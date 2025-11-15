Premium|Foreign Investment : परदेशी शेअरमध्ये गुंतवणूक योग्य की अयोग्य?

Should You Invest in Global Markets? A Complete Guide for Indiansसतीश दिंडोकारs.dindokar@gmail.comभारतीय अर्थव्यवस्था सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. तिच्या वाढीचा फायदा घेण्यासाठी अनेक गुंतवणूक पर्यायसुद्धा उपलब्ध आहेत. मग असे असताना परदेशात गुंतवणूक करणे हे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. या पर्यायाचे विशेष आकर्षण वाटत असताना, त्यात गुंतवणूक करताना काही महत्त्वाचे पैलू जाणून घेणे गरजेचे आहे. परदेशातील शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याचे अनेकांना आकर्षण वाटते. परंतु, ही संधी जितकी आकर्षक वाटते; तितकीच ती जोखमीचीदेखील आहे. या गुंतवणूक पर्यायाविषयी सविस्तर माहिती घेऊन, आपली जोखीमक्षमता, यावर होणारी करआकारणी अशा अनेक बाबी लक्षात घेऊन तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने गुंतवणूक केली, तर ती लाभदायक होऊ शकते. या पर्यायाविषयी सविस्तर माहिती .१) पोर्टफोलिओचे वैविध्यीकरण एखाद्या देशामध्ये गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय उपलब्ध असले, तरीही जेव्हा त्या देशावर एखादे आर्थिक संकट, युद्ध किंवा युद्धजन्य परिस्थिती उद्भवणे अथवा इतर अनिश्चित संकटे येऊ शकतात. अशा वेळी त्या देशातील गुंतवणूकदारांच्या देशातील सर्व प्रकारच्या गुंतवणुकीचे अवमूल्यन एकाच वेळी होण्याचा धोका असतो. उदा. अलीकडेच रशिया-युक्रेन, इस्राईल-इराण, नेपाळ, जपान आणि फ्रान्स या देशांमध्ये युद्ध, राजकीय तणाव किंवा आर्थिक संकटे आली होती. अशा वेळी या देशांमध्ये असलेल्या विविध गुंतवणुकींचे एकाच वेळी अवमूल्यन होण्याची शक्यता वाढली. अशा प्रकारची जोखीम टाळण्यासाठी अनेकदा मोठे गुंतवणूकदार त्यांच्या गुंतवणुकीचा काही भाग हा परदेशात गुंतवत असल्याचे दिसून येते.२) जोखीम संरक्षक उपाय (Hedging)भारतीय गुंतवणुकीतील स्थानिक चलनाचे अवमूल्यन टाळण्यासाठी काही गुंतवणूकदार परदेशात गुंतवणूक करून जोखीम कमी करण्याचा प्रयत्न करतात. जिथे जोखीम पूर्णपणे टाळता येणे शक्य नाही. परंतु, कमी करणे शक्य आहे. चलनातील चढ-उताराचा नफ्यावर होणारा परिणाम समजून घेतल्यास या पर्यायाचा जोखीम संरक्षण करण्यासाठीचा उपयोग लक्षात येईल. एक उदाहरण बघू या..Premium|Indian Economy : जागतिक आव्हाने आणि भारतीय गुंतवणूकदार.चिन्मयचे एका वर्षानंतर अमेरिकेत फिरायला जाण्याचे नियोजन होते. म्हणून ऑक्टोबर २०२४ मध्ये त्याच्याकडे असलेले दहा लाख रुपये मुदत ठेव योजनेत वार्षिक पाच टक्के दराने एका वर्षासाठी गुंतवले. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये, सरासरी अमेरिकी डॉलर आणि रुपया विनिमय दर एका डॉलरसाठी ८४ रुपये असा होता. त्यामुळे चिन्मयकडील दहा लाख रुपयांचे मूल्य अमेरिकी चलनात ११,९०५ डॉलर होते.