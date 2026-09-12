Premium|Ganeshotsav DJ Ban : ढोल-ताशा,‘डीजे’चं अर्थकारण

सध्या पुण्यात गणेशोत्सवात ‘डीजेवर बंदी आणा’, ‘ढोल-ताशा पथकांवरही निर्बंध आणा’ या मागण्यांनी जोर धरला आहे. वाहतूक कोंडी, ध्वनिप्रदूषण यांनी त्रस्त झालेल्या नागरिकांनी यावेळी हा प्रश्न लावून धरला आहे. मोर्चे काढून जीवघेण्या डीजेच्या आवाजाविरुद्ध आपला आवाज ठामपणे उठवला आहे, तर गणेशोत्सव मंडळं राजकारणी खाक्या घेऊन त्यावर ठाम आहेत. त्यांच्या या आग्रहामागचं अर्थकारण, समाजकारण नेमकं काय आहे, यावर पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूटच्या अर्थशास्त्र विभागाच्या पाच विद्यार्थिनींनी संशोधन प्रकल्प हाती घेतला होता. त्यातून समोर आलेली ही निरीक्षणे... ‘‘आई, लक्षात आहे नं आज आमचा ग्रुप जमतोय आपल्याकडे. ‘डीटीडीजे’साठी...’’ इति माझी जेन-झी कन्यका रिया आपल्या मिलेनियल आईला बजावून, दोन चाकांवर भुरर्कन कॉलेजला पळाली. दहा मिनिटं झाली असतील नसतील आणि मोबाइल स्क्रीनवर मेसेज झळकला ‘‘आई, बाय द वे, ‘डीटीडीजे’ म्हणजे गणपतीतली ‘ढोल-ताशा पथकं आणि डीजे’ हा आमचा प्रोजेक्ट हं! नाहीतर ‘डीडीएलजे’ची गाणी ऐकत बसशील,’’ असं म्हणून जीभ बाहेर काढलेल्या दोन-तीन इमोजी!या मुलींनी ढोल-ताशा आणि डीजे या विषयावर प्रोजेक्ट म्हणजे नक्की काय केलं असेल? या प्रश्नानं माझ्या मनात फेर धरला, पण म्हटलं, संध्याकाळी येतील तेव्हा कळेलच. ठरल्याप्रमाणे रियाबरोबर इरा, मधुरा, चेतना आणि तन्वी संध्याकाळी घरी आल्या आणि गरमागरम वडे खाता-खाता या विषयावर आमची चर्चा रंगली. मधुरा : काकू, वडे मस्त झालेत!! थॅंक यू! आम्ही बसतो आता अहवाल लिहायला. मी : अगं, थांबा जरा! कॉफी व्हायची आहे अजून. त्याआधी मला एक सांगा, तुम्हाला हा विषय का घ्यावासा वाटला? म्हणजे कसं आहे, की गणपती यायची वेळ झाली, की किमान महिनाभर आधी तयारी सुरू होते. ढोल-ताशा पथकं सराव करताना दिसतात. गणेशाच्या सुबक मूर्ती, पूजेचं सामान, सजावट, प्रसादाचे पदार्थ... सर्वत्र अगदी उत्साह तन्वी : ओसंडून वाहत असतो; पण त्या बिचाऱ्या गणराजाला आणि माझ्यासारख्या नागरिकांना मात्र आजकाल उत्सवापेक्षा उन्मादच जास्त दिसतो. डोळ्यावर येणारे लेझर दिवे, कानांचे पडदे फाटतील एवढ्या उंच ‘डीजे’च्या भिंती, बेधुंदपणे अंगविक्षेप करत नाचणारी तरुणाई यातून त्या बिचाऱ्या गणराजाला दरवर्षी जावं लागतं आणि त्याला आपणच जबाबदार आहोत. यावर कुणी काहीही करू शकत नाही, मग तुमचा हा खटाटोप कशासाठी? .