणे सामना करावा लागतो. संस्थात्मक भांडवलाचा मोठा साठा असल्यास बोली आणि मागणीतील फरक कमी होतो, ज्यामुळे भारतीय व्यावसायिक उद्योगांसाठी जोखीम व्यवस्थापनाचा खर्च बऱ्याच अंशी कमी होतो.२. भारत हा जगातील वस्तूंच्या सर्वांत मोठ्या प्रत्यक्ष उपभोक्त्यांपैकी एक आहे. व्यापक संस्थात्मक सहभागामुळे देशांतर्गत सणासुदीची मागणी, प्रत्यक्ष पुरवठा साखळीवरील मॉन्सूनचा परिणाम आणि औद्योगिक उत्पादन चक्र यांसारख्या स्थानिक बाजारपेठेतील घटकांना करारांमध्ये अचूकपणे किंमत देता येते, ज्यामुळे भारत केवळ एक निष्क्रिय किंमत स्वीकारणारा देश न राहता, जागतिक स्तरावर किंमत ठरवणारा देश बनतो.३. भारताला आधुनिक आर्थिक केंद्र बनण्यासाठी सर्वसमावेशक भांडवल बाजार असणे आवश्यक आहे. परकी निधीला ‘मल्टी-ॲसेट’ गुंतवणूक धोरणांची अंमलबजावणी उदा. कमोडिटी निर्देशांक किंवा सोन्यासोबत शेअरमध्ये हेजिंग (जोखीम व्यवस्थापन) करण्याची मुभा दिल्याने भारत विकसित व्यापार क्षेत्रांच्या बरोबरीला स्वतःची जागा प्रस्थापित करतो.‘सेबी’ने प्रस्तावित कमोडिटी जगतातील बदल हे येणाऱ्या काळात औपचारिक परिपत्रकात रूपांतरित होताना दिसतील व हे सुनियोजित पाऊल या क्षेत्राला मागे खेचणाऱ्या मुख्य कार्यान्वयन अडथळ्यांना दूर करण्यासाठी नक्कीच प्रभावी ठरेल. ही सुधारणा यशस्वीरित्या लागू झाली, तर ती भारताच्या कमोडिटी बाजारांना जागतिक संस्थात्मक मुख्य प्रवाहात समाविष्ट करण्यासाठी एक निर्णायक टप्पा ठरू शकते.(लेखक एमसीक्यूब या कंपनीचे सहयोगी सल्लागार आहेत. ८४०८९९६८७४).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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