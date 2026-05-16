अदानींविरुद्धचा खटला मिटणार, अमेरिकन सरकारशी तडजोड; १,७२,७८,२०,००० रुपये दंड भरणार

जगातील सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असलेले उद्योजक गौतम अदानी यांच्या विरोधात दाखल केलेला खटला तडजोडीने मिटवण्यास अमेरिका सरकारने संमती दिली आहे. भारतातील सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी कंत्राटे मिळवण्यासाठी लाच दिल्याचा आरोप लपवून गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचा दावा या खटल्यात करण्यात आला होता. गुरुवारी न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांतून ही माहिती समोर आली आहे..न्यायालयाच्या कागदपत्रांनुसार, गौतम अदानी यांनी ६० लाख डॉलर, तर सागर अदानी यांनी १ कोटी २० लाख डॉलरचा दंड भरण्यास संमती दिली आहे. या प्रस्तावित तडजोडीत त्यांनी आपला गुन्हा कबूल केला नाही. अदानी समूहाने यापूर्वीच हे सर्व आरोप निराधार असल्याचे सांगत फेटाळून लावले होते..भाजपच्या युवा नेत्यासह ३ मित्रांचा मृत्यू; लग्नसोहळ्याहून परतताना भीषण अपघात, कारचा चुराडा.सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशनने (एसईसी) २०२४ च्या अखेरीस गौतम अदानी आणि त्यांचे पुतणे सागर अदानी यांच्या विरोधात खटला दाखल केला होता. अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडचे नेतृत्व करणाऱ्या या दोघांनी चढ्या दराने ऊर्जा खरेदीचे कंत्राट मिळवण्यासाठी भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना कोट्यवधी डॉलरची लाच देण्याचे आश्वासन दिल्याचा आरोप 'एसईसी'ने केला होता. त्याच वेळी, कंपनीने वॉल स्ट्रीटवरील गुंतवणूकदारांकडून अब्जावधी डॉलर उभे केले. कंपनीत लाचखोरीविरोधी कडक नियम असल्याचे आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाकडून कोणतीही लाच दिली जाणार नसल्याचे आश्वासन या गुंतवणूकदारांना देण्यात आले होते. हे कृत्य अमेरिकन सिक्युरिटीज कायद्यातील फसवणूक विरोधी तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचे "एसईसी "ने म्हटले होते..फौजदारी गुन्हे मागे घेण्याची शक्यतान्यूयॉर्कमधील न्यायालयात या दोघांवर सिक्युरिटीज फसवणूक आणि कट रचल्याचे फौजदारी गुन्हे दाखल केले होते. मात्र, न्यूयॉर्क टाइम्स आणि ब्लूमबर्गने दिलेल्या वृत्तानुसार, हे गुन्हे आता मागे घेतले जाण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा निवडून आल्यानंतर आणि गौतम अदानी यांनी त्यांचे कौतुक केल्यानंतर या घडामोडींना वेग आला आहे. मार्च २०२५ मध्ये ट्रम्प यांनी परदेशातील लाचखोरी रोखणारा कायदा (एफसीपीए) स्थगित केला होता, यामुळे अदानींवरील खटला कमकुवत झाल्याची चर्चा होती..'अदानींच्या सुटकेसाठी सौदा'नवी दिल्ली, ता.१५: अमेरिकेचा न्याय विभाग भारतातील अग्रगण्य उद्योगपती गौतम अदानी आणि त्यांचे पुतणे सागर अदानी यांच्यावरील फसवणूक आणि लाचखोरीचे गुन्हेगारी आरोप मागे घेण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे. या घडामोडीवरुन विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीकेची झोड उठविली..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेसोबत कोणताही कायदेशीर व्यापार करार केला नसून, केवळ अदानी यांच्या सुटकेसाठी सौदा केल्याचा आरोप करताना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी त्यांना 'तडजोड करणारे पंतप्रधान' असे म्हटले आहे. भारत-अमेरिका व्यापार करार एकतर्फी आणि अन्यायकारक असून अदानींवरील आरोप मागे घेण्यासाठी भारतीय सरकारने प्रतिकूल अटी स्वीकारल्या असाव्यात, असा आरोप राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज कुमार झा आणि 'भाकप'चे सरचिटणीस डी. राजा यांनी केला आहे. 'ऑपरेशन सिंदूर' अचानक थांबवण्याशी या घडामोडीचा संबंध जोडून अमेरिकेने खटला मागे घ्यावा म्हणून भारतीय सरकारने रशियन तेल खरेदी बंद करण्याचे मान्य केले आहे का?, असा सवाल काँग्रेसने केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.