चेतनाः काकू, बरोबर आहे तुमचं. ‘डीजे’ काय, ढोल-ताशा पथक काय... वाहतूक कोंडी आणि ध्वनिप्रदूषण यावरून दरवर्षी ‘डीजे’वर बंदी घाला, ढोल-ताशा पथकं कमी करा, यावरून वाद सुरूच असतो; पण शेवटी सगळं बाजूला ठेवून तेवढे दहा दिवस सहन करा, असं होऊन प्रश्न तसाच राहतो. आता एखादा प्रश्न सोडवणं शक्य नसेल, तर त्याचा चारही बाजूंनी विचार आपण करू शकतो, असं आम्हाला वाटतं. म्हणून आम्ही आमच्या प्रोजेक्टसाठी हाच कळीचा मुद्दा निवडला. गणेशोत्सव साजरा करताना मिरवणुकीत पारंपरिक ढोल-ताशाकडून आधुनिक साऊंड सिस्टीमकडे कल झुकताना दिसतो आहे आणि ते का? हे आम्हालाही जाणून घ्यायचं होतं. त्यामागे असलेल्या सामाजिक, आर्थिक, अगदी मानसशास्त्रीय बाजूंचाही अभ्यास केला आम्ही.इरा : काकू, यासाठी आम्ही पुण्यातल्या शहर भागातल्या जवळजवळ २७ मंडळांना जाऊन भेटलो आणि अर्थातच, प्रत्येक भागातल्या राहिवाश्यांच्याही प्रतिक्रिया जमा केल्या. काही ठिकाणी मुलाखती घेतल्या, तर काही ठिकाणी प्रश्नावली काढून त्यांना ऑनलाइन सबमिट करायला सांगितली. आधी आम्हाला वाटलं होतं, की आम्हाला कोण उभं करेल; पण फारच छान प्रतिसाद मिळाला.रिया : आई, तुला आठवतंय का, मी म्हणाले होते बघ... आम्ही मानाच्या गणपतींच्या मांडवात जाऊन अगदी पुढून दर्शन घेतलं. आमच्या प्रोजेक्टबद्दल सांगितल्यावर त्यांनी आमचं कौतुकही केलं.मी : हो तर, आठवतंय की... मग पुढे? तुमचं ॲनालिसिस काय सांगते याविषयी? तन्वी, तू काहीच बोलली नाहीस मगापासून.तन्वी : काकू, भूक इतकी लागली होती... सॉरी... तर ॲनालिसिस म्हणजे आपण यातला राजकीय दृष्टिकोन बाजूला ठेवून याकडे बघू. ढोल-ताशा आणि डीजे यांची ढोबळ; पण वस्तुनिष्ठ तुलना करायची तर हे मुद्दे बघा..(खालील चौकट पाहावी)इरा : काकू, ढोल-ताशा विरुद्ध डीजे यांच्या खर्चात फरक पडणारच, हे एक झालं. पण त्याची आणखीही काही कारणं आहेत. उदा. आम्हाला असं दिसलं, की नुसता डीजे वापरणारी मंडळं त्यांच्या बजेटमधून डीजेसाठी तुलनेने कमी वाटा राखून ठेवतात, तर ढोल-ताशा आणि डीजे दोन्ही वापरणाऱ्या मंडळं डीजेसाठी अधिक खर्च करतात; तसंच, कोणत्याही मंडळाने ढोल-ताशासाठी राखून ठेवलेलं बजेट कधीही (सरासरी) तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसतं, मग मंडळाचं आकारमान किंवा त्यांचं एकूण बजेट काहीही असो. शिवाय, ढोल-ताशा आणि डीजे हे दोन्ही वापरणाऱ्यामंडळांमध्ये, डीजेसाठी राखून ठेवलेला बजेटचा वाटा हा ढोल-ताशासाठी राखून ठेवलेल्या वाट्यापेक्षा जास्त किंवा किमान समान असतो.मी : अगं, मग काय! बाजारात जे चालतं, तेच हे लोक विकणार ना! ‘डीजे’वर बंदी आणा, अमुक ते अमूकच वेळी वाजवा अशी चर्चा दरवर्षी होते; पण प्रत्यक्षात मात्र चौकागणिक नवं मंडळ आणि त्यांचा नवा डीजे हा जन्मदर वाढतानाच दिसतो. केवढी मोठी समांतर अर्थव्यवस्था म्हणायची ही!