ऑक्टोबर २०२५ मध्ये एका वर्षानंतर मुदत ठेव पूर्ण झाल्यानंतर चिन्मयला मूळ रक्कम आणि त्यावरील व्याज मिळून दहा लाख पन्नास हजार रुपये मिळाले. परंतु, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये एका डॉलरला ८८ रुपये असा विनिमय दर झाला होता. त्यामुळे चिन्मयकडील दहा लाख पन्नास हजार रुपयांचे मूल्य हे अमेरिकी चलनाप्रमाणे ११,९३२ डॉलर झाले. या उदाहरणानुसार,१. भारतीय गुंतवणुकीत मिळणारे उत्पन्न हे वार्षिक पाच टक्के होते.२. अमेरिकी डॉलरमध्ये हे उत्पन्न केवळ ०.२३ टक्के आहे.उत्पन्न = ११,९३२ -११,९०५ = २७ डॉलरउत्पन्न (टक्केवारी)= २७/११,९०५ = ०.२३ टक्केनिष्कर्ष : परकी चलनाच्या वाढीमुळे रुपयाचे अवमूल्यन होत असते. त्यामुळे भारतीय गुंतवणुकीतील येणारे निव्वळ उत्पन्न हे कमी होते आणि हाच धोका किंवा जोखीम टाळण्यासाठी मोठे व जाणकार गुंतवणूकदार परदेशात गुंतवणूक करतात. परकी चलन विनिमय लाभ ( Foreign Exchange Gain)जेव्हा गुंतवणूकदार त्याच्या परदेशातील गुंतवणुकीचे भारतीय रुपयात रूपांतर करतात, तेव्हा परकी चलनाच्या दरवाढीमुळे गुंतवणूकदारांना अतिरिक्त नफा मिळण्याची संधी निर्माण होते..३) जागतिक कंपन्यांमध्ये गुंतवणूकसंधीभारतामध्ये विविध क्षेत्रांत असंख्य कंपन्या कार्यरत असल्या, तरी जागतिक आघाडीच्या काही कंपन्या भारतात नसल्यामुळे त्यामध्ये भारतीयांना गुंतवणूक करण्याची संधी ही भारतीय शेअर बाजारात उपलब्ध होत नाही. उदा. अल्फाबेट-गूगल (Alphabet-Google), मायक्रोसॉफ्ट (Microsoft), अॅपल (Apple), मेटा प्लॅटफॉर्म (Facebook), एनव्हिडीया (NVIDIA). अशा कंपन्यांमध्ये गुंतवणुकीसाठी परदेशातील शेअर बाजार आवश्यक ठरतो.अमेरिकेत भागांश शेअर (Fractional Shares) खरेदी करणे शक्य.उदा. समजा, टेस्ला (Tesla) कंपनीचा शेअर हा ७५० डॉलरला असेल आणि तुमच्याकडे ३७५ डॉलर असतील, तर तुम्ही अर्धा शेअरसुद्धा विकत घेऊ शकता किंवा तुमच्याकडे फक्त १० डॉलर असतील, तर तुम्ही तेवढा भागांश शेअर (Fraction of share) विकत घेऊ शकता..Premium|Infra Investment: पॉवर, रेल्वे आणि ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा लाभ कोणाला? .मुख्य जोखीम घटकचलन-जोखीम : चलनवाढ हे एक दुधारी शस्त्र आहे. चलनवाढीमुळे फायदा होऊ शकतो तसा ते कमी झाल्यास तोटासुद्धा सहन करावा लागू शकतो.बाजार-अस्थिरता : जागतिक राजकारण, युद्ध/युद्धजन्य परिस्थिती, राजकीय अस्थिरता, अनिश्चित घटक, व्याजदर, टेक-सायकल या सर्व गोष्टींचा परिणाम या गुंतवणुकीवर होतो.उदा. अमेरिका-भारत दरम्यान व्यापार तणाव, तेल आयात यामुळे आपले निर्यातक्षेत्र प्रभावित झाले आहे. व्यवहार-खर्च (Transaction Cost) : भारतीय गुंतवणुकीच्या तुलनेने परदेशातील गुंतवणुकीचा प्रतिव्यवहार दर जास्त असतो.प्रक्रिया-कालावधी (Lead Time) : पैसे पाठवणे अथवा काढणे अधिक वेळखाऊ असते.कर अनुपालन : भारतीय व परदेशी अशा दोन्ही कर नियमांचे पालन आवश्यक असते. बँक कमिशन व परकी चलन व्यवहार शुल्क : पैसे परदेशी चलनामध्ये रुपांतर करताना; तसेच परदेशी गुंतवणूक रुपयात हस्तांतर होताना, कमिशनमुळे निव्वळ रक्कम कमी येऊ शकते. व्यासपीठ शुल्क (Platform Charges) : जे प्लॅटफॉर्म ही परदेशी गुंतवणूक करण्याची सुविधा पुरवतात, त्यांचेसुद्धा शुल्क असते. उदा. व्हेस्टेड फायनान्स (Vested Finance), इंड मनी (INDmoney)कर आकारणीभारतीय रहिवासी व्यक्तीने अमेरिकेत गुंतवणूक केल्यास दोन देशांच्या कायद्यांनुसार करप्रणाली लागू होते. .Premium|Smart Investment : डॉक्टरांनी स्मार्ट गुंतवणूक कशी करावी?.