इंधन क्रांती की मोठा झटका? E20–E85 इथेनॉलमुळे पेट्रोलचे दर आणि मायलेजवर काय परिणाम होणार? जाणून घ्या संपूर्ण गणित आणि सरकारचा प्लॅन

युद्धामुळे इंधनाची समस्या तीव्र झाली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकार वेगवेगळे उपाय शोधत आहे. त्यातील एक म्हणजे इथेनॉलमिश्रित इंधनाला चालना देणे. यासाठी केंद्र सरकारने २२ ते ३० टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलवरील उत्पादनशुल्क पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पर्यायी इंधनाचा वापर वाढवीत कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. या पार्श्वभूमीवर वाहनांमध्ये इंधन म्हणून इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलचा वापर वाढविल्यास काय होईल, यासंबंधी उत्सुकता निर्माण झाली आहे, म्हणूनच या प्रश्नाच्या विविध बाजूंची नोंद. .E10 आणि E20 इंधन म्हणजे काय?1) E10 इंधनयामध्ये १० टक्के इथेनॉल आणि ९० टक्के पेट्रोल असते.वाहन सुसंगतता : भारतातील जवळजवळ सर्वच जुन्या आणि नवीन गाड्या (२००८ नंतरच्या) E10 पेट्रोलवर चालण्यासाठी पूर्णपणे सुरक्षित आहेत.इंजिनवर परिणाम : यामुळे इंजिनचे कोणतेही नुकसान होत नाही आणि रबर व प्लॅस्टिकचे भाग सुरक्षित राहतात. मायलेज : गाडीच्या मायलेजवर कोणताही लक्षणीय फरक पडत नाही.उपलब्धता : हे इंधन गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतातील सर्व पेट्रोल पंपांवर सर्रास उपलब्ध.2) E20 इंधनयामध्ये २० टक्के इथेनॉल आणि ८० टक्के पेट्रोल असते.वाहन सुसंगतता : हे इंधन वापरण्यासाठी तुमचे वाहन इथेनॉलसुसंगत असणे अनिवार्य आहे. २०२३नंतर उत्पादित झालेल्या बहुतेक नवीन गाड्या E20 सुसंगत आहेत.इंजिनवर परिणाम : जर ही गाडी E20 सुसंगत नसेल, तर जास्त इथेनॉलमुळे इंजिनचे सुटे भाग, रबर पाईप्स आणि इंधन पंप लवकर खराब होऊ शकतात.मायलेजमध्ये घट : शुद्ध पेट्रोल किंवा E10च्या तुलनेत E20 इंधनामुळे गाड्यांचे मायलेज सुमारे ६ ते ७ टक्के कमी होते.पर्यावरणाला फायदा : E10च्या तुलनेत E20मुळे कार्बन उत्सर्जन कमालीचे घटते, ज्यामुळे हवा अधिक शुद्ध राहते..Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! 2 दिवसांतच भावात मोठा बदल; मुंबई-पुणेसह महाराष्ट्रात आजचा दर किती?.पेट्रोल आणि इथेनॉलपेट्रोलमध्ये असलेल्या ऊर्जा क्षमतेची बरोबरी इथेनॉल करू शकत नाही. त्यासाठी वाहनांच्या इंजिनमध्ये बदल करणे आवश्यक असते. त्यामुळे जुन्या वाहनांमध्ये इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा वापर केल्यास अॅव्हरेज (प्रतिलिटर सरासरी ऊर्जा कार्यक्षमता) तसेच ‘पिकअप’ कमी होतो.एक लिटर शुद्ध पेट्रोलमध्ये मिळणारा अॅव्हरेज कायम राखण्यासाठी वाहनात २० टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल सहा टक्के जास्त भरावे लागेल. शंभर टक्के शुद्ध एक लिटर पेट्रोलमध्ये १०० टक्के ऊर्जा मिळत असेल, तर एक लिटर इथेनॉलमध्ये ७० टक्के ऊर्जा मिळते..ऊर्जा तज्ज्ञांचा फॉर्म्युला२० टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलमध्ये ९४ टक्के ऊर्जा मिळते. म्हणजे शुद्ध पेट्रोलच्या तुलनेत सहा टक्के कमी. ८५ टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलमध्ये ७४.७ टक्के ऊर्जा मिळते. म्हणजे शुद्ध पेट्रोलच्या तुलनेत २५.३ टक्के कमी.E-20 आणि E-85 चे गणितएखादी मोटार शंभर टक्के शुद्ध पेट्रोल भरल्यावर प्रतिलिटर २० किमी अॅव्हरेज देत असेल तर २० टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल भरल्यावर ती प्रतिलिटर १८.८ किमी अॅव्हरेज देईल. ८५ टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल भरल्यावर तीच कार प्रतिलिटर १५ किमी अॅव्हरेज देईल.