मधुरा : हो ना, ते तर आहेच. म्हणून आम्ही मंडळांचा दृष्टिकोनही मांडतो आहोत. आता हा तक्ता आणि आलेख बघा. गणेशोत्सवाच्या काळात मंडळांच्या उत्सवांमध्ये फक्त ढोल-ताशा, फक्त डीजे किंवा दोन्हींचा एकत्रित वापर केला जातो. आमच्या सर्वेक्षणात समाविष्ट केलेल्या २७ मंडळांपैकी २५ मंडळं उत्सवाच्या काही टप्प्यावर ढोल-ताशाचा वापर करतात, तर१४ मंडळे उत्सवाच्या काही टप्प्यावर ‘डीजे’चा वापर करतात.मी : अगं, पण यातून तर असं दिसतं आहे, की मंडळांचे खायचे दात (आदर्श पर्याय) आणि दाखवाचे दात (प्रत्यक्ष वापर) यात तफावत आहे. म्हणजे २७ पैकी १९ मंडळं त्यांच्या आदर्श पर्यायानुसार वागतात, तर उर्वरित ३० टक्के मंडळं तसं करत नाहीत.तन्वी : अगदी बरोबर काकू, म्हणजे बघा, दोन मंडळांनी फक्त ‘डीजे’ वापरण्याचा आदर्श पर्याय निवडला होता आणि त्यांनी प्रत्यक्षातही फक्त ‘डीजे’च वापरला. फक्त ढोल-ताशा वापरण्याचा आदर्श पर्याय निवडणाऱ्या मंडळांपैकी निम्म्याहून अधिक मंडळांनी ते प्रत्यक्षात साध्यही केलं, तर उर्वरित मंडळांनी ढोल-ताशासोबत ‘डीजे’ही जोडला. यात एक चांगली गोष्ट अशी, की ढोल-ताशा कोणत्याही स्वरूपात पर्याय म्हणून निवडलेल्या मंडळांपैकी (फक्त ढोल-ताशा किंवा डीजेबरोबर) एकही मंडळ शेवटी ‘फक्त डीजे’ वापरू, याकडे गेलं नाही.मी : मुळात इतकी तफावत असण्याचं कारण काय ?रिया : याला अनेक कारणं आहेत... मंडळांचं आकारमान, स्थान, बजेट, उत्पन्नाचे स्रोत वगैरे वगैरे...मी : आणि शहरातल्या कुठल्या भागात मंडळ आहे, यानुसारही बदलतं का हे?रिया : हो तर! पेठ भागातील काही मंडळं शंभर वर्षांहून अधिक जुनी आहेत. त्यांचा कल परंपरा टिकवण्याकडे जास्त असतो. त्यामुळे त्यांच्या उत्सवांमध्ये ढोल-ताशाला प्राधान्य दिलं जातं. याउलट, तुलेनेनं नंतर विस्तार झालेल्या म्हणजे उदा. कोथरूड, शिवाजीनगर यांसारख्या भागांतली मंडळं आधुनिक पर्यायांकडे जास्त झुकतात, त्यामुळे आदर्श पर्याय आणि प्रत्यक्ष वापर यामध्ये विसंगती दिसून येते. थोडक्यात, जुन्या भागातील मंडळं सांस्कृतिक सातत्य टिकवतात, तर नव्या भागातील मंडळं आधुनिकतेकडे वळतात. शिवाय डीजे वापरण्याकडे इतका वाढता कल असण्याची बाकीची कारणं आहेतच. डीजेचा खर्च अधिक परवडणारा मानला जातो, कारण हा खर्च एकदाच करावा लागतो आणि ढोल-ताशा पथकांप्रमाणे मर्यादित वेळ न ठेवता डीजे दीर्घकाळ सतत वापरता येतो. ढोल-ताशा पथकांमध्ये मर्यादित मनुष्यबळ, प्रति-तास खर्च, स्नॅक्सचा खर्च, रस्त्यावर व्यापलेली जागा अशा अनेक घटकांचा समावेश असतो, ज्यामुळे डीजे किंवा ढोल-ताशा यामधील निवडीवर परिणाम होतो. ढोल-ताशा वादक, त्यांची