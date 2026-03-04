युद्धामुळे जागतिक शेअर बाजारात भूकंप, 'या' कंपन्यांचे शेअर्स गडगडले

अमेरिका-इराण युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याला धोका निर्माण झाल्याने आणि कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असल्याने जागतिक शेअर बाजारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली. या युद्धामुळे अनेक देशांचा कच्च्या तेलाचा तसेच नैसर्गिक वायूचा पुरवठा रोखला जाऊ शकतो, या चिंतेमुळे गुंतवणूकदारांनी नफावसुलीवर भर दिला आहे. .आज कच्च्या तेलाच्या किमती ब्रेंट ३.५६ डॉलरने वाढून प्रति बॅरल ८१.३० डॉलरवर पोहोचल्या, तर अमेरिकी कच्च्या तेलाच्या किमती ३.२४ डॉलरने वाढून प्रति बॅरल ७४.४७ डॉलरवर पोहोचल्या. तेलाच्या किमती महागल्याचा परिणाम विमान कंपन्यांच्या शेअरवरही झाला. त्यांचा खर्च वाढणार असल्याने आणि विमानसेवांवर परिणाम झाल्याने विमान कंपन्यांचे शेअर घसरले. अमेरिकी एअरलाइन्स, युनायटेड आणि डेल्टा यांसारख्या विमान कंपन्यांचे शेअर वॉल स्ट्रीटवर सर्वाधिक तोट्यात होते..युद्धात अडकलेल्यांची विमान कंपन्यांकडून लूट, ३० हजारांच्या तिकिटासाठी मोजावे लागतायत १.२० लाख.जागतिक शेअर बाजारात आज फ्रान्सचा सीएसी निर्देशांक ४०.२ टक्क्यांनी घसरून ८२०७ अंशांवर आला, तर जर्मनीमध्ये डीएएक्स २.९ टक्क्यांनी घसरून २३,९३६ अंशांवर आला. ब्रिटनचा एफटीएसई-१०० २.२ टक्क्यांनी घसरून १०,५४६ अंशांवर आला. मोठा ऊर्जा आयातदार असलेल्या दक्षिण कोरियाच्या शेअर बाजाराचा कोस्पी निर्देशांक आज ७.२ टक्क्यांनी घसरला आणि ५७९१ अंशांवर बंद झाला..जपानचा प्रमुख निर्देशांक निक्केई २२५ हा ३.१ टक्क्यांनी घसरून ५६, २७९ अंशांवर संपला. जपानला होणारा बहुतांश तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होत असल्याने या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, जपानकडे २०० दिवसांपेक्षा जास्त काळ टिकणारा मोठा साठा असल्याने हा धोका तत्काळ नाही, असे विश्लेषकांनी म्हटले आहे. ऑस्ट्रेलियाचा एस अँड पी/एएसएक्स २०० निर्देशांक आज १.३ टक्क्याने घसरून ९,०७७.३० अंशांवर आला, तर हाँगकाँगचा हँग सेंग १.१ टक्क्याने घसरून २५,७६८.०८ अंशांवर आला. शांघाय कंपोझिट निर्देशांक १.४ टक्क्याने घसरून ४,१२२.६८ वर आला..भारतीय बाजार बंदधुलिवंदनानिमित्त मंगळवारी भारतीय शेअर बाजाराला सुट्टी होती. त्यामुळे भारतीय शेअर बाजार व्यवहारांसाठी बंद होता. आज भारतीय शेअर बाजारात काय घडणार याकडे गुंतवणूकदारांचं लक्ष लागून राहिलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.