अमेरिकेत गुंतवणूक- भारतीय रहिवाशांसाठी करप्रणाली१. अमेरिकेत करआकारणी लाभांश (Dividend) : अमेरिकी कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या लाभांशावर साधारणतः २५ टक्के करकपात (withholding tax) केली जाते. दोन्ही देशांदरम्यान झालेल्या करार (DTAA- Double Taxation Avoidance Agreement) लागू केल्यास, हा दर कमी होऊन साधारणतः १५ टक्के होतो.२. भांडवली लाभ (Capital Gain):भारतीय रहिवाशाने अमेरिकेत शेअर विकल्यास, अनिवासी म्हणून अमेरिकेत साधारणतः भांडवली लाभावर कर आकारला जात नाही.पण शेअर अमेरिकी रिअल्टी होल्डिंग कॉर्पोरेशनमध्ये (Realty/Property Holding Corporation) असतील, तर काही वेळा कर लागू होऊ शकतो.भारतीय रहिवाशाने अमेरिकेत गुंतवणूक केल्यास, भांडवली लाभावर अमेरिकेत साधारणतः कर नाही, पण भारतात पूर्ण करपात्र. अमेरिकेत भरलेला कर भारतात फॉरेन टॅक्स क्रेडिट (Foreign Tax Credit) म्हणून समायोजित करता येतो..परदेशी गुंतवणुकीवर भारतात कर कसा लागू होतो, ते जाणून घेऊ या.सोबतची चौकट नवे वित्त विधेयक (Finance Bill २०२४-२५) आणि प्राप्तिकर कायद्यानुसार तयार केली आहे. (खाली दिलेली चौकट पाहा).टीप : परदेशी शेअर हे त्या देशामधील शेअर बाजारात नोंदणीकृत (Listed) असले, तरी भारतीय करप्रणालीसाठी ते अनोंदणीकृत (Unlisted) गृहीत धरले जातात. कारण ते भारतीय शेअर बाजारात नोंदणीकृत (Listed) नाहीत..Premium|India Consumption Growth: निफ्टी इंडिया कन्झम्प्शन इंडेक्स,भारतीय ग्राहकशक्तीचा परफॉर्मन्स!.लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम : एलआरएस (Liberalised Remittance Scheme): प्रत्येक व्यक्ती दरवर्षी २,५०,००० पर्यंत परदेशात गुंतवणूक करू शकते.लाभांश (Dividend) : अमेरिकेत लाभांशावर विथहोल्डिंग टॅक्स (withholding tax) वजा केल्यानंतर शिल्लक रक्कम भारतात ‘इतर स्रोतांतील उत्पन्न (Income from Other Sources)’ म्हणून करपात्र ठरते. भारतात त्यावर करदात्याच्या स्लॅबनुसार कर लागतो.अमेरिकेत भरलेल्या कराची भरपाई (Credit) फॉर्म ६७ भरून फॉरेन टॅक्स क्रेडिट (Foreign Tax Credit) स्वरूपात मिळते.भारतातील प्राप्तिकर विवरणपत्रात (ITR) शेड्यूल एफए (Schedule Foreign Assets) अंतर्गत सर्व परदेशी गुंतवणूक दाखवणे बंधनकारक ठरते..निष्कर्षअमेरिकेत गुंतवणुकीचा पर्याय हा निश्चितच आकर्षक आहे. मात्र, जास्त परताव्याच्या अपेक्षेने संपूर्ण भांडवल यात गुंतवणे धोकादायक ठरू शकते.वैयक्तिक गुंतवणूक पोर्टफोलिओची सद्यःस्थिती आणि जोखीमक्षमता लक्षात घेऊन गुंतवणूक करणे योग्य ठरते. चलन-परिणाम, बाजार-अस्थिरता, करआकारणी या सर्व बाबींचाही विचार करून आणि आपल्या आर्थिक सल्लागाराचे मार्गदर्शन घेऊनच निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे.(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए आणि गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासक आहेत. ९७६५२९५५८८).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 