वाद्ये आणि इतर घटकांसह मिरवणुकीपेक्षा डीजे वाहतुकीस सोपा असतो. अनेक मंडळ सदस्यांसाठी डीजे आता उपजीविकेचं साधन झालं आहे. ते त्यांच्या मंडळांनी आयोजित केलेल्या इतर उत्सवांसाठीही डीजे वापरतात. मंडळांचा असा दावा आहे, की उत्तम दर्जाचा आवाज वापरल्यामुळे डीजेमुळे ध्वनिप्रदूषण होत नाही किंवा डीजेवर फक्त भक्तिगीते वाजवली, तर काय बिघडलं असंही त्याचं समर्थन करतात. तरुण पिढीला डीजे अधिक आवडतो आणि ‘मागणी तसा पुरवठा’ म्हणून डीजे वापरावा लागतो, हा आणखी एक दावा. मंडळांमधील स्पर्धा अतिशय भव्य-दिव्य होत चालली आहे. त्यात कोणाचा डीजे (तसेच ढोल-ताशा) अधिक भव्य आहे, हा एक निकष असल्यामुळे डीजे भिंती वाढताना दिसतात..मी : एकूण गुंतागुंतच आहे सगळी... कठीणच आहे हे...चेतनाः काकू, आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या मंडळांकडून वाद्यसंगीताचा सर्वाधिक वापर प्रतिष्ठापना (गणेशोत्सवाचा पहिला दिवस) आणि विसर्जन (गणेशोत्सवाचा दहावा व शेवटचा दिवस) दोन मुख्य दिवशी केला जातो. त्यातली आमची निरीक्षणं अशी, की डीजेचा वापर प्रामुख्याने दीर्घकाळ चालणाऱ्या विसर्जन मिरवणुकांसाठी केला जातो. ढोल-ताशाचा वापर पहिल्या दिवशी अधिक प्रमाणात दिसतो, तरी तो विसर्जनाच्या दिवशीही साधारणपणे सारखाच दिसून येतो. आमच्या सर्वेक्षणानुसार, दोन्ही वाद्यसंगती वापरणाऱ्या ८० टक्के मंडळांनी स्थापनेच्या दिवशी ढोल-ताशा आणि विसर्जनाच्या दिवशी डीजे वापरला. शिवाय एखाद्या मंडळानं विसर्जनाच्या दिवशी ढोल-ताशा केवळ वापरला असेल, तर त्यांनी डीजे अजिबात वापरलेला नाही.इरा : ही झाली मंडळांची बाजू. आम्ही नागरिकांच्याही प्रतिक्रिया ऑनलाइन सर्वेक्षणाद्वारे मागवल्या. त्यात सहभागी झालेल्या एकूण नागरिकांपैकी प्रमुख वयोगट ४० ते ६० वर्षे गटातला होता. साधारण ५८ टक्के रहिवासी मंडळांनी आयोजित केलेल्या गणेशोत्सवात सहभागी होतात, तर उर्वरित ४२ टक्के सहभागी होत नाहीत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या बहुतेक मंडळं ढोल-ताशा आणि डीजे यांचा संयुक्त वापर करतात; पण दिवसेंदिवस, फक्त डीजे वापरण्याची प्रवृत्तीही वाढताना दिसते आहे.मी : अरे बापरे! आणखी एक भेडसावणारी गोष्ट म्हणजे वर्गणी. एका चौकात चार मंडळं असतील, तर चौघेही वर्गणी मागायला येतात. त्यांना सगळ्यांना वर्गणी द्यावीच लागते. त्याचं काय?