Gautam Adani: गौतम अदानींच्या संपत्तीत जबरदस्त उसळी! 100 अब्ज डॉलर क्लबमध्ये एन्ट्री; 'या' उद्योगपतीला दिली टक्कर

Gautam Adani net worth: भारताचे उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या संपत्तीत अलीकडच्या काळात मोठी वाढ पाहायला मिळाली. ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्सनुसार अदाणींची नेटवर्थ सुमारे १०६ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली होती. त्यामुळे ते जगातील श्रीमंतांच्या यादीत १७ व्या स्थानावर आले होते. संपत्तीच्या बाबतीत गौतम अदानी यांनी बिल गेट्स यांनाही मागे टाकले होते. .मात्र संपत्तीत झालेल्या काही घसरणीमुळे ते पुन्हा या पायरीवरून खाली घसरले आहेत. असे असले तरी, ते १०० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त संपत्ती असलेल्या खास क्लबमध्ये अदाणी सामील झालेत. ते जगातील १८ व्या क्रमांकाचे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत. या क्लबमध्ये जगातील मोजकेच लोक पोहोचू शकतात..ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्सनुसार, गौतम अदानी यांच्या संपत्तीत एकाच दिवसात सुमारे ७.१६ अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे ५९,००० कोटी रुपयांची भर पडली आहे. यामुळे त्यांची एकूण नेटवर्थ वाढून १०६ अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे १० लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली होती. यामुळेच ते जगातील श्रीमंतांच्या यादीत १७ व्या क्रमांकावर पोहोचले होते..वर्ष २०२६ बद्दल बोलायचे झाले तर, आतापर्यंत गौतम अदाणींच्या एकूण संपत्तीत सुमारे २१.४ अब्ज डॉलरची वाढ झाली आहे, जी भारतीय रुपयांमध्ये सुमारे २ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. अदानी समूहाचे शेअर्स आणि त्यांच्या व्यवसायावर गुंतवणूकदारांचा विश्वास सातत्याने टिकून असल्याचं हे द्योतक आहे..गौतम अदानी यांची कमाई अनेक क्षेत्रांत पसरलेल्या व्यवसायांच्या माध्यमातून होते. अदानी समूह पायाभूत सुविधा विकास, ग्रीन आणि क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, पोर्ट्स (बंदरे), सिमेंट, डेटा सेंटर आणि मीडिया यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये सक्रिय आहे. या सर्व व्यवसायांमध्ये होत असलेली सातत्यपूर्ण वाढ आणि समूहाच्या कंपन्यांच्या शेअर्समधील तेजीमुळे त्यांच्या संपत्तीत वेगाने वाढ झाली आहे.