अशावेळी इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलचा दर शुद्ध पेट्रोलच्या दराच्या तुलनेत योग्य आहे काय हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. वाहनांचे इंजिन आणि तंत्रज्ञान परस्परपूरक नसतील तर देखभालीचा तसेच वाहन दुरुस्तीचा खर्च वाढणार. .अशी आहे स्थितीचालू हंगामात (२०२५-२६) देशातील साखरउद्योग व अन्य इथेनॉल प्रकल्पांनी १७७६ कोटी लिटर इथेनॉलचे प्रस्ताव दिले होते.E-20 धोरणानुसार केवळ १०४८ कोटी लिटरच्या निविदा पेट्रोल कंपन्यांनी मंजूर केल्या.एकट्या महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाने २६६ कोटी लिटरच्या निविदा भरल्या होत्या; मात्र केवळ ११६ कोटी लिटर कोटा मंजूर झाला होता.तो कोटा देताना ‘सी हेवी’ला पुरेसा मात्र, रसापासून व ‘बी हेवी’ मोलासेसपासून इथेनॉलनिर्मिती करणाऱ्यांना अत्यंत कमी कोटा दिला होता.कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेल्या डिस्टिलरींची चाके मंदावली. मोलासेस पडून राहिले. यंत्रसामग्री पडून राहून व्याजाचा भुर्दंड वाढला.२०२२-२३ नंतर तीन वर्षे रसापासून आणि ‘बी हेवी’पासूनच्या इथेनॉलचे दर एक पैशानेही वाढले नाहीत..आवश्यक उपाययोजनाइथेनॉलनिर्मिती परवडेल असे दर देणेपेट्रोल कंपन्यांच्या मनमानीला चाप लावणेफ्लेक्सफ्युएल वाहनांना प्रोत्साहन देण्याची आणि ‘जीएसटी’ कमी करण्याची गरजफ्लेक्सफ्युएल वाहने इंधन कार्यक्षमतेच्या निकषांची पूर्तता करू शकतातडिझेलमध्ये मिश्रणासाठी प्रयत्न आवश्यकइलेक्ट्रिक वाहनांप्रमाणे इथेनॉलवरील वाहनांना करसवलती आवश्यकनवे परवाने देताना धोरणमर्यादेचा विचार व्हावाइथेनॉलमिश्रणाबाबतच्या गैरसमजांना शास्त्रीय उत्तरे देण्याची गरजइथेनॉलमिश्रित पेट्रोलच्या किमती कमी करणे.PPF vs SIP: गुंतवणुकीसाठी PPF की SIP? महिन्याला 5,000 रुपये गुंतवल्यास 15 वर्षांत कुठे तयार होईल मोठा फंड? जाणून घ्या संपूर्ण गणित.फायदे1. पर्यावरणासाठी उत्तम : इथेनॉल ज्वलनामुळे कार्बन मोनॉक्साइड आणि इतर विषारी वायूंचे उत्सर्जन कमी होते. यामुळे हवेचे प्रदूषण नियंत्रित राहण्यास मदत होते.2. परकी चलनाची बचत : भारताला कच्च्या तेलासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यामुळे पेट्रोलची आयात कमी होण्यास मदत होणार. पर्यायाने परकीय चलनाची बचत होणार.3. शेतकऱ्यांना फायदा : इथेनॉल निर्मितीसाठी लागणारी पिके (उदा. ऊस, मका) उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक फायदा मिळवून देऊ शकते. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल.तोटे1. मायलेजमध्ये घट : इथेनॉलची ऊर्जा क्षमता पेट्रोलपेक्षा कमी असते. शुद्ध पेट्रोलच्या तुलनेत इथेनॉलमिश्रित इंधन वापरल्यास गाडीचे मायलेज कमी होते.2. इंजिनच्या भागांवर परिणाम : जास्त प्रमाणात इथेनॉल (उदा. E10 किंवा E20पेक्षा जास्त) वापरल्यास इंजिनमधील रबरी आणि प्लॅस्टिकचे भाग खराब होण्याची किंवा गंजण्याची शक्यता असते.3. पाणी शोषून घेण्याचा गुणधर्म : इथेनॉल हवेतील ओलावा सहज शोषून घेते. जर इंधनात पाण्याचे प्रमाण वाढले तर ते इंजिनसाठी अत्यंत हानिकारक ठरू शकते.आव्हाने1. इथेनॉलमिश्रणामुळे पेट्रोलसाठी कमी पैसे मोजावे लागणार असले तरी ‘मायलेज’ कमी होणार असल्याने ग्राहकांचा संभ्रम होऊ शकतो.2. ग्राहकांना प्रवृत्त करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील.3. उसाचे क्षेत्र वाढेल, ऊस हे जास्त पाणी पिणारे पीक आहे. पाणीटंचाईच्या भागात नवे प्रश्न तयार होतील.4. इथेनॉलला अनुरूप असे इंजिनांचे आरेखन (डिझाइन) बदलावे लागेल.5. वाहनउद्योगांना त्यासाठी तयार करावे लागेल. वाहतूकविषयक धोरणात सातत्य ठेवण्याची गरज..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. 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