मधुरा : त्यातसुद्धा आमच्या हाती इंटरेस्टिंग माहिती लागली. बहुसंख्य प्रतिसादकर्ते गणपती मंडळांना वर्गणी देत नाहीत किंवा दिलीच तर १०० ते १००० रुपयांच्या दरम्यान पावती फाडायला सांगतात. १००० ते ५००० रुपये वर्गणी देणारे फारच कमी, तर ५००० रुपयांपेक्षा जास्त वर्गणी देणारे अत्यल्प आहेत; पण वर्गणी भरण्याच्या बाबतीत ७७ टक्के प्रतिसादकर्ते डीजे वापरणाऱ्या मंडळांपेक्षा ढोल-ताशा वापरणाऱ्या मंडळांना अधिक वर्गणी देण्यास तयार आहे; शिवाय त्यातल्या काहींनी फक्त त्यांच्या सोसायटीतल्या गणपती उत्सवासाठी वर्गणी दिली, असंही सांगितलं. म्हणजे बाहेरच्या मंडळांना ते वर्गणी देत नाहीत.मी : म्हणजे घरोघरी मातीच्या चुली आहेत तर! हे बरं झालं, म्हणजे आपणही काही वेगळं करत नाही, हे त्यातल्या त्यात समाधान; पण मग काय समजायचं? त्यांना हे बदलतं स्वरूप मान्य आहे की नाहीय?तन्वी : त्याबाबत आम्हाला संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत. म्हणजे बहुतांश रहिवाशी ढोल-ताशा, आरत्या, कीर्तन आणि इतर पारंपरिक प्रथा यांची सांगड गणेशोत्सवाच्या मूळ सांस्कृतिक ओळखीशी घालतात, तर भले संख्या कामी असेल, पण काहीजण डीजेचा वापर ही आधुनिक गरज आहे त्यामुळे परंपरेच्या विरोधात नाही, असंही म्हणतात. लहान मंडळांसाठी नियमितपणे ढोल-ताशा पथकांची व्यवस्था करणे कठीण असल्यामुळे डीजे प्रणाली अधिक व्यवहार्य ठरते, असाही एक कणसूर लागलाच होता आणि मग डीजे लावायचाच असेल, तर आवाजाची तीव्रता कमी असावी, शोभेल अशी गाणी लावावी अशाही अपेक्षा व्यक्त झाल्या..चेतनाः आकडेवारीच्या भाषेत सांगायचं, तर सुमारे ५६ टक्के प्रतिसादकर्त्यांचे मत आहे, की डीजे आणि ढोल-ताशा दोन्ही ध्वनिप्रदूषणाला कारणीभूत ठरतात, तर ३७ टक्के प्रतिसादकर्त्यांच्या मते केवळ डीजेच ध्वनिप्रदूषणाचं कारण आहे. ढोल-ताशा पथकांमुळे निर्माण होणारा आवाज सांस्कृतिक महत्त्वामुळे आणि धार्मिक विधींशी असलेल्या संबंधामुळे स्वीकारला जातो. याउलट, डीजेमधून वाजवलं जाणारं संगीत संदर्भहीन किंवा अशोभनीय वाटतं, कारण त्यात बॉलिवूड किंवा पाश्चात्य पॉप गाणी असतात. यामुळे लोकांच्या भावना दुखावतात आणि उत्सवाचे वातावरण मलीन होतं. त्यामुळे सामाजिक-आर्थिक पाठबळ आणि उत्सवासारख्या मंचाचा वापर करून काही मंडळं निव्वळ स्वतःच्या आनंदासाठी डीजेचा वापर करतात, अशीही भावना अधिक तीव्र झाली आहे.रिया : उत्सवाच्या सांस्कृतिक स्वरूपावर डीजेमुळे होणाऱ्या परिणामाबाबत लोकांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. डीजेवर वाजणारी अशोभनीय गाणी, व्यापारीकरण, पार्टी संस्कृतीचा प्रभाव यामुळे काहींनी असंही सांगितलं, की गणेशोत्सव हळूहळू सामुदायिक आणि सामाजिक एकत्रीकरणाच्या भूमिकेतून दूर जाऊन मनोरंजनाच्या स्वरूपाकडे वळला आहे. त्यामुळं ढोल-ताशा वापरणाऱ्या मंडळांना वर्गणी देण्याकडे कल वाढला आहे, जेणेकरून पारंपरिक वाद्यसंगती आणि उत्सवाचं पावित्र्य राखण्याकडे मंडळं अधिक सजगतेने बघतील. डीजेला पर्याय म्हणून ढोल-ताशाकडे बघितलं जात नाही, तर दोन्ही वापरुन सांस्कृतिक संमिश्रण (cultural hybridization) ही व्यापक संकल्पना रूजली आहे. त्यामुळे अनेकांचं असंही मत पडलं, की तरुण पिढीत जागरूकता वाढवण्याचे प्रयत्न झाले, तर ढोल-ताशा, लेझीम, भजन, कीर्तन, विचारांची देवाणघेवाण, पारंपरिक नृत्य, कथाकथन अशा सांस्कृतिक माध्यमांमधून उत्सव साजरा करणं प्रचलित होऊ लागेल आणि डीजेचा वापर मर्यादित होईल.इरा : यातून उत्सव साजरा करण्याच्या पद्धतीत बदल करायला संपूर्ण नकार नाही, तर नवं तंत्रज्ञान, साधनं आणि पर्याय यांच्याशी जुळवून घेऊन गणेशोत्सवाचं सांस्कृतिक रूपांतर करण्याला मान्यता आहे, असं एकूण मत दिसलं.मी : वाह मुलींनो, बऱ्याच मुद्यांवर चर्चा झाली की; पण फिरून प्रश्न उरतोच, ढोल ताशाही राहणार आणि डीजेही मग?चेतनाः काकू, तुम्ही म्हणालात तशी गणेशोत्सव काळात एक समांतर अर्थव्यवस्था कार्यरत असते. त्यामुळे यात मंडळं, नागरिक आणि ढोल-ताशा पथकं सर्व बाजूंनी विचार होणं क्रमप्राप्त आहे. मिरवणुकीचा कालावधी किंवा त्या दहा दिवसातला डीजे वाजण्याचा/ढोल-ताशा पथकांनी रस्ता अडवण्याचा कालावधी बऱ्यापैकी कमी करावा, म्हणजे ध्वनी प्रदूषण, वाहतुकीचा खोळंबा हे तुलनेनं कमी होईल. डीजेवर डेसिबल मर्यादा प्रत्यक्षात आणून कडक कारवाई करावी, नेमून दिलेल्या कालावधीची मर्यादा ओलंडल्यास त्यावरदेखील कारवाई करावी. त्याचप्रमाणे ढोल-ताशा पथकांना मोकळं मैदान द्यावं, जेणेकरून रहदारीत अडथळे येणार नाहीत. या उपाययोजना अगदी काटेकोरपणे केल्या, तर निदान जी नवनवीन मंडळं, पथकं जन्माला येतात त्यांना तरी आळा बसेल..मी : खरं आहे... पूर्वीचे लोक संकटकाळी देव पाण्यात घालून बसायचे आणि देवाला साकडं घालायचे, की यातून लवकर बाहेर काढ; पण खुद्द देवावरच संकट आलं तर काय करायचं? गणपती बुद्धीची देवता आहे, त्यामुळे तुमच्या या प्रकल्पाच्या निमित्ताने का होईना; पण सगळी मंडळं, पथकं, कार्यकर्ते आणि मुख्य म्हणजे सर्वसामान्य नागरिक असलेली तुमची जेन झी पिढी आणि पुढच्या अल्फा, बीटा पिढ्या यांनी एकत्र येऊन ‘डीजेमुक्त उत्सव’ करण्याची बुद्धी मिळो, हीच त्या गजाननाचरणी प्रार्थना!सगळ्याजणी मिळूनः गणपती बाप्पा.. मोरया...!(श्रेय नामावली ः प्रकल्प सहभाग- रिया लिमये, इरा नवरे, चेतना चव्हाण, मधुरा डोंगरे, तन्वी देसाई - सर्व विद्यार्थिनी, गोखले इन्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स, पुणे, अर्थशास्त्र विभाग)(शब्दांकन : नेहा लिमये, कंपनी सेक्रेटरी आणि सल्लागार ९८९०३५१९०२).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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